Vývoj Mesa za rok 2025: nadále hlavně práce Valve a AMD

David Ježek
Dnes
Za většinou příspěvků do projektu Mesa v roce 2025 stojí zejména vývojáři společností Valve a AMD. To tak nějak nevybočuje ze statistik let předchozích, mění se spíše proporce příspěvků jednotlivých organizací. Na prvním místě je Samuel Pitoiset z Valve, následovaný Markem Olšákem z AMD.

Samuel se převážně věnuje ovladači RADV (tedy Radeon ovladač pro API Vulkan), Marek zase obecně podpoře Radeonů a spol. (RadeonSI a Gallium3D ovladače a související záležitosti) To, že obě firmy mají největší zastoupení, plyne mimo jiné i ze skutečnosti, že přenosné herní konzole Steam Deck od Valve stavějí na čipech od AMD.

V roce 2025 zamířilo do projektu Mesa celkem 15 527 commitů, které v součtu přidaly více mnež 1 milión řádků kódu a zhruba 840 tisíc řádků zase odebraly. Bilance je tak kladná, a to +180 tisíc řádků kódu pro případ, že vývojáře posuzujete podle počtu řádků.

V čele pelotonu dále bylo Eric Engestrom, Faith Ekstrand, Alyssa Rosenzweig a Mike Blumenkrantz. Uvidíme, jestli/kam se statistiky pohnou, Alyssa nyní pracuje v Intelu a víme, že Intel s vývojem GPU a jejich podpory pokračuje. Nadále pak platí, že vývojářů Mesa je něco přes 300. V těchto dnech také Mesa prolamuje celkovou velikost 6 miliónů řádků zdrojového kódu.

