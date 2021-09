Úvahy o Borrow Checkeru pro C++

Autor: Depositphotos

Server This Week in Rust přinesl odkaz na zajímavý článek z pera tří vývojářů projektu Chromium. Autoři v něm rozvíjejí myšlenku implementovat v C++ stejná, nebo alespoň podobná pravidla paměťové bezpečnosti na úrovni typového systému, jako má Rust (tzv. Borrow Checking).

Závěr není příliš povzbudivý – dle autorů by realizace nebyla doopravdy možná bez zpětně nekompatibilních zásahů do samotné specifikace C++ a/nebo provádění některých kontrol dynamicky (tj. za běhu) namísto staticky.

Google v loňském roce zveřejnil dnes již velmi známou statistiku, že cca. 70% bezpečnostních chyb v prohlížeči Chrome/Chromium je způsobeno špatnou správou paměti. Je tedy logické, že jeho vývojáři hledají způsob, jak tuto situaci zlepšit.