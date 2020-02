 »   »  Vyšlo Go 1.13.8 s opravami chyb v runtimu a kryptografii

Calculon

Google vydal Go 1.13.8 s opravami chyb v runtimu a standardní knihovně týkajících se kryptografie a HTTP. Autoři Go vždy aktualizují dvě poslední majoritní verze, proto vyšlo i Go 1.12.17 s opravami týchž chyb.

V tomto měsíci bychom se měli dočkat i Go 1.14, kterážto verze je již ve fázi Release Candidate.