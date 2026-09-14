Zveřejněna videa z konference EuroPython 2026

Všechna videa z konference EuroPython 2026, která se konala v polském Krakově ve dnech 13. až 19. července, jsou nyní k dispozici online spolu s rekapitulací akce od organizátorů konference. Na akci proběhlo více než sto přednášek
Celkem se akce zúčastnilo 1386 posluchačů, většina z Polska, Velké Británie a Německa. Nejoblíbenějším tématem byl základní Python (66,8 %), následovaný vývojem webových aplikací (51,0 %) a datovou analýzou a strojovým učením (49,4 %).
Od svého prvního ročníku v roce 2002 se EuroPython stal nejdéle fungující komunitní konferencí o jazyce Python v Evropě. V průběhu let putoval po celém kontinentu, kde jej v jednom městě za druhým pořádali dobrovolníci, a sdružoval tisíce pythonistů, kteří se zde učili, sdíleli své zkušenosti a budovali komunitu.