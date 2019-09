 »   »  XKCD přišel o data uživatelů ve fóru, uniklo půl milionu hesel

Na webu populárního komiksu XKCD Randalla Munroa běží také fórum postavené na phpBB. Na začátku července letošního roku však došlo k velkému úniku dat 562 tisíc uživatelů. Data se už stala součástí databáze Have I Been Pwned (článek), kde si můžete také stav svého účtu ověřit.

Informace o úniku zveřejnil Troy Hunt, provozovatel výše odkazované služby HIBP, který na webu uvádí, že součástí úniku jsou e-mailové adresy, IP adresy, uživatelská jména a také hesla. Bohužel jsou podle všeho uložena pomocí slabé hašovací funkce md5. Více než polovina uniklých adres (58 %) už se v databázi HIBP nacházela. Fórum XKCD je v tuto chvíli nedostupné.

