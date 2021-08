Třicet let od slavného Linusova e-mailu, ve kterém oznámil svůj operační systém

Autor: Wikipedie

Dnes večer mějte připraveno šampaňské. Právě dnes je to 30 let od chvíle, kdy jakýsi Linus Torvalds z Finska napsal do jedné skupiny krátkou zprávičku o tom, že píše vlastní malý operační systém.

Co se z tohoto projektu vyvinulo, víme všichni lépe než jiní. Na rozdíl od jiných v téže době nadějných projektů, malý amatérský systém pana Torvaldse nejen přežil, ale dostal i jméno, obrovskou komunitu vývojářů i uživatelů a prakticky by dnes bez něj lidstvo nemohlo fungovat.

From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds) Newsgroups: comp.os.minix Subject: What would you like to see most in minix? Summary: small poll for my new operating system Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT Organization: University of Helsinki Hello everybody out there using minix - I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-) Linus PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.

Po pěti letech od poslední kulatější zmínky se nic zásadního nezměnilo. Microsoft stále více zabředá do open-source světa, lidé kolem Linuxu jsou o pět let starší, o pár vlasů chudší, o pár potomků bohatší. Ale Linux jako stálice IT světa nadále žije, roste a rozšiřuje svoji působnost, třeba v blízkém vesmíru, kde už stihl kolonizovat další planetu. Na projekt z pokojíčku finského studenta to není špatné.