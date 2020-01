 »   »  CETIN nabídne 250 Mbit, vysunuté DSLAM napájí dálkově

Společnost CETIN provozuje v Česku klasické metalické telefonní vedení. Na mnoha místech jde o nejdostupnější telekomunikační infrastrukturu, celkem jsou takto vedeny čtyři miliony linek a přibližně milion z nich je dnes používán pro datové služby.

Nejrychleji až 250 Mbit

Také v tomto segmentu probíhá postupný vývoj a rychlosti narůstají. CETIN nyní představil další novinku, kterou marketingově označuje jako „VDSL3“. Technicky jde o rychlostní profil VDSL2 35b. Na nejkratších linkách dokáže nabídnout rychlost až 250 Mbit. Koncoví zákazníci se mohou na novinku těšit v řádu šesti měsíců, říká Robert Pešta ze společnosti CETIN.



Reálná rychlost na 200metrovém vedení

CETIN staví své nabídky velkoobchodně a koncovým zákazníkům prodává služby prostřednictvím partnerů. Naše současné portfolio zahrnuje rychlosti od 20 Mbit nabízené na velkém území, poté 50 Mbit a vrcholem naší nabídky jsou rychlosti 80 až 100 Mbit. Nejvyšší rychlosti jsou ovšem nabízeny pouze tam, kde má CETIN optiku dovedenou až ke koncovému zákazníkovi.

V tuto chvíli probíhají poslední přípravy na spuštění nového produktu, který bude prodáván pod značkou Superfast. Technologii už máme k dispozici, zákazníkům chceme novinku nabídnout od 1. května 2017. CETIN už má technologii zapojenou v síti a má naměřené konkrétní rychlosti, kterých je možné dosáhnout. Reálně máme naměřené dvou až dvou a půl násobky rychlostí, kterých dosahujeme s VDSL2.



Porovnání VDSL2, „VDSL3“ a G.fast

Další technologií zmíněnou v prezentaci je G.fast, která na extrémně krátkých linkách dokáže nabídnout ještě vyšší rychlosti. Je to cesta vpřed, my se jí zabýváme, ale v následujícím půlroce se v naší nabídce určitě neobjeví, řekl Pešta.

V současné době se tedy nabídkový strop pohybuje okolo 80 Mbit, se spuštěním „VDSL3“ bude horní hranice posunuta až k 250 Mbit. Tuto rychlost si mohou užívat naši zákazníci, kteří jsou do 350metrové vzdálenosti od našeho DSLAM . Pak rychlost klesá a okolo půl kilometru mizí rozdíl mezi VDSL2 s vectoringem a VDSL3. Konkrétně se tato nabídka dotýká přibližně 5 % zákazníků s nejkratšími linkami. Upload bude stále nastaven v poměru 10:1.

Technologie bude podle Pešty nasazována primárně do hustě osídlených oblastí, kde je možné dosáhnout na maximum uživatelů po krátkých linkách. Obchodním partnerům v této oblasti nabídneme kompletní technologii až ke koncovému zákazníkovi. Partneři dostávají průběžně informace o vylepšování sítě, veřejně jsou informace dostupné ve webovém nástroji, kde je možné hledat podle adres. Zatím se na nejkratších linkách dozvíte, že dosáhnete maximálně na 80 Mbit, později tam bude poznámka o tom, že pro vás brzy spustíme i vyšší rychlosti.



Historie (a budoucnost) navyšování rychlosti

Novinka při nasazování vyžaduje doplnění karty do DSLAM, což je ale možné podle Pešty udělat velmi rychle v rámci jednoho zásahu technika. Technik dorazí, přidá kartu a zapojí vaši linku. Udělá se to velmi rychle s prvním zákazníkem na VDSL3. Karty je možné v DSLAM kombinovat, takže CETIN má v plánu podle oblasti a zákazníků kombinovat v jednom DSLAM také VDSL2 a VDSL3. Uživatel bude samozřejmě také potřebovat správný modem, v tuto chvíli jsou k dispozici dva typy: jednoportový modem od společnosti Nokia (Alcatel) a čtyřportový modem od Comtrend.

DSLAM musí blíž

Opět platí, že pro nabídku nejvyšších rychlostí je nutné, aby byl zákazník velmi blízko zařízení na druhé straně linky. Ideální je být blíže než půl kilometru, ale ne všichni uživatelé mají to štěstí. Příští rok budeme schopni VDSL3 nabídnout 170 tisícům zákazníků, chceme se ale přibližovat i dalším.