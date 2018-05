 »   »  Ubuntu Budgie a Mate 18.10 už také nevyjdou v 32bitové variantě

Petr Krčmář

Ubuntu se před časem rozhodlo přestat podporovat 32bitové procesory, což se dříve dotklo desktopových variant a později i čerstvého vydání pro servery. Vypadalo to, že různé desktopové varianty jako Budgie, Mate, Xubuntu nebo Lubuntu se budou 32 bitů dále držet. Nakonec to ale vypadá, že to také nebude trvat příliš dlouho.

Vývojáři Ubuntu Mate a Ubuntu Budgie oznámili, že verze 18.10 už podporovat 32bitové procesory nebudou. Přispívá k tomu také fakt, že 32bitové instalační obrazy stahuje méně než 10 % uživatelů. Vývojáři Mate se místo toho chtějí zaměřit na vydání obrazů pro některé malé počítače s procesory ARM.

Už vydané 32bitové verze zůstanou samozřejmě nadále podporované, například čerstvá 18.04 LTS by měla být podporována přibližně tři roky. Zatím to také vypadá tak, že Xubuntu a Lubuntu budou ještě nějakou dobu ve vydávání 32bitových obrazů pokračovat. Otázkou je, jak dlouho jim to vydrží.

