 »   »  Vyšlo Go 1.13 RC1

Několik týdnů po betaverzi vyšla verze 1.13 (RC1) programovacího jazyka Go. Mezi novinky patří například rozšířená podpora číselných literálů, podpora arm64 pro další operační systémy, drobná rozšíření standardní knihovny či více instrukcí pro ARM podporovaných zabudovaným asemblerem. Zásadnějšími novinkami je lepší escape analýza (méně objektů se alokuje na haldě a uvolňuje přes GC) a podstatně rychlejší defer.

Jazyk Go je vyvíjen Googlem pod otevřenou licencí a zaměřuje se zejména na různé síťové aplikace a služby. Jedná se o poměrně nízkoúrovňový jazyk (vycházející přímo z C), který ale používá plně automatický GC, byť většina objektů se alokuje díky kvalitní escape analýze v podstatě zadarmo na zásobníku. Ostrá verze 1.13 by měla být vydána ještě v tomto měsíci.