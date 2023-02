Apple CarPlay: auto pod taktovkou jablečného světa

Jak v tom boji aplikace s názvem Apple CarPlay obstojí? Poměrně dobře. Z pohledu řidiče a účelu, ke kterému obě aplikace používáte (tedy tu od Google i od Apple) mezi nimi vlastně není zase takový rozdíl. Čistě pragmaticky – obě dělají, co mají. Obě se také otevřely aplikacím třetích stran, což jim dle mne výrazně pomohlo. A teď podrobněji.

Základní informace

Apple CarPlay je protokol, který propojuje Apple hardware se systémy automobilu. Z telefonu pak můžete využít navigace, audio aplikace nebo jiné aplikace přímo na displeji palubního systému auta též zvaného infotainment. První veřejná verze aplikace Apple CarPlay se objevila v březnu roku 2014, tedy skoro o rok dříve, než konkurenční Android Auto. Tuto verzi jste mohli spustit na iPhone 5 s iOS 7.1.

Když jsem psal první verzi článku o Android Auto v roce 2020, měl jsem k dispozici i iPhone a nějakou zkušenost s ním, ale ve srovnání s Android Auto mne prostředí nějak neoslovilo. Dal jsem mu šanci až nyní. K dennímu používání mám model iPhone SE třetí generace. K dispozici mám i automobil od Toyoty, konkrétně model Corolla, který nabízí podporu jak Android Auto tak i Apple CarPlay. Proto mě podrobnější testování lákalo. Chtěl jsem prostě vědět, jak moc rozdílné obě aplikace jsou a co jiného vám nabídne Apple, než to, co můžete mít od Google. Parametry praktického testu jsem vlastně ihned nastavil.





S Android Auto jezdím už několik let, začínal jsem s tou verzí, která byla poměrně striktně orientována pouze do světa Google a nepouštěla si na svůj píseček kohokoliv jiného. To se v roce 2021 změnilo a popsal jsem to ve svém rozsáhlém článku o testu šesti navigací. Dnes mám za sebou v autě několik desítek tisíc kilometrů nejenom v Česku a v Evropě, ale zvládl jsem i několik stovek mil v USA, kam jsem v létě vycestoval jako turista a byl jsem na offline navigaci odkázán při cestování po východním pobřeží USA včetně Washingtonu a New Yorku.

Závěr z mé strany zní jednoznačně – Android Auto je prostě dobře použitelný kus software, který vás ve spojení s dalšími aplikacemi nenechá ve štychu a tu cestu vám zpříjemní i usnadní. Navíc můžu říct, že moc nerozhoduje ani výrobce automobilu, protože svou Toyotu jsem v USA pochopitelně neměl, tam jsme jezdili ve Fordu Edge. Telefon a systém byl pořád stejný.





Proto jsem od Apple CarPlay zase až tak moc nečekal a zajímalo mě, jak moc podobné oba systémy budou. Jsem poměrně znám svou skepsí k produktům firmy Apple, speciálně k nemožnosti podrobně si upravit zařízení k obrazu svému. To ale nutně nemusí být na škodu, iPhone vás v mnoha ohledech jako běžného uživatele dost vede za ručičku a Apple CarPlay není výjimkou. Na Rootu ale očekávám trochu pokročilejší uživatele a ti jistě pochopí mé výhrady k chybějící personifikaci systému, což ale mnoha jiným lidem nechybí či nevadí. Jen já brblám. Jinými slovy – Apple CarPlay u mne neměl výchozí pozici moc snadnou a vlastně jsem ani nepředpokládal, že bych mohl názor nějak razantněji změnit.

První připojení

Nejlepší testování je v praxi a rovnýma nohama v úkolu: potřebuji někam dojet, mám nový telefon s iOS a chtěl bych se nechat navádět navigací a u toho poslouchat nějakou hudbu. Než jsem se odebral do auta, nejdříve jsem si do telefonu nahrál nějaké navigace, abych si mohl případně vybrat. Tady pro mě nastalo první překvapení – nemusím se spoléhat jen a pouze na navigaci od Apple nazvanou Mapy. Ta byla původně hlavním důvodem toho, že jsem Apple CarPlay odsoudil. Nepřipadala mi dobrá a použitelná.

Navigace nainstalované v mém telefonu

Když se podíváte na AppStore, je tam navigací několik. Začal jsem zjišťovat, kolik z nich má podporu aplikace Apple CarPlay. Postupně jsem do telefonu nainstaloval Mapy.cz, TomTom Go, Waze a Google Maps. Také jsem se podíval, jestli existuje verze navigace od Sygicu pro iOS a také ji nakonec nainstaloval. V podstatě je seznam skoro stejný, jaký jsem měl v minulém testu Android Auto.

Poznámka: Podobně jako Google pro Android Auto „licencuje“ jednotlivé aplikace, které se pro Android Auto objeví a byl za to mnohokrát terčem kritiky, že nadržuje aplikacím z vlastní stáje, tak i Apple omezuje výrobce aplikací třetích stran v tom, že je jejich výtvor dostupný pod CarPlay. Navigace třetích stran se tak mohly objevit až pro iOS verze 12 ze září 2018.

Rozhodující však je, které z těch jmenovaných aplikací podporují Apple CarPlay tj. budete ji moci použít ve svém autě skrz připojený telefon. Tady získává Apple mínusové body – nenašel jsem žádný přehledný seznam všech aplikací pro CarPlay, jen seznam podporovaných automobilů. Vlastně jen obecnou marketingovou stránku s popisem např. „můžete mít třeba tyto aplikace“, což ale není vyčerpávající seznam. O tom, zda aplikace podporuje Apple CarPlay či ne se tak dozvíte vlastně jen v AppStoru u konkrétní aplikace. Nebo prostě připojte iPhone k autu a podívejte se na seznam dostupných aplikací.

Poznámka: Jak jsem si přečetl na zmiňované marketingové stránce, během roku 2023 bude uvedena nová verze Apple CarPlay, která bude dostupná v automobilech a bude kompletně nahrazovat palubní operační systém. Vypadá to jako obdoba Android Automotive OS.

První připojení k autu je velmi intuitivní a návodné. Připojil jsem kabel k autu a telefonu a na telefonu se objevil jednoduchý průvodce, který nejprve požádal o aktivaci asistentky Siri a povolení přístupu ke kontaktům a datům. Vše zabralo asi jednu minutu a už jsem měl na displeji auta Apple CarPlay. Vše je opět dobře integrováno do ovládání auta. Fungují hardwarová tlačítka kolem displeje a samozřejmě i dotykový displej. Telefon připojený kabelem jsem odložil do odkládacího prostoru pod přístrojovou deskou a zjistil, že funguje bezdrátová nabíječka integrovaná do tohoto prostoru.

Oproti Android Auto ubyla jedna věc – nebylo nutné připojovat telefon pomocí Bluetooth k systému auta. Stačí jen ten kabel. Po chvíli se objevila první obrazovka s nabídkou dostupných aplikací, tedy těch, které jsou s Apple CarPlay kompatibilní.

Obrazovka s dostupnými aplikacemi, v tomto případě první ze tří

Pokud se na obrazovku podíváte, je vidět několik panelů :

V levém horním rohu je aktuální čas, stav signálu a typ datového připojení

V levé střední části jsou ikony tří posledních spuštěných aplikací (teď Waze, YouTube Music a Nastavení telefonu)

Úplně dole v levé části je typ zobrazení, který bude vidět po zmáčknutí tj. panel a okno aplikace

Poznámka: Abyste mohli získat snímek obrazovky Apple CarPlay, musíte mít telefon připojen k systému auta, odemknout telefon a stisknout kombinaci pro vytvoření snímku obrazovky (na mém iPhonu SE to je spouštěcí tlačítko a tlačítko home). Vytvoří se dva snímky – jeden s obrazovkou telefonu a druhý s obrazovkou systému auta.

Další dostupné aplikace z mého telefonu

Jinak dle stejné logiky, jako v Android Auto, nemůžete přehrávat jakýkoliv video obsah. Týká se to i zpráv. Když vám přijde například nějaká zpráva na WhatsApp, můžete si ji nechat od Siri pouze přečíst, nezobrazí se. Je to z důvodu nerozptylování pozornosti řidiče. Protože je Siri v angličtině, je čtení českých zpráv tak trochu dobrodružné a lze říci, že značně nepoužitelné. Ostatní zvuková multimédia fungují – můžete přehrávat hudbu a audioknihy a i dnes tak populární podcasty. Výběr aplikace závisí na tom, u které služby si předplácíte – já mám YouTube Music. Předpokládám že pojede i Apple Music a Spotify.

Co také funguje velmi dobře, jsou navigace. Musím říct, že jsem si oblíbil jednu věc – zobrazení domovské stránky aplikace Apple CarPlay. Podle mě je dobře udělaná a kontextová. Když si pustíte navigaci, vidíte v malém podokně mapu, v dalším dostáváte instrukce a v posledním okně vidíte třeba přehrávanou skladbu. Tohle je hodně návykové a chtěl bych to v Android Auto také mít.

Domovská obrazovka Apple CarPlay se spuštěnou navigací (Sygic + YouTube Music)

V aplikaci také existuje možnost drobného nastavení, což se omezuje na věci jako světlý/tmavý vzhled, podkladová tapeta či mód soustředění, kdy telefon neoznamuje každou příchozí zprávu, ale jen vybrané. Navíc můžete donastavit Siri.

Dostupná nastavení

Jinak, ale stejně dobře

Vlastně jsem zjistil, že ani Apple CarPlay není špatný. Je v mnoha ohledech lepší, než systémy běžně dostupných aut a přináší známé prostředí z telefonu na obrazovku vašeho auta. Pokud váš vůz jednu nebo druhou platformu podporuje, dejte jí šanci, stojí to za to a vás to nic nestojí. Přiznám se, že v tuto chvíli nedokážu určit, který z dvojice Android Auto – Apple CarPlay je lepší.

Podle mě jasný vítěz neexistuje, oba dělají v podstatě to samé, každý trošku jiným způsobem, ale oba to dělají dobře. Prostě jsem nenarazil na nic zásadního, co by mne odradilo od použití jednoho, či druhého. Pokud budu chtít něco vypíchnout, tak můžu říct, že „domovskou“ navigaci má lepší Google, ta od Applu mi moc nesedla. Ale v zásadě to můžete vyřešit tím, že ji nebudete používat a nainstalujete si jinou – k dispozici jsou ty zdarma (Mapy.cz, MapFactor Navigator, Google Mapy, Waze) i placené (TomTom Go, Sygic).

Já mám nejvíce najezděno s navigací Mapy.cz a s Tom Tom Go (tu jsem využíval i v USA na Android Auto). U navigací je vidět, že jsou na obou platformách svázány poměrně striktními pravidly co mohou a nemohou a proto se zdá, že všechny navigace vypadají vlastně stejně. Ale pokud se podíváte do galerie, najdete zde ukázky obrazovek ze všech zmiňovaných navigací a uvidíte, že mapové podklady jsou jiné a jinak podrobné.

Existuje také jeden rozdíl v tom, jak moc je každá platforma „integrována“ s autem. Zatímco Android Auto se chlubí tím, že využívá modul GPS z auta a čte údaje ze systémů vozu a následně je využívá v navigaci, Apple CarPlay naopak tvrdí, že systémy auta nevyužívá a proto se používá GPS z telefonu. Což s sebou v porovnání s Android Auto může přinášet problémy v podobě dostupnosti signálu. Nicméně v budoucí vylepšené verzi Apple CarPlay by se to mělo změnit a mělo by se jednat o jakýsi mix mezi Android Auto a Android for Automotive. Samozřejmě na podporovaných autech.

Poznámka: Nakonec jsem vzal na milost i navigaci Sygic. V minulém článku jsem se k otestování vlastně nedostal. V Apple CarPlay jsem neměl žádný problém, zkušební režim fungoval jak měl a proto v galerii najdete snímky i z ní.

(Autorem všech obrázků je Svatopluk Vít.)