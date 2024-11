Obsah

1. Časovač 8253 a systém přerušení na IBM PC

2. Krátké zopakování – programovatelný čítač/časovač 8253 a 8254

3. Zapojení čítače/časovače 8253/8254 v IBM PC





4. Řídicí a stavové registry čítače/časovače 8253

5. Maskovatelné a nemaskovatelné přerušení na mikroprocesorech Intel 8086

6. Řadič přerušení Intel 8259 a podpora pro více zdrojů generujících hardwarové přerušení

7. Softwarově vyvolané přerušení

8. Vektory přerušení na IBM PC

9. Realizace vlastní přerušovací rutiny s její „registrací“

10. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

11. Chování programu po jeho ukončení

12. Uložení původní přerušovací subrutiny

13. Obnova původní přerušovací subrutiny před ukončením procesu

14. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

15. Refaktoring jednotlivých operací do maker

16. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

17. Změna frekvence generování přerušení IRQ 8

18. Úplný zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Časovač 8253 a systém přerušení na IBM PC

Při programování činností, které je nutné vyvolávat s určitou předem známou frekvencí, se na IBM PC nemůžeme spolehnout na naivní zpožďovací smyčky, protože procesory mohou mít různé hodinové frekvence, délky jejich instrukcí se mohou lišit (zrychlení mezi 8086 a 80286 je v tomto ohledu značné), mohou se lišit rychlosti sběrnic a v neposlední řadě měly PC i tlačítko „turbo“ pro změnu rychlosti výpočtů (samotná realizace „turba“ bývala odlišná).

Namísto zpožďovacích smyček je tedy vhodnější využít nějaký mechanismus založený na čítači/časovači. To je na platformě PC možné díky existenci čipu 8253 (8254), v němž jsou podporovány tři čítače/časovače. Navíc dokáže jeden z těchto čítačů vyvolat přerušení, které je zpracováno čipem 8259 a dále samotným mikroprocesorem.

Pro implementaci takového systému tedy musíme znát:

Základy činnosti 8253 (jak nastavit frekvenci časovače) Základy činnosti 8259 (jak vyvolá přerušení) Znalost takzvané tabulky vektorů přerušení z pohledu 8086 Některé specifické instrukce, které s přerušením souvisí (CLI, STI, IRET)

2. Krátké zopakování – programovatelný čítač/časovač 8253 a 8254

Krátce si zopakujme základní informace o programovatelném čítači/časovači 8253 resp. 8254 (dále budeme používat pouze označení 8253, ostatně samotný čip 8254 se liší jen nejvyšší možnou frekvencí vstupního hodinového signálu, ale v jiných ohledech se oba čipy chovají stejně).

Na vstup tohoto obvodu je připojen hodinový signál s frekvencí 1193180 Hz, což je hodnota odvozená dělením z nominální frekvence IBM PC či IBM PC XT, která činila 4,77 MHz (a ta je odvozena od NTSC, v PC historicky vše souvisí se vším). Původní frekvence se dělí dvěma a poté ještě jednou dvěma. V dalších modelech PC je to sice složitější, protože samotná frekvence CPU byla odlišná, nicméně vstupní frekvence 1193180 bývá s větším či menším úsilím zachována.

Čítač a časovač realizovaný integrovaným obvodem 8253 obsahuje tři samostatně konfigurovatelné šestnáctibitové kanály, přičemž každý z těchto kanálů byl použit pro různé účely. Výše zmíněný signál o frekvenci 1193180 Hz je v každém kanálu 0–2 vydělen nastavenou šestnáctibitovou hodnotou (každý kanál má svoji vlastní hodnotu dělitele nezávislou na ostatních kanálech), což vlastně znamená, že minimální frekvence zpracovatelná čítačem/časovačem je rovna 18,2 Hz (1193180/65536) a maximální frekvence dosahuje právě 1193180 Hz.

První kanál časovače (s indexem 0) se typicky používá pro vyvolání nějaké subrutiny v pravidelných časových intervalech – a právě jím se dnes budeme zabývat nejvíce. Druhý kanál časovače sloužil pro generování signálů určených pro obnovení obsahu dynamických pamětí (a proto se nepoužíval k jiným účelům – mohlo by totiž dojít k zamrznutí systému). A konečně třetí kanál časovače 8253 (kanály se indexují od nuly, takže má index 2) většinou pracuje v režimu generátoru obdélníkových pulsů se střídou 1:1, ovšem k dispozici je i mnoho dalších režimů činnosti čítače/časovače. Lze ho použít pro čítání a časování a taktéž pro generování signálu pro PC Speaker, což je téma, kterým jsme se již v tomto seriálu zabývali.

Poznámka: díky tomu, že čip 8253 obsahuje tři kanály a každý kanál má vstup GATE, je možné dva kanály spojit (jedním kanálem řídit kanál druhý) a generovat tak například zvuk sofistikovanějšími způsoby, popř. zajistit ještě delší intervaly, které bude časovač měřit.

3. Zapojení čítače/časovače 8253/8254 v IBM PC

Připomeňme si, že původní IBM PC bylo osazeno několika standardními (a i ve své době poměrně levnými) osmibitovými čipy. Konkrétně se jednalo o integrovaný obvod Intel 8251 (UART), dále o čip Intel 8253 (programovatelný časovač), Intel 8237/8257 (programovatelný řadič DMA), Intel 8255 (paralelní rozhraní) a konečně Intel 8259 (programovatelný řadič přerušení). Ze schématu zobrazeného na obrázku číslo 1 je patrné, že obvody PC Speakeru byly připojeny k obvodu 8255 a taktéž k 8253, tedy k paralelní bráně a k časovači. Jak konkrétně toto zapojení vypadalo, zjistíme ze servisního manuálu, v němž kromě dalších informací nalezneme i zmíněné schéma:

Obrázek 1: Zapojení čítače/časovače v IBM PC.

Nejzajímavější jsou signály vycházející z pravé strany čipu 8253. Signál z prvního kanálu je zapojen do čipu 8259A, kde slouží pro vyvolání přerušení (viz další text). Signál ze druhého kanálu skutečně slouží k obnově obsahu dynamických pamětí a signál ze třetího kanálu může být (ale nemusí!) přiveden na PC Speaker. Pokud budeme potřebovat tento kanál využít pro nějaké jiné účely (například pro načasování déletrvající akce), lze přes port 0×61 výstup do PC Speakeru zakázat – potom je možné s tímto kanálem laborovat, číst jeho hodnotu atd. aniž by došlo k vyluzování „pazvuků“ na PC Speakeru.

S využitím čítače/časovače 8253 je tak například možné na PC Speaker posílat v tom nejjednodušším případě pravidelný obdélníkový signál, což ovšem postačuje pouze pro přehrávání velmi jednoduchých jednohlasých melodií. Nicméně přesně tento typ generování zvuku používá BIOS při POSTu () a DOS/Linux při „zobrazení“ znaku Bell (7, což již víme). Používal se i v GW Basicu a QBasicu v příkazu PLAY.

4. Řídicí a stavové registry čítače/časovače 8253

Řídicí a stavové registry obvodu 8253 jsou z pohledu mikroprocesoru namapovány na I/O porty 0×40 až 0×41 a mají následující význam:

I/O port Stručný popis 0×40 kanál 0: systémový časovač, nastaven na 18,2 přerušení za sekundu (dělí se tedy 65536, což se zapisuje jako 0) 0×41 kanál 1: řízení obnovení (refresh) pamětí RAM na IBM PC 0×42 kanál 2: výstup na PC Speaker 0×43 řídicí registr

Osm bitů řídicího registru slouží pro volbu režimu konkrétního kanálu (a nás bude v dnešním článku zajímat pouze kanál číslo 0):

Bity Stručný popis 7–6 výběr kanálu 0, 1 nebo 2 (3 není povoleno, takový kanál neexistuje) 5–4 volba čtení/zápisu vyššího či nižšího bajtu dělitele (kombinace bitů 11 znamená zápis obou bajtů) 3–1 volba režimu kanálu (viz třetí tabulku) 0 16bitový binární čítač nebo BCD čítač (9999)

Bity 3–1 volí režim zvoleného kanálu 0–2. Lze volit jeden z šesti režimů činnosti:

M2 M1 M0 Stručný popis režimu 0 0 0 čítač 0 0 1 monostabilní obvod x 1 0 dělič 1:N x 1 1 generátor obdélníkových pulsů 1 0 0 zpoždění 1 0 1 signálem spouštěné zpoždění

Pro nás bude nejzajímavější režim číslo 3, protože v tomto režimu je na výstupu zvoleného kanálu (pro nás kanál 2) signál po N/2 času ve stavu 0 a po zbytek času (N+1)/2 ve stavu 1. Jedná se tedy o dělič frekvence, konkrétně vstupní frekvence 1193180 zvolenou šestnáctibitovou hodnotou, přičemž hodnota 0 odpovídá 65536. Signálem GATE=1 se čítání povolí (a GATE ovládáme přes 8255). Čítač tedy vlastně dokáže vyvolat přerušení s frekvencí 1193180/N Hz.

Poznámka: kanál bude nastaven do režimu binárního čítače, nikoli BCD čítače.

5. Maskovatelné a nemaskovatelné přerušení na mikroprocesorech Intel 8086

V pořadí již dvacáté páté části seriálu o IBM PC asi již není nutné opakovat, že tyto počítače byly založeny na mikroprocesorech řady Intel 8086. Tyto mikroprocesory měly dva vstupní piny, které sloužily pro vyvolání přerušení: NMI (nemaskovatelné přerušení) a INTR (maskovatelné přerušení). Mikroprocesor potvrzoval přijetí informace o přerušení signálem INTA. To však není vše, protože se přes adresové piny D0 až D7 do mikroprocesoru přenesla ještě informace o čísle přerušení v rozsahu 0..255. Externí čip tedy mikroprocesor nejprve pozastavil signálem NMI nebo INTA a následně mu po datové sběrnici poslal číslo přerušení. Zapojení vypadalo přibližně takto (ponechal jsem i čítač/časovač, naopak odstranil pomocné logické obvody):

Obrázek 2: Zjednodušené zapojení přerušovacího subsystému IBM PC.

6. Řadič přerušení Intel 8259 a podpora pro více zdrojů generujících hardwarové přerušení

Podobně jako mnoho dalších typů mikroprocesorů měl i čip 8086 pouze dva vstupy pro realizaci přerušení – viz výše zmíněné piny INTR a NMI. Ovšem v praxi je nutné reagovat na různé zdroje přerušení, například od časovačů, sériových portů, paralelních portů, řadičů disků a disket, síťových karet atd. Z tohoto důvodu byl do IBM PC přidán čip Intel 8259, neboli řadič přerušení. Tento čip dokázal zpracovat osm přerušovacích signálů označovaných IR0 až IR7, vyvolat přerušení mikroprocesoru a „vnutit“ mu číslo přerušení přes datovou sběrnici, resp. přesněji řečeno přes její osmibitovou část D0 až D7. Přerušení mají svoji prioritu danou jejich pořadím.

Taktéž bylo možné zřetězit více čipů 8259 v případě, že bylo nutné obsluhovat více než osm hardwarových přerušení. To bylo realizováno až na PC AT, které tak dokázalo obsloužit až patnáct zdrojů přerušení (šestnácté bylo zabráno samotným zřetězením). A i takto velký počet externích zdrojů přerušení nebyl dostatečný, což se až mnohem později vylepšilo čipy z rodiny Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC).

7. Softwarově vyvolané přerušení

Z hlediska čipu 8289 probíhá obsluha přerušení takovým způsobem, jak to bylo popsáno v předchozím textu – čip pošle signál INT (na pin INTR) a na datové sběrnici přes signály D0-D8 nastaví číslo přerušení. Procesor přerušení potvrdí signálem INTA.

Z pohledu mikroprocesoru vypadá obsluha takto: procesor získá číslo přerušení v rozsahu 0..255 (ve skutečnosti však jen 8..15 pro IRQ, ovšem teoreticky skutečně 0..255). Tuto hodnotu vynásobí čtyřmi a získá tak adresu segmentu a offsetu příslušné přerušovací rutiny. Samotná tabulka obsahující 256 hodnot segment+offset má délku 1024 bajtů (segment má 2 bajty, offset další 2 bajty – ovšem stále dokážeme adresovat jen jeden megabajt paměti) a je umístěna od fyzické adresy 0, tedy na logické adrese 0000:0000. Procesor adresu přerušovací subrutiny (segment+offset) přečte, uloží na zásobník příznakový registr, dále uloží na zásobník aktuální hodnotu CS a aktuální hodnotu IP a poté provede skok na adresu obsluhy přerušení (změní se jak CS tak i IP – je to „dlouhý“ skok mimo aktuální segment). Navíc vynuluje příznaky Interrupt a Flag.

Obsluha přerušení (což může být náš program) provede to, co je nutné; například vytiskne znak na obrazovku, přečte bajt ze sériového portu, pošle jeden sampl na zvukovou kartu atd. Ovšem navíc je nutné obsluhu přerušení řádně ukončit, vrátit se do hlavního programu a obnovit příznakový registr. To se provádí instrukcí IRET, která se od RET liší tím, že obnoví i příznakový registr. Pokud obsluha přerušení mění i další registry, měla by se sama postarat o jejich obnovu.

Navíc – pokud se jedná o hardwarové přerušení IRQ0 až IRQ7 – je nutné oznámit řadiči přerušení, že se přerušovací subrutina ukončuje. To se provede touto sekvencí instrukcí, kde první konstanta 0×20 je bitová maska a druhá konstanta 0×20 je číslo I/O portu:

mov al, 0x20 out 0x20, al ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni

Celkově tedy obslužná rutina přerušení může vypadat takto:

interrupt_x_handler: ... ... ; vlastní kód subrutiny ... mov al, 0x20 out 0x20, al ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni sti ; povoleni maskovatelnych preruseni iret ; navrat z preruseni

Pokud budeme vyžadovat obnovu všech registrů, můžeme na 80286 použít instrukce PUSHA a POPA; na 8086 pak sekvenci instrukcí PUSH a POP:

interrupt_x_handler: pusha ; ulozit vsechny registry ... ... ; vlastní kód subrutiny ... mov al, 0x20 out 0x20, al ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni popa ; obnovit vsechny registry sti ; povoleni maskovatelnych preruseni iret ; navrat z preruseni

8. Vektory přerušení na IBM PC

Díky tomu, že číslo přerušení je po jeho vzniku „vnuceno“ mikroprocesoru přes datovou sběrnici, bylo možné čísla přerušení definovat a určitým způsobem standardizovat. O to se pokusila společnost Intel, která specifikovala následující tabulku, kterou by měli dodržovat výrobci počítačů. Pro snadnější vyhledávání ponechávám původní popisky:

Číslo přerušení Popis Platné pro čipy 0 Divide by zero 1 Single step 2 Non-maskable (NMI) 3 Breakpoint 4 Overflow trap 5 BOUND range exceeded 186, 286, 386 6 Invalid opcode 186, 286, 386 7 Coprocessor not available 286, 386 8 Double fault exception 286, 386 9 Coprocessor segment overrun 286, 386 A Invalid task state segment 286, 386 B Segment not present 286, 386 C Stack exception 286, 386 D General protection exception 286, 386 E Page fault 286, 386 F Reserved 10 Coprocessor error 286, 386

Na platformě IBM PC se signál přerušení z čipu 8259 (a tedy z logického pohledu přerušení IRQ0 až IRQ7) mapuje do tabulky vektorů přerušení na offset 8 a obsazuje tedy v tabulce indexy 8 až F. To je sice v rozporu s výše zmíněným doporučením Intelu, že prvních 17 (později 32) vektorů má být rezervovaných pro samotný mikroprocesor, ale toto doporučení bylo při návrhu IBM PC ignorováno. Proto máme na PC tyto hardwarová přerušení, tedy přerušení, která jsou generována z pohledu mikroprocesoru externími vlivy:

IRQ (HW přerušení) Číslo přerušení Stručný popis IRQ0 8 čítač/časovač (ten využijeme dnes) IRQ1 9 obsluha klávesnice IRQ2 A vertikální zatemnění na EGA/VGA (nelze se spolehnout) IRQ3 B sériový port COM2 nebo COM4 IRQ4 C sériový port COM1 nebo COM3 IRQ5 D řadič pevného disku nebo paralelní port LPT2 IRQ6 E řadič disketové mechaniky IRQ7 F paralelní port LPT1

Poznámka: na IBM PC AT (286) je navíc díky kaskádovému zapojení dvou řadičů přerušení 8259 k dispozici dalších sedm externích zdrojů přerušení.

Spojeno dohromady – pokud se zaměříme na IBM PC a XT, bude tabulka s přerušovacími vektory vypadat přibližně následovně:

Číslo přerušení Stručný popis 0 dělení nulou 1 ladění – provedení jednoho kroku 2 NMI 3 dosažení breakpointu 4 overflow 5 rutina pro Print Screen 6 nevalidní instrukce (ne na IBM PC) 7 koprocesor není dostupný (ne na IBM PC) 8 IRQ0 – čítač/časovač (ten využijeme dnes) 9 IRQ1 – obsluha klávesnice A IRQ2 – vertikální zatemnění na EGA/VGA (nelze se spolehnout) B IRQ3 – sériový port COM2 nebo COM4 C IRQ4 – sériový port COM1 nebo COM3 D IRQ5 – řadič pevného disku nebo paralelní port LPT2 E IRQ6 – řadič disketové mechaniky F IRQ7 – paralelní port LPT1 10 BIOS – video podslužby (už jsme viděli) 11–1F BIOS – další více či méně užitečné podslužby 20 DOS – ukončení procesu 21 DOS – většina služeb systému (známe jen některé) 22–2F DOS – další služby systému 40-… BIOS, NETBIOS atd., tady už je docela zmatek 70–77 IRQ8-IRQ15 na PC AT a vyšších F1-FF rezervováno pro IBM (ale to s PC AT padlo, IBM přestala být v tomto ohledu relevantní)

9. Realizace vlastní přerušovací rutiny s její „registrací“

Pokusme se nyní vytvořit si vlastní rutinu volanou při přerušení IRQ 0, které je způsobeno čítačem/časovačem. V této rutině nejdříve uložíme všechny pracovní registry na zásobník, přičemž si „pomůžeme“ instrukcí PUSHA podporovanou až mikroprocesorem 80186. Následně si necháme přes službu DOSu vytisknout na standardní výstup (typicky na konzoli) znak „t“ (od slova „tick“). Přerušení je potvrzeno zápisem konstanty 0×20 na port (taktéž) 0×20. V dalších krocích obnovíme pracovní registry instrukcí POPA, povolíme přerušení instrukcí STI a provedeme návrat z přerušovací subrutiny instrukcí IRET:

int8_handler: ; nova obsluha preruseni pusha ; ulozit vsechny registry print_char 't' ; t=tick mov al, 0x20 out 0x20, al ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni popa ; obnovit vsechny registry sti ; povoleni maskovatelnych preruseni iret ; navrat z preruseni

Vlastní registrace této přerušovací subrutiny, resp. přesněji řečeno přeregistrace původní subrutiny, se musí provést přímým zápisem do tabulky vektorů přerušení, která je uložena na adrese 0000:0000. Vektor pro hardwarové přerušení IRQ 0 odpovídá vektoru SW přerušení číslo 8 a tedy právě od adresy 32 (0×20) je uložena adresa subrutiny (segment+offset). Samotná hodnota 32 vznikla vynásobením 8×4 (tedy číslo přerušení × délka adresy realizovaná dvojicí segment+offset:

IRQ_0_VECTOR equ 0x0020 ; adresa vektoru preruseni pro IRQ 0

Registrace by mohla vypadat následovně:

xor ax, ax mov es, ax mov di, IRQ_0_VECTOR ; ES:DI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 cli ; zakaz preruseni lea ax, int8_handler ; zmena offsetove casti adresy mov es:[di], ax mov ax, cs ; zmena segmentove casti adresy mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni

Poznámka: instrukce CLI a STI zajišťují, že v průběhu změny vektoru nedojde k vyvolání přerušení, protože adresa ještě není zapsána celá.

10. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu, v němž je realizována registrace obsluhy přerušení časovače, která při každém „tiku“ vytiskne na výstup jeden znak, vypadá následovně:

; Zakladni pouziti casovace 8253 v IBM PC ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o timer_basic.com timer_basic.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o timer_basic.com timer_basic.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 286 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru IRQ_0_VECTOR equ 0x0020 ; adresa vektoru preruseni pro IRQ 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 ; vyvolani sluzby BIOSu %endmacro ; tisk jedineho znaku pres DOS %macro print_char 1 mov ah, 0x02 ; cislo sluzby DOSu mov dl, %1 ; kod zapisovaneho znaku int 0x21 ; vyvolani sluzby DOSu %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: print_char '>' ; oznameni uzivateli, ze jsme pripraveni xor ax, ax mov es, ax mov di, IRQ_0_VECTOR ; ES:DI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 cli ; zakaz preruseni lea ax, int8_handler ; zmena offsetove casti adresy mov es:[di], ax mov ax, cs ; zmena segmentove casti adresy mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni wait_key ; cekani na stisk klavesy print_char '.' ; oznameni uzivateli, ze ukoncujeme proces exit ; ukonceni procesu int8_handler: ; nova obsluha preruseni pusha ; ulozit vsechny registry print_char 't' ; t=tick mov al, 0x20 out 0x20, al ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni popa ; obnovit vsechny registry sti ; povoleni maskovatelnych preruseni iret ; navrat z preruseni

11. Chování programu po jeho ukončení

Ve chvíli, kdy výše uvedený program ukončíme, dojde skutečně k návratu řízení do operačního systému, tj. zobrazí se výzva (prompt) DOSu, zobrazí se okno Norton Commanderu, pokračuje se v činnosti BAT skriptu atd. Ovšem přerušovací rutina, kterou jsme napsali, je stále vyvolávána a stále se tedy na obrazovce zobrazují hvězdičky. A to až do té doby, kdy operační systém přepíše blok paměti s touto rutinou – potom s velkou pravděpodobností dojde k pádu celého systému nebo k jeho zamrznutí (další „tik“ časovače si totiž vynutí skok na přepsanou paměť obsahující vlastně náhodné instrukce).

Aby se program ukončil korektně a obnovil původní chování systému, musíme před jeho skutečným ukončením nastavit adresu původní přerušovací subrutiny pro obsluhu „tiku“ časovače.

12. Uložení původní přerušovací subrutiny

Samotný princip obnovy je ukázán v navazující kapitole. Nejprve ovšem musíme před nastavením nové přerušovací subrutiny získat adresu (segment+offset) původní subrutiny a tu si uložit na bezpečné místo v operační paměti. Toto místo si rezervujeme následovně:

original_handler: dw 0, 0

Poznámka: náš program je typu COM a nemá tedy možnost pouhé rezervace paměti. Z tohoto důvodu používám příkaz assembleru dw, který program zvětší o 4 bajty (dvě slova) a nikoli resb, což je pouhá rezervace paměti bez její inicializace.

Následně přečteme z adresy 0000:0008 segment a offset původní přerušovací subrutiny a uložíme tyto informace do bloku paměti začínajícího návěštím original_handler:

xor ax, ax mov es, ax mov si, IRQ_0_VECTOR ; ES:SI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 lea di, original_handler mov ax, es:[si] ; ulozeni puvodni adresy (segment + offset) do mov cs:[di], ax ; uloziste original_handler mov ax, es:[si+2] mov cs:[di+2], ax

Poznámka: z důvodu větší čitelnosti se snažím pro zdrojovou adresu používat registr SI a pro cílovou adresu registr DI. Taktéž si povšimněte, že original_handler je skutečně blok paměti (4 bajty) umístěný v kódovém segmentu – v reálném režimu zapomeňte na ochranu paměti.

13. Obnova původní přerušovací subrutiny před ukončením procesu

Obnova původní přerušovací subrutiny před ukončením procesu (přes DOS) se provádí opačným způsobem – adresu segment+offset uloženou na adrese original_handler přesuneme do tabulky obsluhy přerušení, která je, jak již víme, uložena od adresy 0000:0000. Musíme si však dát pozor na to, aby se mezi zápisem segmentu a offsetu subrutina nevyvolala, protože současný zápis segmentu+offsetu pochopitelně není atomický (a skok by byl proveden na špatnou adresu). V této části programu tedy zakážeme přerušení a po obnově adresy přerušovací subrutiny přerušení opět povolíme. K tomu slouží instrukce CLI a STI:

xor ax, ax mov es, ax cli ; zakaz preruseni lea si, original_handler mov di, IRQ_0_VECTOR mov ax, cs:[si] ; obnoveni puvodniho handleru mov es:[di], ax mov ax, cs:[si+2] mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni

14. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

Druhý demonstrační příklad, který dokáže při svém startu uchovat adresu původní přerušovací rutiny a po svém ukončení ji obnovit, vypadá následovně:

; Pouziti casovace, obnoveni puvodni rutiny po ukonceni programu ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o timer_restore.com timer_restore.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o timer_restore.com timer_restore.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 286 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru IRQ_0_VECTOR equ 0x0020 ; adresa vektoru preruseni pro IRQ 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 ; vyvolani sluzby BIOSu %endmacro ; tisk jedineho znaku pres DOS %macro print_char 1 mov ah, 0x02 ; cislo sluzby DOSu mov dl, %1 ; kod zapisovaneho znaku int 0x21 ; vyvolani sluzby DOSu %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: print_char '>' ; oznameni uzivateli, ze jsme pripraveni xor ax, ax mov es, ax mov si, IRQ_0_VECTOR ; ES:SI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 lea di, original_handler mov ax, es:[si] ; ulozeni puvodni adresy (segment + offset) do mov cs:[di], ax ; uloziste original_handler mov ax, es:[si+2] mov cs:[di+2], ax mov di, IRQ_0_VECTOR ; ES:DI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 cli ; zakaz preruseni lea ax, int8_handler ; zmena offsetove casti adresy mov es:[di], ax mov ax, cs ; zmena segmentove casti adresy mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni wait_key ; cekani na stisk klavesy print_char '.' ; oznameni uzivateli, ze ukoncujeme proces xor ax, ax mov es, ax cli ; zakaz preruseni lea si, original_handler mov di, IRQ_0_VECTOR mov ax, cs:[si] ; obnoveni puvodniho handleru mov es:[di], ax mov ax, cs:[si+2] mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni exit ; ukonceni procesu int8_handler: ; nova obsluha preruseni pusha ; ulozit vsechny registry print_char 't' ; t=tick mov al, 0x20 out 0x20, al ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni popa ; obnovit vsechny registry sti ; povoleni maskovatelnych preruseni iret ; navrat z preruseni original_handler: dw 0, 0

15. Refaktoring jednotlivých operací do maker

Předchozí zdrojový kód byl sice funkční, ale kvůli své délce (i samotnému nízkoúrovňovému kódu) ztrácel svoji čitelnost. Pokusme se tedy o jeho úpravu s využitím maker (nebo můžete použít i podprogramy) tak, aby hlavní tělo programu bylo krátké a snadno čitelné i upravitelné.

Nejprve si připravíme makro, kterému se předá adresa v tabulce vektorů přerušení a druhá adresa, na které se původní vektor přerušení uloží. Tomuto makru se tedy předávají například parametry IRQ 0 _VECTOR a original_handler, přičemž se počítá s tím, že original_handler je dostupný v rámci aktuálního CS:

; ulozeni puvodniho vektoru preruseni %macro store_original_vector 2 xor ax, ax mov es, ax mov si, %1 ; ES:SI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 lea di, %2 mov ax, es:[si] ; ulozeni puvodni adresy (segment + offset) do mov cs:[di], ax ; uloziste original_handler mov ax, es:[si+2] mov cs:[di+2], ax %endmacro

Druhé makro provádí opačnou operaci, tj. obnovení adresy původní přerušovací rutiny v tabulce s vektory přerušení. V průběhu změny této globální tabulky je zakázán příjem jiných přerušení:

; obnoveni puvodniho vektoru preruseni %macro restore_original_vector 2 xor ax, ax mov es, ax cli ; zakaz preruseni lea si, %2 ; uloziste mov di, %1 ; adresa vektoru mov ax, cs:[si] ; obnoveni puvodniho handleru mov es:[di], ax mov ax, cs:[si+2] mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni %endmacro

A konečně máme k dispozici makro, které změní vektor v globální tabulce s vektory přerušení na novou adresu (segment+offset). Opět se počítá s tím, že nový handler (obsluha) je uložena v aktuálním CS:

; nastaveni noveho vektoru preruseni %macro set_irq_handler 2 mov di, %1 ; ES:DI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 cli ; zakaz preruseni lea ax, %2 ; zmena offsetove casti adresy mov es:[di], ax mov ax, cs ; zmena segmentove casti adresy mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni %endmacro

Po výše zmíněných úpravách se celý náš program stane bez problémů čitelný, protože vlastně obsahuje pouze volání (přesněji řečeno expanzi) několika maker a používají se symbolická jména parametrů maker. Hlavní tělo programu bude vypadat následovně, což již vypadá podobně jako program psaný ve vyšších programovacích jazycích:

start: print_char '>' ; oznameni uzivateli, ze jsme pripraveni store_original_vector IRQ_0_VECTOR, original_handler set_irq_handler IRQ_0_VECTOR, int8_handler wait_key ; cekani na stisk klavesy print_char '.' ; oznameni uzivateli, ze ukoncujeme proces restore_original_vector IRQ_0_VECTOR, original_handler exit ; ukonceni procesu

16. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

Dnešní třetí demonstrační příklad, který byl získán úpravou a refaktoringem příkladu druhého, vypadá následovně:

; Pouziti casovace, obnoveni puvodni rutiny po ukonceni programu ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o timer_restore_better_struct.com timer_restore_better_struct.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o timer_restore_better_struct.com timer_restore_better_struct.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 286 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru IRQ_0_VECTOR equ 0x0020 ; adresa vektoru preruseni pro IRQ 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 ; vyvolani sluzby BIOSu %endmacro ; tisk jedineho znaku pres DOS %macro print_char 1 mov ah, 0x02 ; cislo sluzby DOSu mov dl, %1 ; kod zapisovaneho znaku int 0x21 ; vyvolani sluzby DOSu %endmacro ; ulozeni puvodniho vektoru preruseni %macro store_original_vector 2 xor ax, ax mov es, ax mov si, %1 ; ES:SI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 lea di, %2 mov ax, es:[si] ; ulozeni puvodni adresy (segment + offset) do mov cs:[di], ax ; uloziste original_handler mov ax, es:[si+2] mov cs:[di+2], ax %endmacro ; obnoveni puvodniho vektoru preruseni %macro restore_original_vector 2 xor ax, ax mov es, ax cli ; zakaz preruseni lea si, %2 ; uloziste mov di, %1 ; adresa vektoru mov ax, cs:[si] ; obnoveni puvodniho handleru mov es:[di], ax mov ax, cs:[si+2] mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni %endmacro ; nastaveni noveho vektoru preruseni %macro set_irq_handler 2 mov di, %1 ; ES:DI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 cli ; zakaz preruseni lea ax, %2 ; zmena offsetove casti adresy mov es:[di], ax mov ax, cs ; zmena segmentove casti adresy mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni %endmacro ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni %macro end_interrupt 0 mov al, 0x20 out 0x20, al %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: print_char '>' ; oznameni uzivateli, ze jsme pripraveni store_original_vector IRQ_0_VECTOR, original_handler set_irq_handler IRQ_0_VECTOR, int8_handler wait_key ; cekani na stisk klavesy print_char '.' ; oznameni uzivateli, ze ukoncujeme proces restore_original_vector IRQ_0_VECTOR, original_handler exit ; ukonceni procesu int8_handler: ; nova obsluha preruseni pusha ; ulozit vsechny registry print_char 't' ; t=tick end_interrupt ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni popa ; obnovit vsechny registry sti ; povoleni maskovatelnych preruseni iret ; navrat z preruseni original_handler: dw 0, 0

17. Změna frekvence generování přerušení IRQ 8

Volání subrutiny s obsluhou přerušení přibližně 55× za sekundu (frekvence je 18,2 Hz) může postačovat pro jednodušší účely, například pro obnovení hodnot na obrazovce atd. Ale například pro přehrávání samplů je již nutné mít frekvenci mnohem vyšší. Toho samozřejmě můžeme dosáhnout; existují totiž jen dvě omezení: maximální frekvence je rovna 1193180 Hz a navíc musí být frekvence získána podílem 1193180 a nějakého celého čísla (posledním omezením pochopitelně je, že musíme často volané subrutiny „ustíhat“ dokončovat).

Pokusme se zvýšit frekvenci zápisu znaků „t“ na obrazovku na přibližně 100 znaků za sekundu (řádek+dalších 20 znaků).

Nejprve nastavíme čítač 8253, konkrétně kanál číslo 0, do režimu děliče frekvence. Specifikujeme, že další dva zápisy na port 0×42 zvolí šestnáctibitovou konstantu dělitele:

mov al, 0b10110110 ; 10xxxxxx: kanál číslo 2 ; xx11xxxx: zápis obou bajtů dělitele ; xxxx011x: režim generátoru obdélníku ; xxxxxxx0: binární režim čítače out 0x43, al ; zápis na řídicí port obvodu 8253 mov al, 0b00110110 ; 00xxxxxx: kanál číslo 0 ; xx11xxxx: zápis obou bajtů dělitele ; xxxx011x: režim generátoru obdélníku ; xxxxxxx0: binární režim čítače

Podílem 1193180 / požadovaná_frekvence získáme hodnotu dělitele, kterou zapíšeme stylem dolní bajt+horní bajt na port 0×40, což je port čítače/časovače číslo 0:

mov ax, 1193180 / %1 ; delitel out TIMER_CHANNEL_0, al ; nastaveni dolniho bajtu delitele mov al, ah out TIMER_CHANNEL_0, al ; nastaveni horniho bajtu delitele

18. Úplný zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu

Dnešní poslední demonstrační příklad, v němž se na obrazovku vypisují znaky s vyšší frekvencí, vypadá následovně. Mimochodem – tento příklad ještě není dokonalý, protože neobnoví původní frekvenci přerušení IRQ 8. Je to tak schválně, protože po ukončení tohoto příkladu a spuštění (dejme tomu) Norton Commanderu nebo Volkov Commanderu se bude screen saver pouštět prakticky ihned – nikoli tedy po nastaveném intervalu (jedna minuta atd.) ale přibližně 55× rychleji:

; Pouziti casovace, zrychleni citani, obnoveni puvodni rutiny po ukonceni programu ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o timer_faster_clock.com timer_faster_clock.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o timer_faster_clock.com timer_faster_clock.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 286 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru IRQ_0_VECTOR equ 0x0020 ; adresa vektoru preruseni pro IRQ 0 TIMER_CHANNEL_0 equ 0x40 ; kanal 0 casovace TIMER_CONTROL equ 0x43 ; ridici port casovace ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; vyprazdneni bufferu klavesnice a cekani na klavesu %macro wait_key 0 xor ax, ax int 0x16 ; vyvolani sluzby BIOSu %endmacro ; tisk jedineho znaku pres DOS %macro print_char 1 mov ah, 0x02 ; cislo sluzby DOSu mov dl, %1 ; kod zapisovaneho znaku int 0x21 ; vyvolani sluzby DOSu %endmacro ; ulozeni puvodniho vektoru preruseni %macro store_original_vector 2 xor ax, ax mov es, ax mov si, %1 ; ES:SI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 lea di, %2 mov ax, es:[si] ; ulozeni puvodni adresy (segment + offset) do mov cs:[di], ax ; uloziste original_handler mov ax, es:[si+2] mov cs:[di+2], ax %endmacro ; obnoveni puvodniho vektoru preruseni %macro restore_original_vector 2 xor ax, ax mov es, ax cli ; zakaz preruseni lea si, %2 ; uloziste mov di, %1 ; adresa vektoru mov ax, cs:[si] ; obnoveni puvodniho handleru mov es:[di], ax mov ax, cs:[si+2] mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni %endmacro ; nastaveni noveho vektoru preruseni %macro set_irq_handler 2 mov di, %1 ; ES:DI obsahuje adresu, na ktere je adresa obsluhy preruseni 0x08 cli ; zakaz preruseni lea ax, %2 ; zmena offsetove casti adresy mov es:[di], ax mov ax, cs ; zmena segmentove casti adresy mov es:[di+2], ax sti ; povoleni preruseni %endmacro ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni %macro end_interrupt 0 mov al, 0x20 out 0x20, al %endmacro ; nastaveni frekvenci casovace %macro timer_frequency 1 mov al, 0b00110110 ; 00xxxxxx: kanál číslo 0 ; xx11xxxx: zápis obou bajtů dělitele ; xxxx011x: režim generátoru obdélníku ; xxxxxxx0: binární režim čítače mov ax, 1193180 / %1 ; delitel out TIMER_CHANNEL_0, al ; nastaveni dolniho bajtu delitele mov al, ah out TIMER_CHANNEL_0, al ; nastaveni horniho bajtu delitele %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: print_char '>' ; oznameni uzivateli, ze jsme pripraveni store_original_vector IRQ_0_VECTOR, original_handler set_irq_handler IRQ_0_VECTOR, int8_handler timer_frequency 100 wait_key ; cekani na stisk klavesy print_char '.' ; oznameni uzivateli, ze ukoncujeme proces restore_original_vector IRQ_0_VECTOR, original_handler exit ; ukonceni procesu int8_handler: ; nova obsluha preruseni pusha ; ulozit vsechny registry print_char 't' ; t=tick end_interrupt ; oznameni, ze preruseni je u konce radici preruseni popa ; obnovit vsechny registry sti ; povoleni maskovatelnych preruseni iret ; navrat z preruseni original_handler: dw 0, 0

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v assembleru, které jsou určené pro překlad s využitím assembleru NASM, byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

