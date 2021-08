Ubuntu 21.10 nejspíš se starším GNOME 40, Sparky 6.0 staví na Debianu 11

Sparky 6.0 “Po Tolo” staví na Debianu 11

Krátce po Debianu 11 přichází na svět i nová verze odlehčené distribuce na něm stavějící. Sparky 6.0 obsahuje v instalačních obrazech všechny aktualizace až do 16. srpna 2021. Najdeme zde tak třeba Firefox 78.13.0 ESR, Thunderbird 78.13.0, VLC 3.0.16, LibreOffice 7.0.4, Calamares 3.2.41.1, jádro Linux 5.10.46 LTS (výchozí, je možné volit i jiná jádra), kernelové nástroje pro exFAT oddíly (exfatprogs místo exfat-fuse + exfat-utils), balíček ipp-usb (umožňuje pracovat s USB jako sí/tovým zařízením, super třeba pro tiskárny) atd.

U verze MinimalGUI nahrazuje PCManFM dosavadního správce DoubleCMD-GTK a již zmíněný Firefox-ESR zase posílá do důchodu svého konkurenta Epiphany. U MinimalCLI verze byla odstraněna vícejazyčná podpora z boot nastavení a instalátoru v příkazové řádce.

Dále pak místo již nevyvíjeného Sparky APTus tvůrci přináší Sparky APTus AppCenter. V šestce také najdeme předinstalovanou aplikaci RiseupVPN, původní FirstRun je nahrazen novou aplikací Sparky Welcome a je zde i nový balík wallpaperů s přírodní tematikou. Distribuce je k dispozici pro AMD64 s desktopy KDE Plasma a Xfce, pro 32 i 64bitové stroje pak v podobě LXQt, MinimaGUI (Openbox) a MinimalCLI (textový režim).

Globalfoundries požádala o IPO

Před časem Intel projevil zájem o společnost Globalfoundries (původně výrobní divize AMD) za částku kolem 30 miliard dolarů. Nedlouho poté se vedení Globalfoundries nechalo skyšet, že není zájem, neboť zvažují/chystají IPO, tedy vstup na burzu. Nyní DigiTimes přichází se zprávou, dle které Globalfoundries v tichosti požádala u US Securities and Exchange Commission o IPO, které by mělo proběhnout na New York Stock Exchange někdy v období konce roku 2021 až začátku roku 2022. Doba jistě nahrává spíše IPO, neboť celosvětový problém s nedostatkem výrobních kapacit pro čipy je tak velký, že i Globaloundries, nedržící se už delší dobu na špici vývoje, má velkou hodnotu právě díky svým výrobním kapacitám, alokovaným z velké části mimo jihovýchodní Asii (včetně např. továrny v německých Drážďanech).

Novinky v KDE: nejen lepší podpora Waylandu

Další týden uběhl a Nate Graham opět sepsal, co je nového v projektu KDE. A jako obvykle zde významnou roli hrají vylepšení podpory Waylandu. Mezi novinkami najdeme i další věci. Sám Nate implementoval podporu nastavení počátečního stavu Bluetooth adaptéru po spuštění systému (zapnutý, vypnutý, předchozí stav).

Vlad Zahorodnii zase o kus pokročil v implementaci nového na QML založeného efektu Overview, který znázorňuje přehled oken desktopu, ne nepodobně tomu, co známe třeba z GNOME (případně třeba také v jiné formě z Windows 10). Overview je nyní začleněno do projektu a předpokládá se, že jednohho dne by se tento způsob mohl stát náhradou za stávající efekt Present Windows a také za efekt Desktop Grid. Současná visuální podoba (k vidění na videu ve zdrojovém textu) ještě není finální. Jednoho dne však nejspíš sjednotí jak celoobrazovkový přehled oken, tak virtuální desktopy a možná i Aktivity. Celou věc, pokud nechcete zkoušet vývojové verze KDE, najdeme v balíku Plasma 5.23.

Nově lze kopírovat text z Plasma notifikací pomocí standardní klávesové zkratky Ctrl+C. Nastavit ručně rychlost kabelového Ethernet spojení je nyní možné na více hodnot. Widget přehrávání multimédií odteď vždy zobrazuje album art a jeho rozostřené pozadí ve stejnou chvíli, i když se čeká na načtení obalu alba z nějakého pomalejšího zdroje. Symbol pro načítání byl nyní sjednocen a vypadá stejně pro Plasmu, KDE aplikace i uvítací obrazovku. STíny pro vyskakovací okna Plasmy, dialogy, OSD či notifikace byly upraveny do jemnější podoby, která lépe ladí se stíny samotných aplikací.

Opraveno bylo několik chyb. Spectacle tak nyní opět ukládá screenshoty ve správném rozlišení při běhu na Plasma Wayland s aktivním frakčním škálováním (např. 125 %). Opravena je regrese u tématu Breeze, která se týkala renderování dekoračních tlačítek v GTK CSD hlavičce okna. Monitor systému již nadále nechybuje v zobrazování IPv4 adresy, když je vypnuto IPv6. Opravena je též jedna cesta, jak mohlo dojít k poškození zobrazení uzamykací obrazovky na sezení s Waylandem. Pro Wayland též platí oprava vkládání obsahu schránky prostředním tlačítkem/kolečkem mezi nativní Wayland a XWayland aplikací. Na Plasma Wayland sezení opět funguje škálování založené na DPI a kurzor myši ukazuje animovanou ikonku při spouštění aplikací.

Ubuntu 21.10 nejspíš se starším GNOME 40

Tato zpráva není žádným překvapením. Ubuntu ještě na GNOME 40 nepřešlo, jde o velký krok vpřed, takže s vydáním 21.10 za zhruba měsíc a půl čekejme maximálně to, že Ubuntu přejde na GNOME 40, nikoli GNOME 41, které se nyní nachází stále ještě v beta stádiu. GNOME 41 má být vydáno 22. září, Ubuntu 21.10 o pouhé tři týdny později, 14. října.

Sebastien Bacher z Canonicalu dodává, že ideálně by na GNOME 41 přešli, ale právě proběhlý Feature Freeze a nedostatek zdrojů na aktualizaci prostě velí jinak. Je ale možné, že některé komponenty desktopu budou portovány z GNOME 41. Phoronix dodává, že vývojová fáze GNOME 41 je poměrně poklidná a žádné velké změny nebudou.

Patenty Applu komplikují práce na W3C Open Screen Protocolu

World Wide Web Consortium (W3C) už nějakou dobu pracuje na tzv. Open Screen Protocol(u). Jde o soubor síťových protokolů (letos byl vydán draft specifikace), které umožňují user agentům implementovat dvě API: Presentation a Remote Playback, a to způsobem umožňujícím interoperabilitu. Příjemným vyústěním této nové funkcinality by měla být třeba možnost z webových stránek řídit zobrazení/přehrávání na druhém připojeném zařízení či obrazovce (například obrazovka TV, HDMI dongly, chytré reproduktory či jiná, k internetu připojená zařízení), tedy zobrazovat webový obsah. Idea hezká, ale realita naráží na patenty, které drží Apple.

Open Screen Protocol přitom podporuje prohlížeče a zařízení, které jsou připojeny ve stejné lokální síti (komunikace tedy nemusí jít přes nějakou cloudovou službu na internetu). Balík umožňuje prohlížeči presentovat dané URL, iniciovat vzdálené přehrávání obsahu typu elementu HTML media a streamovat takto data do jiného zařízení. Protokol by přitom měl být rozšiřovatelný, další schopnost se mohou přidávat postupem doby.

W3C bohužel nyní hlásí, že musí zformovat patent advisory group (PAG) pro svou Second Screen Working Group (ta na protokolu pracuje), protože práce naráží na několik patentů držených společností Apple. Jde o standardní postup W3C v situacích, kdy práce na něčem narazí na existující patenty, které jsou stěžejní pro daný projekt a které současně nejsou dostupné pro nějakou royalty-free licencí.

Zformovaná patentová skupina připravila seznam dotčených patentů. Ty zahrnují věci kolem konfigurace pro vzájemnou komunikaci s připojeným mediálním zařízením, synchronizaci této mediální prezentace na více příjemnců či obecně přenos médií po síti atd. Skupina se nyní pokusí problémy vyřešit a pokud by nebylo možné nějaké řešení s Applem dohodnout, navrhne případné změny v Open Screen Protocolu, aby se patentům vyhnula.