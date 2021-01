Tails představil plány pro rok 2021

Jedním z hlavních cílů linuxové distribuce Tails pro rok 2021 je zlepšení v oblasti obcházení cenzury. Letošní plán je kompletně překopat to, jak Tor startuje a jak se konfigurují Tor spojení, aby bylo možné/jednodušší obcházet cenzuru v zemích, kde je Tor v té či oné podobě blokován (Rusko, Írán, USA, Bělorusko, Čína).

Dále čekejme zlepšení v oblasti trvalého úložiště (Persistent Storage), to označili uživatelé v letním průzkumu jako nejvyšší prioritu. Letos by měla tato 9 let stará Perl aplikace být přepsána do novější podoby pomocí Python + GTK.

V rámci obecného zvýšení bezpečnosti přejde letos Tails na Wayland a tím se například vyřeší to, že je možné deanonymizovat uživatele přes Unsafe Browser.

Někdy v závěru roku čekejme Tails 5.0 postavený na Debianu 11, s čímž přijde spousta nových verzí programů.