Značka fotoaparátů Olympus se mění na OM SYSTEM

Autor: Olympus

Více než 80 let byla nedílnou součástí fotografické historie japonská značka Olympus. Mateřská firma téhož jména nakonec před několika měsíci fotografickou divizi prodala do jiných rukou a fotografický svět očekával, jak to „s Olympusem“ dopadne. Dnes přichází v historii této foto značky významná zpráva. Olympus jako foto značka se mění na OM SYSTEM, přičemž v tomto názvu navazujícím na úspěšnou řadu kinofilmových zrcadlovek OM a pozdějších digi bezzrcadlovek OM-D, se nadále ukrývá původní dědictví Olympusu a jeho designéra Yoshihisy Maitaniho.

Pod značkou OM SYSTEM budeme odteď vídat nové modely produktů řad fotoaparátů, objektivů, příslušenství, záznamníků i dalekohledů. Sdělení společnosti OM Digital Solutions je jasné: bezrcadlovky systém Micro Four Thirds pokračují dál, stejně tak i další související produkty. OM SYSTEM bude nadále poctivým dříčem, který do malých těl vkládá velkou funkcionalitu. Toto vše a mnohé další v podtextu sděluje oznámení, ne nepodobné někdejší kampani Think Different společnosti Apple.