Softwarová sklizeň (26. 8. 2020)

Compressonator

Compressonator nabízí sadu nástrojů pro optimalizaci textur a síťových (mesh) modelů pomocí komprese. Následně umožní vytvořit vizualizaci výstupu po použití různých kompresních a renderovacích technologií. Nástroje je možné použít v příkazové řádce, v grafickém rozhraní nebo je lze pomocí SDK integrovat do vlastního řešení. Compressonator podporuje hromadné zpracování a je vybaven prohlížečem, který umí pracovat se spoustou formátů (po kompresi i bez komprese).

gpuopen.com/compressonator/, 4.0

Gede

Gede je grafické rozhraní pro GDB (GNU Debugger). Umožňuje ladění programů napsaných v jednom z jazyků (Ada, FreeBasic, C++, C, Rust, Fortran a Go). Nabízí nejpodstatnější prvky a vlastnosti pro debuging v GUI, včetně zvýraznění syntaxe kódu, zobrazení přiřazených hodnot za běhu, výpis výstupu debuggeru, nebo výčet vláken a breakpointů.

gede.dexar.se/, 2.16.2

ahoviewer

ahoviewer je primárně prohlížeč manga a booru (imageboard). Umožňuje přepnutí do režimu celé obrazovky, nastavení režimu přizpůsobení velikosti obrazu dle výšky/šířky, přiblížení nebo oddálení obsahu, skrytí nebo zobrazení widgetů, ale také otevření příspěvků (Booru) v internetovém prohlížeči nebo zkopírování obrázku do clipboardu.

github.com/ahodesuka/ahoviewer/, 1.6.5

Gobi

Gobi je alternativní nástroj pro sestavování instalačních balíčků. Nástroj ve formě skriptu produkuje archiv (tarball) spustitelný v různých distribucích (Debian, Fedora, OpenSuse, Ubuntu, Uruk a jiné).

sourceforge.net/projects/gobi/, 2.1

Blbinka

Není to vloupání, když máte několik klíčů, z nichž alespoň jeden pasuje.