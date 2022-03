T-Mobile G1 dnes slaví 5 let

Dnes je to přesně pět let co byl v New Yorku představen vůbec první telefon s OS Android – HTC Dream. U nás se vžilo jeho označení T-Mobile G1. Telefon s rozlišením 320×480 (3,2"), 528 MHz procesorem a 192 MB RAM disponoval hardwarovou klávesnicí. Ta byla až do verze 1.5 „Cupcake“ jedinou možností jak psát.

Oficiální prodej u T-Mobile skončil 27. července 2010 a verze operačního systému se zastavila na verzi 1.6 „Donut“. Tedy alespoň ta oficiální. Neoficiální ROM jsou pro toto zařízení stále populární a každá nová verze je pro něj připravována.

Server SvetAndroida.cz přinesl velký článek vzpomínající na tento telefon a dokonce jej porovnává i se současnou vlajkovou lodí HTC – HTC One. A jaký byl váš první telefon s OS Android?