 »   »  Ubuntu 20.04 LTS a výkon her na X.Org a Waylandu

David Ježek

Autor: Ubuntu

Phoronix přeměřil výkon několika her běžících na dokončovaném Ubuntu 20.04 LTS jak na klasickém X.Org serveru, tak na Waylandu. Měření, která probíhala na sestavě s 16jádrovým AMD Ryzen 3950X a Radeony 5700 XT + RX Vega 56, po softwarové stránce pak Linux 5.4, Mesa 20.0.2, X.Org Server 1.20.7 a GNOME 3.36, zahrnují rozlišení od 1920×1080 po 3840×2160.

Lze říci, že výkon her na strojích s AMD grafikami je na obou zobrazovacích serverech víceméně podobný. Jediné, co by u testovaných her mohlo mít určitý vliv na plynulost her, jsou hodnoty minimálního fps, které tu a tam mohou padnout pod hranic 30 fps. Jinak ale Wayland ukazuje, že ani tato oblast pro něj jakožto nástupce X.Org nebude zásadním problémem.