Udržitelné programování s Rustem

Na blogu AWS (Amazon Web Services) vyšel před dvěma týdny článek o udržitelném programování s Rustem. Celosvětově data centra spotřebují podle IEA (International Energy Agency) za rok asi 200 TWh elektrické energie, což je asi 1 % celosvětové spotřeby.

Programovací jazyky mají různou energetickou efektivitu. Právě tím se zabýval článek z roku 2017. Ten měřil energetickou náročnost při testu The Computer Language Benchmarks Game. Nejméně náročné bylo C (index 1.00), Rust (1.03) a C++ (1.34). Naopak Java (1.98) a Python (75.88) nedopadly moc dobře.

V podstatě by se přepsáním programu v Javě do Rustu nebo do C uspořila asi polovina energie. V případě Pythonu ještě více. Pro Rust pak hovoří větší bezpečnost v porovnání s C.

(zdroj: slashdot)