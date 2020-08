AV1 bude propagováno kodekem SVT-AV1, KDE si bude pamatovat pozici oken

AV1 bude propagováno kodekem SVT-AV1

Projekt otevřeného / svobodného (nechytejte mne prosím za slovo) formátu videa AV1 (a dalších návazných) prozatím poměrně stagnuje. Probíhají sice experimenty a dílčí nasazení AV1 mezi poskytovateli obsahu (YouTube, Netflix, …) a zvyšuje se podpora v hardwaru pro spotřebitele (ARM SoC pro telefony s podporou dekódování AV1) i mezi běžnými softwarovými nástroji, nicméně nástup AV1 videa není takový, jaký by bylo potřeba předtím, než přijde H.266. Aliance pro otevřená média (AOMedia) zjevně hodlá akcelerovat nasazení AV1, přivést AV1 na více platforem a přichází s formací Software Implementation Working Group, která svoji činnost založí na projektu kodeku Intel SVT-AV1.

Pracovní skupině budou šéfovat lidé z Intelu (Hassene Tmar bude koordinátor celé skupiny), Tencentu (Xiang Li) a Facebooku (Ioannis Katsavounidis). A zatímco budou SVT-AV1 evangelium hlásat, kudy budou chodit, současně bude skupina pracovat na vývoji více produkčně nasaditelného kodeku (kodér + dekodér) formátu AV1 (zde to chápejme zejména v porovnání s nepoužitelně pomalým referenčním kodérem od AOMedia), ale také dalších budoucích fomrátů / kodeků, které pod AOMedia vzniknou (to berme jako AV2, …).

Osmého září se bude konat diskusní panel na téma komerční použitelnosti AV1, kde zasednou lidé ze společností Amazon, Facebook, Google, Intel, Netflix a Tencent.

Závěrem malý komentář: přesně toto je věc, kterou AV1 potřebuje. Formát už je nějakou dobu finalizován (byť zlí jazykové tvrdí, že bezpečnější bude sáhnout až po AV1 v1.1), ale máme tu vlastně jen referenční kodér, jehož rychlosti v setinách či tisícinách fps na běžných procesorech jsou tragické. Máme tu SVT-AV1 s jeho už ani nevím kde se vzatou reputací kodeku, který rychlosti obětoval část potenciální kvality videa (prostě nekóduje tak přesně, zato rychle). Máme tu rav1e, který se nějakého masivního nasazení stále nedočkal (například teprve poslední verze ffmpeg jej podporuje) a škrty v Mozille týkající se Rustu nijak nepřispějí tomu, aby projektový manažer v korporaci dospěl k závěru, že postavit firemní byznys na rav1e je dobrý nápad.

A to je víceméně vše. Je na čase, aby do AV1 začaly více proudit člověko-hodiny vývojářů, což z logiky věci musí být výdaje těch, kterým se to vyplatí (třeba Facebook, který – pokud si dobře pamatuji – si ostatně svého času platil Jasona (Fionu) Garrett-Glaser(a/ovou) pro optimalizace v projektu x264).

Aplikace KDE si konečně budou pamatovat pozici

Pravidelný raport od vývojáře KDE Nate Grahama uvádí mezi novinkami mimo jiné konečně implementovanou schopnost KDE zapamatovat si předchozí pozici a velikost okna aplikace a do tohoto stavu ji znovu spustit. Dosud toto funguje jen pro aplikace používající QWidgets a při běhu s X11, připravována je ale nová implementace, která to zvládne i na Waylandu a pro libovolné okno/aplikaci (i ty, které nejsou součástí Qt). Počáteční funkčnost pod X11 bude k vidění už s KDE Frameworks 5.74, uživatelé Waylandu si budou muset na vše počkat až zhruba do vydání KDE Plasma 5.20/5.21.

Dále je například implementován Wayland protokol input-method-unstable-v1 , opraveny nějaké chyby a nasazena dílčí vylepšení prostředí. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

Unity nově přispívá na Blender

Novým členem Blender Development Fund není nikdo jiný než společnost vyvíjející známý herní engine Unity. Fond na vývoj Blenderu aktuálně inkasuje v součtu přes 120 tisíc dolarů měsíčně, což umožňuje platit zhruba dvacítku vývojářů na plný úvazek. Stejnou úroveň financování (Patron) zvolily firmy Epic Games (vyvíjí Unreal Engine), AMD či Nvidia. Kompletní přehled k příspěvkům je k dispozici na domovském webu projektu.

TSMC dodala zákazníkům už 1 miliardu 7nm čipů

V „pekárnách“ TSMC se „pečou 7nm wafle“ na plné obrátky už nějakou dobu, a tak firma hlásí milník. Celkově už zákazníkům vyrobila více než 1 miliardu čipů na bázi této technologie (resp. jejích různých historických variant). Kdyby se prý čipy rozložily do jednoho velkého pravoúhelníku, pokryly by 13 městských bloků v New Yorku.

ASML otevírá na Tchaj-wanu výcvikové středisko pro EUV

TSMC je předním odběratelem EUV zdrojů světla pro EUV litografii (včetně varianty 7nm). Nizozemská společnost ASML, která jako jediná na světě dokáže tyto extrémně vzácné stroje vyrábět, poskytla právě firmě TSMC vůbec první prototyp EUV zdroje, to již v roce 2010. První komerční stroj (TWINSCAN NXE:3400) pak dostala v roce 2017 opět TSMC. A nyní ASML své vztahy s Čínskou republikou, často označovanou jako Tchaj-wan, ještě posílí. Firma zde otevírá po Jižní Koreji své další výukové středisko pro EUV technologii. Prý to trvá 18 měsíců studia, než se z nováčka stane vyzrálý inženýr přes EUV, který je schopen pracovat ve výrobě samostatně.