Android Auto: malá velká navigační revoluce

U moderních aut už není nutné využívat např. mapovou navigaci od výrobce auta, žehrat nad nemožností přehrávat hudbu ze Spotify nebo třeba nadávat na celkovou zastaralost systému. Pokud vaše auto podporuje speciální aplikaci od Googlu nebo Apple, máte vyhráno.

Teoretický úvod pro neznalé

Jako majitel automobilu značky Toyota jsem se dostal do okruhu vozidel, které jsou podporovány Googlem a jejichž výrobci nabízejí možnost systém Android Auto využívat. Dovolím si citaci z mého předchozího článku pro Root.cz. Android Auto lze definovat jako mobilní aplikaci vyvinutou společností Google pro zpřístupnění funkcí mobilního telefonu na displeji na přístrojové desce automobilů. Nejde však o prosté zrcadlení, jak by se mohlo zdát. Po propojení telefonu se systémem automobilu je možno využívat kompatibilní aplikace z telefonu skrz systém auta. Kompatibilní aplikace umožňují zasílání SMS, přehrávání hudby ať už lokální nebo streamované, navigování pomocí GPS, telefonování nebo poslouchání internetových rádií.



Autor: Svatopluk Vít Aplikace Android Auto v akci ve vozidle Toyota – snímek obrazovky infotainmentu

Poznámka: Majitelé moderních Toyot (2019+) mi potvrdí, že infotainment auta je sice poměrně sofistikovaný, jen se někomu může jevit velmi zastarale z pohledu užité grafiky. To se týká i vestavěné navigace. Navíc Toyota zvolila poměrně nešťastnou cenovou politiku, protože i když si pořídíte auto s velmi bohatou výbavou (nebo i nejvyšší), za navigaci si prostě musíte připlatit a to desítky tisíc korun! Nutno dodat, že aktualizace map je po dobu 3 let zdarma, ale náklady jsou opravdu veliké. Logicky pak řešíte, jak to udělat jinak a s využitím mobilu i za cenu toho, že si koupíte placenou verzi navigace renomovaného výrobce, náklady budou stále o dost nižší.

Podobnou aplikaci nabízí i Apple a nazývá jí Apple Car Play. Měl jsem možnost ji také používat, ale neoslovila mne tak, jako právě Android Auto – přijde mi ještě více limitovaná, než Android Auto. Kromě řady výhod, které jsem v článku zmínil, jsem také konstatoval, že existují dva, poměrně zásadní nedostatky Android Auto. První souvisí s oficiální podporou aplikace, která nebyla v Česku Googlem podporována. Druhá souvisí s tím, že množství aplikací, které můžete v rámci svého telefonu a palubního systému auta připojeného skrz Android Auto, je poměrně limitované. Jako vývojář se totiž musíte se u Google licencovat a doufat, že vás do seznamu podporovaných zařadí. A to se týká i nabídky aplikací GPS navigací. K dispozici jsou tak jen Google Maps a Waze. Tedy byly, o tom dále.

To s sebou přináší komplikace v podobě nutnosti mít na telefonu aktivovaný datový tarif (a opět použiju větu z minulého článku – na odborném IT webu to úplně neřeším), ale co v cizině? Datový roaming? Jistou obavu z toho mám. Na druhou stranu pandemie nás přinutila zůstat v Česku a nutnost použití navigace v cizině tedy zatím (alespoň pro mne) nenastala.

Poznámka: Jestli si vzpomínáte, zmiňoval jsem se také o alternativě s názvem Android Automotive OS, což je vlastně kompletní systém pro výrobce automobilů a lze si to představit jako systém AndroidTV, který možná již používáte. Poslední zprávy hovoří o tom, že do konce roku se Android Automotive objeví v celkem deseti automobilech od výrobců jako je Volvo, General Motors a Renault.

Proč jsem mluvil o revoluci?

Můj první článek vyšel v listopadu 2020 a o půl roku později se hodně věcí změnilo. Předně, dle zprávy na Android Police, oznámil Google rozšíření podpory Android Auto pro dalších 36 zemí a to včetně Česka a Slovenska. Mělo by to znamenat, že majitelé starších verzí Androidu (jmenovitě verze 6 až 9) by měli mít možnost aplikaci stáhnout z Obchodu Play. Android 10 a vyšší má Android Auto již v sobě a není nutno jej instalovat.

Od verze Android 11 je možno používat Android Auto připojitelné k palubnímu systému bezdrátově, ve starších verzích to musí podporovat výrobce. Umí to například některá auta z koncernu Volkswagen. Použití hlasového asistenta v češtině však stále není možné, ale je možné, že se to brzké době ještě změní. Změny v kompatibilitě/dostupnosti jsou na pořadu dne teď pomalu každý měsíc. Víte například, že Android Auto už konečně umí používat Tmavý režim? Od začátku června! Nicméně kdo Android Auto používat chtěl, už ho v telefonu měl a to buď díky správné verzi Androida (10+) nebo pokoutnému stažení z neoficiálních zdrojů. Ta výše popsaná situace je tak jakési zakonzervování stavu.

Druhá, mnohem větší výtka, se týkala aplikací, které můžete s Android Auto používat. Konkrétně se to týká navigací. Mapy Google se dají použít k navigaci, Waze funguje dle mého spíše jen jako monitor dopravních zácp s možností navedení na méně problémovou trasu. A víc aplikací prostě nebylo (nezoufejte si však, je to pořád lepší než používat navigaci od Applu v rámci Car Play, ta mi opravdu nesedla).

Nejenom, že ty aplikace nejsou tak vyladěné, jako jiné navigace, navíc pro svůj provoz potřebují aktivovaná data, což v Česku asi takový problém nebude, ale v cizině se leckdo v používání dat krotí (lze říci, že i kroutí). Proč tedy nemít nějakou navigaci s offline mapami? Existuje jich hned několik. Ale žádná s podporou Android Auto, respektive s licencí od Google, která by ji pro Android Auto zpřístupnila a není to proto, protože by vývojáři nechtěli. Tohle se však v březnu letošního roku změnilo. Seznam podporovaných aplikací se dost rozšířil.



Autor: Svatopluk Vít Seznam aplikací kategorie Navigace pro Android Auto (červenec 2021)

Z mého pohledu tam vidím aplikace, které mne zaujaly: Sygic GPS Navigation, Mapy.cz, TomTom AmiGO, TomTom GO Navigation, Genius Maps a MapFactor Navigator. Je téměř jisté, že se seznam určitě bude do budoucna jenom rozšiřovat.

Jak šel čas pro vývojáře

Již v srpnu loňského roku se objevila informace od Sygicu, že začínají pracovat na verzi své navigace pro Android Auto. Znamenalo to, že se Google někam pohnul a je ochoten se bavit o tom, že zpřístupní systém i jiným vývojářům. Sygic je jedním z nejznámějších a můžeme říci, že i vlajkovou lodí ve světě Androidu. První hmatatelný krok se stal v říjnu 2020, kdy spatřila světlo světa knihovna Android for Cars.

Byla to beta verze, ale již měla komplexní specifikaci. V prosinci přišlo uzavřené testování, v lednu 2021 otevřené testování a v březnu se celá knihovna stala součástí Android Jetpacku (sada knihoven a komponent pro snazší vývoj aplikací pro Android). V průběhu dubna se pak začala objevovat prohlášení vývojářů navigačních aplikací a následně bylo možné si stáhnout již funkční aplikace. V květnu 2021 jich existuje již povícero.

První, co vám hlavou projede je to, jak moc si Google diktuje, co konkurence může a nemůže dělat. Začal jsem se zajímat podrobněji, co a jak a narazil jsem na stránku, která říká, jak moc Google „ořezal“ vývojáře jiných navigací. Nevím, jestli je to vše, ale na stránce Známé překážky Android Auto na Seznam.cz se píše o několika povinnostech či snad omezeních, která Google nastavil. Předně Google API nenabízí navigačním aplikacím třetích stran stejné možnosti, jako kdyby to byly Google aplikace. Nejsou třeba povolena gesta v mapě a třeba tmavý režim je k dispozici jen a pouze ve chvíli, kdy má auto rozsvícená světla.

Nevím samozřejmě, nakolik jsou tato omezení dána legislativou (je známým faktem, že Android Auto například blokuje psaní zpráv s tím, že tak není možné rozptylovat pozornost řidiče a omezuje se pouze na hlasové zadávání), ale ne za vším bych hledal konkurenční boj, spíše to vychází z nějakých obecně nastavených a akceptovatelných pravidel.

Zajímavá je také zmínka o tom, že uživatelské rozhraní aplikace nelze nějak upravovat, je vlastně dané. Je to hlavně dáno tím, že pak jako uživatel nemáte šanci se při používání aplikace splést – vše má jednotné ovládání. Z pohledu vývojářů ale vypadají všechny aplikace vlastně stejně. I tak ale bezpečně poznáte, s jakou navigační aplikací pracujete. Rozhraní každé z nich, jak uvidíte později, je unikátní. Je to dáno mapovými podklady a módy zobrazení.

Jak aplikace do Android Auto dostat?

Začněte tím, že se podívejte na speciální stránku a zjistěte, jaké aplikace ze sekce navigace je možno využít (tedy ty, které mají od Googlu licenci). Aktuální seznam naleznete na této stránce. Pak tu příslušnou aplikaci stáhněte do svého telefonu a spusťte. Poté už stačí jen telefon připojit k autu a můžete navigaci (nebo obecně jakoukoliv jinou podporovanou aplikaci) používat. Pokud vyvoláte seznam aplikací v Android Auto, měl by být rozšířen o vámi nainstalovanou navigaci.

Ušetřím vám čas – pokud aplikace není na výše zmiňovaném seznamu, opravdu nefunguje. Zároveň se občas vyplatí podívat se na navigace Google Mapy nebo Waze, v poslední době jsem zaznamenal mnoho změn verzí, předpokládám, že hodně změn souvisí i s Android Auto. I tak ale stále platí můj názor, že specializované navigace, které jsem testoval, byly o dost lepší než produkty od Googlu.

Proč se vyplatí mít v autě navigaci spuštěnou v rámci Android Auto?

Dosti často slýchávám názor, že vlastně není jasné, v čem je navigace v Android Auto lepší než navigace v mobilu umístěném v držáku či případně výhody oproti navigaci vestavěné v autě. Vezmu to od konce. Výhody navigace v mobilu jsou patrné prakticky ihned – ta vestavěná v autě bude vždy zastaralá a hodně drahá na provoz. Například v mé Toyotě jsou to desítky tisíc korun za vestavěnou navigaci, navíc v poměrně neatraktivním kabátku. Zde je výhoda navigace v mobilu jasná ihned. Diametrální rozdíl v pořizovacích nákladech a v aktualizacích mapových podkladů. Neznám jiné systémy jiných výrobců automobilů, ale troufám si tvrdit, že i zde to bude podobné.

Pojďme si však rozebrat rozdíly v navigaci v rámci mobilu v držáku a v rámci Android Auto. Předně – když propojíte telefon s Android Auto kompatibilním systémem, automaticky začne využívat všechny systémy auta například GPS modul, který má dobrý výhled na oblohu, místo mobilu v držáku, který je utopen v autě. Nebo může lépe ovládat spolupráci s jinými zdroji zvuku, což si představte tak, že když vám hraje rádio nebo přehrávač MP3 souborů, dojde před oznámením hlasových instrukcí navigace ke ztlumení ostatních zdrojů a instrukce slyšíte čistě a hlasitě.

Další výhodou je třeba přístup k informacím o jízdě, tedy jak rychle jedete například v tunelu, kde není signál GPS pro mobil v držáku. Jestli patříte k těm, kteří systém Android Auto v automobilu máte a nepoužíváte jej, zkuste jej použít. Určitě budete překvapeni, jak snadno jej můžete použít a jak rychle si ně něj zvyknete. Výhodou může být i to, že od verze Androidu 11 by mělo být propojení telefon a Android Auto bezdrátové, ve starších verzích musíte mít podporu od výrobce, což zdaleka není masivně podporovaná funkce.

Jaké jsou nevýhody aplikace Android Auto?

Čistě praktický problém řešíme s mou ženou. Ona má telefon s jablkem, já Android. Když někam jedeme spolu, připojuji svůj telefon. Ale když jede žena sama, samozřejmě má k dispozici jen svůj telefon, který Android Auto nepodporuje. A řešení od Applu s názve Apple Car Play nám prostě nevyhovuje. Vyřešit se to dá pořízením nějakého levného telefonu s Androidem a používat jej v autě. Ale musíte dobře promyslet, jestli potřebujete datové služby nebo třeba budete využívat hot-spot z vašeho telefonu.

Problematické mohou být i licence navigačních aplikací, musíte si vytvořit nějaký nový účet a pod ním vše mít. Někomu také nesedí nutnost mít telefon připojený k systému auta kabelem. A tady nastává další potíž, četl jsem mnoho názorů uživatelů, že ne všechny kabely s telefonem fungují. Já jsem narazil na vhodný kabel hned napoprvé. Obvykle nejsou problémy s originálními kabely od výrobce telefonu.

Start aplikace také není bleskový tj. pokud do auta vstoupíte, musíte telefon připojit, odemknout a nastartovat auto. Připojení proběhne do asi 5 sekund. Řeknete si, že je to málo, ale je to opravdu pomalé, protože prostě musíte počkat, až Android Auto naběhne, manipulace s telefonem za jízdy není vhodná, ba i trestná. Je ale pravda, že navigaci používám jen na delší cesty a do neznámých míst a tak není moc obtěžující těch několik sekund počkat. Jen prostě tuhle manipulaci musíte podstoupit po každém nastartování vozidla. Takže jedete na dovolenou, zastavíte na benzínové pumpě a Android Auto se vypne. Po nějaké době se do auta vrátíte, nastartujete a musíte odemknout telefon, nicméně navigování pokračuje až do cíle, není vše nutné zadávat znovu.

Častým mým osobním nešvarem je to, že připojený telefon v autě zapomenu a musím se pro něj vracet. Může za to ten kabel, kterým je telefon připojen a také to, že na „odložený“ telefon není z místa řidiče vidět, protože je utopeno pod palubní deskou. Android Auto by mohlo při vypnutí auta dávat nějaký zvukový signál, podobně, jako když necháte zapnutá světla.

Součástí aplikace je i hlasový asistent, který zatím nemluví česky, předpokládám, že se to změní, ale v tuto chvíli to pro mne není nic, bez čeho bych neuměl žít. Není to také můj případ, ale občas slyším od jiných, že po aktualizaci aplikace Android Auto přestalo propojení fungovat. Já jsem na to nenarazil, s Toyotou se aplikace vždy domluvila.

Spousta navigací je „ořezaná“ a neumožňuje měnit některé parametry svého fungování jinak, než z telefonu. Tento problém si myslím není způsoben na straně vývojářů, spíše limity, které Google nastavil.

Co by měla umět navigace, kterou chci v autě používat?

Mám několik drobných požadavků, které by navigace v autě měla mít. Měla by fungovat offline, měla by mít hlasové navádění, na obrazovce by měla zobrazovat rychlostní limity a měla by být rychlá ve chvíli, kdy přejedu odbočku a je třeba najít alternativní cestu. Ideálně samozřejmě zadarmo, ale drobný roční poplatek není problém. Jako bonus by měla umět navádění do pruhů a hlásit mi problémy na trati a kudy se jim vyhnout, vše s datovými službami samozřejmě.

V další části tohoto článku už popíšu konkrétní zkušenosti s vybranými navigacemi, které jsem testoval. A bylo z čeho vybírat a nakonec je vítěz poměrně jasný. Je tam ale jedno veliké zklamání, které jsem nečekal. Ale o tom až příště.