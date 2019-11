 »   »  systemd má logo

Jan Fikar

Systemd má nyní nové logo. Lennart Poettering jej ukázal na Twitteru. Logo je také na GitHubu. Reakce jsou zatím spíše rozpačité a překvapené. Není zřejmé, co má logo představovat. Objevují se názory jako žena v rakvi, Lennart s megafonem a možná je to zelené [OK] .

(zdroj: phoronix)