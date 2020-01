 »   »  Bram Moolenaar založil fork Vim9, NAND flash čipy letos zdraží o 40 %

TSMC jede na plné obrátky, linky jsou zcela vytížené

Letošní rok bude zajímavý i tím, že nejhodnotnější asijská společnost, tedy TSMC (překonává dokonce svého rivala Samsung) má tak našlápnuto, že její 7nm linky jsou zcela vytížené a i kdyby firma zprovoznila další továrnu hned zítra, bude vytíženost nadále 100%.

AMD, která se také veze na tak úspěšné Zenové vlně (společnost má aktuálně nejvyšší hodnotu akcií od června 2000, je tedy na dvacetiletém maximu), že by potřebovala výrazně navýšit výrobní kapacity, dokázala získat nárůst kapacity výroby na dvojnásobek až od druhé poloviny tohoto roku.

Příští generace 5nm procesů u TSMC je na dobré cestě, dokonce vedle stálic jako AMD, Nvidia, Apple, bude (spolu)vyrábět i pro Intel, a to jeho AI čipy pro automotive segment a pro Apple zase anténní moduly pro 5G mmWave iPhony a už za pár měsíců 5nm Apple SoC pro iPhony. Firma očekává letos o 15% vyšší příjmy než loni (!) zejména právě díky 7nm linkám.

NAND flash čipy letos zdraží o 40 %

Kdo potřebuje koupit nějaké flashové úložiště, neměl by otálet. Dle zdrojů u výrobců paměťových čipů dojde letos ke 40% zdražení NAND flash pamětí, což znamená, že éra superlevných TLC a QLC SSD (a samozřejmě řady dalších produktů s NAND flash) minimálně na nějakou dobu skončí. Čistě pro budoucí srovnání: 960GB SSD lze dnes koupit pod 2500 Kč.

Bram Moolenaar založil fork Vim9

Tvůrce editoru Vim chce vylepšit jeho výkon. A tak je na světě nový fork jménem Vim9, který má experimentální povahu. Autor jej zaměřuje na rychlejší vykonávání Vim skriptů, resp. lepší práci s nimi. První náhledy výkonu ukazují několikanásobné zrychlení. Projekt je k dispozici na GitHubu.

Vývoj projektu X.Org stále zpomaluje

Phoronix shrnuje 20 let statistik vývoje X.Org Serveru a není to pro odpůrce Waylandu příjemné čtení. Jak se linuxový svět posouvá stále více k tomuto novému systému, do X.Org jsou investovány stále menší síly. Klesá tak počet commitů (aktuálně nejnižší za posledních 15+ let a od vrcholu v roce 2008 stále klesající) a logicky nijak neroste ani velikost projektu (počet řádků zdrojového kódu).

Core i9–10900K bude o 2 až 30 % rychlejší než předchozí model 9900K

Nadcházející top model běžné desktop platformy u Intelu nabídne vyšší výkon než předchůdce, navzdory stále stejné 14nm technologii výroby. Intel zapracoval mimo jiné na řízení provozních parametrů vedoucímu k lepším hodnotám Turbo taktů ve všech režimech (od 1 jádra po všechna jádra současně) a díky 10 CPU jádrům (20×HT) v kombinaci s TDP 125 W si nový procesor i tak polepší.

Problémem však je, že v plné zátěži má jít spotřeba špičkově až k 250 W (limit maximální spotřeby), což je výše než kolik si bral zástupci Intelu před lety vysmívaný AMD FX-9590 s TDP 220 W (pozn. u Intelu je TDP hodnota nereflektující skutečnou spotřebu, u AMD jí výrazně více odpovídá). Více viz kompletní přehled chystané rodiny Intel Comet Lake.

Jak však dodává no-X, i tak přijde procesor později a bude výkonově horší než starší konkurence. Dobře to ilustruje třeba Amazon, kde 10 z 10 nejprodávanějších procesorů nesou logo AMD. A aby toho nebylo málo, už doslova za pár dnů představí AMD další evoluční krok své CPU architektury, Zen 3, který opět zvýší výkon firemních CPU (plus k tomu přičtěme ještě výše zmíněné pokroky ve výrobě u TSMC).

AMD Ryzen Threadripper 3980X přinese 48 CPU jader (96×HT)

Pokud by Intel se svými 18jádrovými 14nm HEDT procesory měl ve srovnání s 32jádrovými 7nm AMD Threadrippery 2. generace vrásky na čele, pak příští generace přidá vrásky další. Model AMD Ryzen Threadripper 3980X sice neponese plnohodnotných 64 CPU jader, ale i jeho 48 CPU jader bude stačit na další výkonnostní odskok od Intelu (a odsunutí některých Xeonů do zapomnění). 64 jader si AMD nechává pro vlajkový model 3990X, každopádně firemní nabídna v HEDT segmentu bude pěkně odstupňovaná, se staršími modely od 16 přes 24 až nyní/někdy letos po 32, 48 a 64 CPU jader.