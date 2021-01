Vývojář Canonicalu Sebastien Bache včera oznámil, že Ubuntu 21.04 bude patrně ve výchozím stavu používat Wayland pro uživatele, kteří nemají proprietární ovladač NVIDIA. Pro ně bude nadále výchozí X.org. To by se mohlo změnit příští rok v 22.04 LTS, kde by Wayland měl být výchozí už pro všechny.

V Ubuntu 21.04 najdeme Gnome 3.38 a přechod na Gnome 40 se odkládá na příště. Například Fedora Workstation s Gnome používá Wayland jako výchozí už několik let.

(zdroj: phoronix)