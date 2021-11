Western Digital ohlásil konec podpory externích disků s My Cloud OS 3 a starších

Autor: Western Digital

Společnost Western Digital již brzy ukončí veškerou podporu starších, ale mnohdy stále používaných diskových řešení běžících na operačních systémech My Cloud OS po verzi 3 a také WD Cloud OS 2. Uživatelé těchto zařízení mají dvě možnosti. První je přechod na My Cloud OS 5 tam, kde je přechod podporován. Druhou je pak prosté „máte smůlu, posíláme vám slevový kupon na nové zařízení“.

Počínaje 15. lednem 2022, ta zařízení, u kterých WD podporuje upgrade na My Cloud OS 5 a která nebyla upgradována, přijdou o veškerou podporu. O čtvrt roku později, 15. dubna 2022 bude ukončena funkčnost vzdáleného připojení (remote access) a zařízení bude zcela bez bezpečnostních aktualizací či technické podpory. Doporučeno je do té doby provést aktualizaci. Zařízení, u kterých není aktualizace podporována, mají prostě smůlu.

My Cloud OS 5 jako takový pak bude podporován minimálně do konce roku 2026. Zařízení se staršími verzemi My Cloud než 5 bude samozřejmě možné nadále používat, ale pouze s lokálním přístupem – doporučeno je provést zálohu zařízení, odpojit jej od internetu a ochrana silným unikátním heslem.

Zákazníkům, kterých se týká nejčernější scénář nemožnosti přechodu na My Cloud 5, poskytne WD slevu 20 % na nákup nového zařízení. Slevový kupon bude zaslán na registrovanou emailovou adresu automaticky v lednu 2022, jeho platnost bude 90 dní. Není přitom požadováno zaslání starého zařízení do WD. Tisková zpráva shrnuje seznam dotčených zařízení.