 »   »  Valve se připojil do českého uzlu NIX.CZ

Petr Krčmář

Do českého peeringového uzlu NIX.CZ se dnes připojila síť společnosti Valve (AS32590), která provozuje herní platformu Steam. Také linuxáky potěší, že se pro řadu sítí zkracuje cesta k zásobě her. Spolupráci se společností Valve Software Corporation jsme si vyzkoušeli už v minulém roce, kdy jsme tuto síť připojili do našeho slovenského uzlu NIX.SK. Připojení do uzlu v Praze mělo následovat, přičemž ke spuštění došlo právě dnes, uvedl Adam Golecký, technický ředitel sdružení NIX.CZ.