 »   »  Ubuntu 18.04 LTS vyjde s jádrem 4.15

Petr Krčmář

Během vývoje nového Ubuntu 18.04 LTS s kódovým jménem „Bionic Beaver“ volali někteří uživatelé po zařazení nejčerstvějšího jádra 4.16. To se ale nestane a nyní je už jisté, že Ubuntu vyjde s jádrem 4.15. Bohužel se nejedná o LTS jádro, kterým je starší vydání 4.14. Uživatelé by sice chtěli mít v distribuci všechny novinky z připravovaného jádra 4.16, ale vývojáři rozhodli jinak: jelikož toto jádro ještě ani nevyšlo, dostane se do distribuce starší verze.

Betaverze nového Ubuntu by měla přijít už 5. dubna, jádro by mělo být zmrazeno 12. dubna a oficiálního vydání se dočkáme 26. dubna. Pokud by vám v něm přesto novinky z čerstvého jádra chyběly, můžete použít nejnovější verzi z Kernel-PPA.