 »   »  Vyšel Nextcloud 15, přináší sociální funkce a hlubší integraci Collabora Online

Tomáš Mores

Po pouhých třech měsících od vydání Nextcloud verze 14 vyšla další verze Nextcloudu, konkrétně verze 15.0.0. Mezi hlavní novinky této verze patří integrace sociálních funkcí či možnost hromadného vynucení dvoufázové autentizace u všech uživatelů (či jednotlivě podle skupin).

V nové verzi mobilní aplikace také bude možné editovat textové dokumenty a tabulky a to díky integraci Online Office přímo do mobilní aplikace Nextcloudu. V samotném webovém rozhraní také došlo k lepší integraci Collabora Online, webové rozhraní Nextcloudu teď obsahuje nový sidebar jež usnadní práci s revizemi dokumentů. Nextcloud 15 se také chlubí zcela novým menu na sdílení souborů, které umožňuje například neomezené množství odkazů ke sdílení nebo novým „grid view“, které umožňuje zobrazovat soubory v mřížce. Nový Nextcloud by měl také zásadně zrychlit samotné webové rozhraní, podle tvůrců dvakrát až třikrát.