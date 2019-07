 »   »  AMD se přidala ke konsorciu CXL, hořká píseň o novueau v Linuxu 5.3

CXL může v principu běžet stejně jako PCI Express na fyzické vrstvě právě sbernice PCI Express (můžeme si to představit podobně tomu, kdy Thunderbolt v počátcích běhal na fyzické vrstve DisplayPortu).

Biostar zprovoznil PCI Express 4.0 na starších AMD deskách

Podobně jako Asustek, i Biostar nyní oficiálně zprovozňuje podporu PCI Express 4.0 na čtyřech svých základních deskách s čipsety AMD X470 a B450, a to samozřejmě pouhou aktualizací BIOSu. Ta dovolí používat PCI Express 4.0 na přímo k CPU připojených linkách, tedy v první PCI Express ×16 slotu a také M.2/NVMe slotu pro SSD.

Ostatní připojené jinou cestou jsou nadále limitovány na PCI Express 2.0 – nicméně dlužno podotknout, že už existují testy, dle kterých u grafických karet s dostatkem vlastní RAM (eliminuje se načítání textur z hlavní paměti během hraní) je rozdíl mezi PCI Express 3.0 a 4.0 víceméně zanedbatelný a ani s PCI Express 2.0 často není propad oproti 4.0 příliš velký.

Každopádně v případě Biostaru jde o desky AB45C-M4S (B450MH), AB35G-M4S (B45M2), AX47A-A4T (X470GT8) a AX47A-I4S (X470GTN). Použití je na vlastní riziko, AMD toto nevidí ráda a samozřejmě nic negarantuje (a tudíž ani Biostar)

Vlastnosti LLVM 9.0 jsou určeny, začíná vývoj LLVM 10.0

Balík kompilátorů LLVM 9.0, jehož vývoj ještě probíhá (ostatně aktuální řada 8 je tu s námi od letošního jara), má stanoveny své vlastnosti a vývoj míří do finále (byla otevřena větev release). Současně s tím byla založena vývojová (trunk) větev pro LLVM 10.0.0.

LLVM 9.0 samozřejmě obsahuje ještě nějaké chyby, nicméně pokud vše půjde hladce, tak po RC1 přijde v první polovině srpna RC2 a koncem srpna či začátkem září bychom se mohli dočkat vydání ostré verze LLVM 9.0.0. Porobnosti shrnuje a odkazy na blokující chyby v příslušném informačním mailu přidává Hans Wennborg.

Od LLVM 9.x čekejme podporu architektury Navi v kompilační části AMDGPU, podporu AMDGPU GFX908, vylepšenou podporu architektury RISC-V, podporu knihovny IBM MASS na platformě POWER, podporu Intel Cooperlake, vylepšení pro AVX-512, JITLink a mnoho dalšího. Co se objeví v desítce, se teprve rýsuje, soupis vlastností je zatím poněkud chudý.

Vylepšení v novueau pro Linuxu 5.3

Do linuxového jádra verze 5.4 zamíří sada patchů, která v otevřeném ovladači nouvau pro grafické karty Nvidia implementuje některé novinky. Stále je to málo, ale pořád lepší než nic. Připomeňme, že novinkám v jádru 5.3 jsme věnovali dva články a následné jádro 5.4 se teprve začíná rýsovat:

Zkrátka zatímco AMD do Linuxu 5.3 chystá třeba podporu architektury Navi a Intel pracuje na HDR či Icelake/Gen11 GPU, v nouveau se nic pořádného neděje. V téže době se objevily některé menší opravy, nicméně pro majitele grafik generace Maxwell a vyšší to byla stále smutná písnička.

Až ve čtvrtek přišel pull request, který přináší zlepšení v oblasti správy barev, opravuje Secure Boot na novějších počítačích, zavádí podporu mode-settingu pro GPU TU116 (generace Turing). Důvodem odsunu až do jádra 5.4 je skutečnost, že tyto patche přišly příliš nadoraz pro začlenění do 5.3, takže Ben Skeggs z Red Hatu, který má nouveau DRM na starosti přišel s menší sadou patchů nikoli v rámci větve next , ale v rámci větve fixes , která nepřidává novou funkcionalitu, ale opravuje TU116, věci kolem KMS, jeden memory leak a pár dalších drobností.

Naděje prý umírá poslední a je nad slunce jasné, že jednoho dne řízení provozních parametrů (frekvencí, napětí, …) u Maxwellu a výše bude na kartách Nvidia s otevřeným ovladačem fungovat skvěle. Je však otázkou, jestli to tou dobou bude zhruba stejně zajímavá informace jako kdyby dnes někdo úžasně a plnohodnotně zprovoznil XGI Volari Duo. První Maxwelly (GeForce GTX 750 /Ti) přišly na trh před 5,5 roky, řada GeForce GTX 900 je tu od září 2014, tedy téměř 5 let. Výkonově tehdejší špičková GeForce GTX 980 s 28nm GPU dává ~4,6 TFLOPS v single precision, což mírně pod úrovní dnes již výběhového 14nm Radeonu RX 570 s dobrou podporou v AMDGPU.