Vydána ostrá verze Widelands 1.0

Na světě je finální verze 1.0 strategické hry Widelands, která je inspirována klasickou sérií her The Settlers a The Settlers II.

Oproti buildu 21 byly opraveny spousty chyb a tvůrci přidali spoustu drobných vylepšení (celkově uvádí stovky). Mezi nimi vypichují například nový kmen Amazonek, systém add-onů, třetí scénář pro kmen frisianů, dynamické načítání kmenů zrychlující dobu načítání hry, zapnutí/vypnutí zpráv u jednotlivých staveb, přepracované hlavní menu, nastavitelné klávesové zkratky, vylepšenou podporu kolečka myši či Lua API s dlouhodobou podporou.

Pro Linux je hra k dispozici i přes Flatpak.