CentOS 9 Stream je na světě, přelomová verze Blender 3.0 taky

Vydána přelomová verze Blender 3.0

Na světě je třetí velká verze animačního programu Blender. Přináší spoustu významných novinek, které v letu shrnuje první a v detailu i druhé video s ukázkami. Obecně lze říci, že práce animátora v programu bude odteď v mnoha oblastech výrazně svižnější, příjemnější či jednodušší, samotný program spoustu operací vykonává rychleji, přidává podporu dalšího hardwaru (například Radeonů generace RDNA, další věci se objeví ve vydání 3.1) a poskytuje další možnosti v tvorbě, které dosud nenabízel.

Připomeňme, že předchozí číselně velká verze 2.0 byla vydána u příležitosti konání konference SIGGRAPH 2000, tedy před 21 lety.

CentOS 9 Stream je na světě

Na světě je nový snapshot linuxové distribuce CentOS, která (připomeňme) v těchto týdnech zcela mění princip svého fungování. Nová devítková verze je de facto odvozena od Fedory 34 a její kód slouží jako základna pro budoucí Red Hat Enterprise Linux 9. Jakmile různé balíčky dosáhnou určité stability, objeví se v CentOS Streamu a též tomu odpovídajícím nočním sestavení RHELu 9.

Nové sestavení CentOS je k dispozici pro x86_64, ARM64 a PowerPC64. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

H.266/VVC je u 8k videa o 40% efektivnější než H.265/HEVC

Z nejnovější studie plyne to, co si vrabci štěbetali už dlouhé měsíce: zefektivnění komprese videa novým formátem H.266/VVC je oproti dosavadnímu H.265/HEVC pouze zhruba o 41 % za optimálních podmínek. Pokrok je tedy podobný tomu, co předvedl formát H.265/HEVC oproti předchůdci, tedy H.264/AVC.

Uvedená hodnota vyšší efektivity přitom počítá s 8k videem a s dodatkem, že je závislá na kvalitě vstupního videa a zejména typu scén, dále datovém toku (dle typu scény je v rozsahu 11 až 180 Mbit/s pro VVC). Nezbytné je pořízení záznamu špičkovým snímačem (nelze tedy hodnotu vztáhnout na 8k videa ze smartphonů) a vysoké hodnoty počtu snímků za sekundu (60 a více pro obsah s výrazným pohybem objektů ve scéně). V průměru spíše čekejme zlepšení o 26 až 35 % oproti HEVC, což je daleko původním teoretickým příslibům.

Podrobnosti jsou k dispozici v příslušné práci, případně na webu 8k asociace. Uvedené hodnoty zlepšení tedy nejsou nijak zásadně daleko od toho, co nabízí svobodný formát AV1. Na tomto místě bych rád připomněl, že pokud sečteme realitu pokroku H.265 a H.266 oproti H.264 jako výchozímu bodu, pak bezpochyby platí loňské tvrzení, že H.266 je tím, čím měl být H.265 v roce 2012 s dodatkem, že to nijak nevadí.

Musíme však do budoucna počítat s tím, že velikosti datových přenosů z Netflixu a jiných služeb po přechodu na 8k formáty výrazně stoupnou. Bez ohledu na to, zdali bude použit formát H.266, nebo AV1.

Wine 6.23 řeší 48 chyb

S novou verzí Wine přichází převod dalších dvou komponent do formátu Portable Executable (PE), konkrétně jde o správce mountování a ovladač CoreAudio. P5ibyla dále podpora nakládání s výjimkami v režimu WoW64 či volitelná podpora distribučních PE knihoven a řada vylepšení uživatelského rozhraní WineDbg.

Opraveno je celkem 48 chyb, nejstarší byla nahlášena v listopadu 2010, na uzavření číselně nejnovější byl potřeba méně než týden. Podrobnosti jsou k dispozici v oznámení na domovském webu projektu.

KDE: novinky ve Spectacle a oprava spousty chyb

V projektu KDE se v posledních dnech odehrálo několik změn v rámci nástroje Spectacle, například v něm lze přidávat anotace do obrázků. Hudební přehrávač Elisa zase podporuje drag&drop souborů s hudbou ze správců souborů do playlistu.

Oprav je tentokrát slušná řádka, mimo jiné opět zahrnují různé aspekty Plasmy a podpory běhu na Waylandu. Kompletní přehled je již tradičně k dispozici u Nate Grahama.