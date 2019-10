 »   »  Vyzkoušejte své znalosti cURLu v interaktivní hře

Ondřej Caletka

Nástroj cURL je jedním z nejmocnějších nástrojů pro síťovou komunikaci. Podporuje desítky protokolů, od archaických po ty úplně nejmodernější. Má také velmi rozsáhlý manuál a spoustu přepínačů příkazové řádky. A právě o ně jde. Znáte je nazpaměť? Dokážete je správně použít i v časovém presu? To vše si můžete ověřit v interaktivní hře You cannot cURL under pressure, kterou připravil Ben Cartwright-Cox.

Hra je velice zajímavá i po stránce implementace: jednotlivé úlohy jsou realizovány oddělenými virtuálními linuxovými počítači, které používají plnou virtualizaci v QEMU. Jsou speciálně upraveny tak, aby startovaly za dvě a půl sekundy, to vše v režimu plné emulace bez použití KVM, které je pro vyšší bezpečnost raději vypnuto. Zdrojové kódy hry jsou k dispozici na GitHubu.