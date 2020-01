 »   »  CETIN chce opustit Ústřední telekomunikační budovu, prošli jsme si ji

Ústřední telekomunikační budova byla otevřena v roce 1980, kdy byla situace v odvětví dramaticky jiná. Byla tu mezinárodní a tranzitní ústředna. Všechny technologie byly ohromné a navíc tu byla dvě patra spojovatelek, které spojovaly hovory. To vše dnes chybí a přestože je v budově stále hodně technologií, je natolik naddimenzovaná, že je vlastně dnes už poloprázdná.

Budova se vlastně skládá ze tří samostatných propojených částí. Střed budovy B je technologický, na obvodu jsou normální kanceláře s okny a dokola je chodba. Kdo je tu nový, se vždycky ztrácí a neví, kde je, říká nám Luboš Záruba, který se v CETIN zabývá především chlazením a napájením technologií. Zmatení návštěvníka uvnitř budovy násobí také fakt, že v různých částech jsou patra různě veliká a ne vždy navazují. Technologická část má skoro dvakrát vyšší patra než v běžném paneláku. Co je v áčku první patro, je na céčku druhé patro a na béčku jedno a půlté, směje se náš průvodce. Vzniká tak skutečné bludiště, ve kterém jsme během dvou minut byli úplně ztracení.

Ústřední telekomunikační budova stojí na pomezí pražských čtvrtí Vinohrad a Žižkova. Byla postavena v letech 1972–1979 a slavnostní zahájení proběhlo 3. ledna 1980. Ve své době šlo o naprosto ojedinělý stavebně-architektonický počin – podle objemu obestavěného prostoru šlo tehdy o největší budovu v Československu. Součástí je i věž vysoká 78 m, která slouží pro umístění rádiové přenosové techniky.

V rozvodnách

Přívody energie pro budovu vedou do VN rozvodny 22 KV, do které se jdeme podívat na začátku prohlídky. Je to bezpečné, všechno máme spínané ve vakuu, takže je to zakrytované. Moderní VN rozvodna je rozdělena na dvě poloviny, do jedné z nich přichází tři kabely ze dvou rozpínacích stanic – z Prahy Střed a Malešic. Jedna půlka rozvodny vždy stojí a je připravena převzít úkol té druhé, kdyby došlo k přerušení dodávky. Automaticky to za sebe bezvýpadkově zaskočí a nespouští se diesely. Spínací prvky jsou vakuové, aby při přepínání nedocházelo k jiskření. ABB má takové instalace jen dvě v republice.

Poté se elektřina transformuje na běžné nízké napětí a putuje do NN rozvodny, která je umístěna hned za zdí. Na dvorku máme v kobkách pět traf po 2 MW, takže dokážeme zpracovat 10 MW elektrické energie, chlubí se Záruba.

Poté už míříme do zmíněné rozvodny nízkého napětí. Není to nijak nebezpečná provozovna, ale běžně se tam nechodí. Všechny rozvaděče jsou zakryté, ale ve vlastním zájmu na nic nesahejte, vede nás do poměrně velkého prostoru plného uzavřených skříní. Tohle je ukázka toho, jak velká může být NN rozvodna. Nahoře vedou mosty od traf a výstup pak vede kanály po celé budově. V rozích budovy jsou stoupací vedení do jednotlivých pater. O energetických schopnostech rozvodny nás přesvědčují například jističe s hodnotou 3200 A.

V budově jsou zavedeny tři druhy sítě. Jedna je nezálohovaná, druhá je připojená na baterie a diesly a třetí je stejnosměrná a také využívá vlastní UPS. V budově jsou dvě velké nezávislé UPS, z nichž každá dokáže samostatně držet technologie v chodu přes tři hodiny.

Za budovou je navíc pět dieselů, které dokáží vyrobit až 5 MW elektrické energie. Nestává se ale, že by došlo k výpadku obou přívodů zároveň. Jen v případě servisních zásahů v rozvodnách může dojít k opravdovému výpadku. Stává se nám přibližně jednou ročně, že musíme jet naostro na diesely. Každý měsíc probíhá pravidelné testování, kdy generátory běží hodinu a napájí technologie.

I v této části budovy je zaveden systém VESDA , který trvale nasává vzduch a kontroluje jeho kvalitu. Dokáže to detekovat problém dřív, než dojde k samotnému hoření. Případně je možné rovnou automaticky spustit hasicí systém.

Hasicí systém a vzduchotechnika

Naše kroky pak vedou do místnosti s lahvemi, které zásobují hasicí systém. Máme tu sekční ventily a vždycky podle konkrétního prostoru se vypustí tolik lahví, kolik je třeba. Pro každé trafo jsou například vyhrazeny jen čtyři lahve, pro velké sály by se jich vypustilo mnohem více. Naštěstí nebylo potřeba nikdy v budově hasit naostro a kvůli vysoké ceně hasiva se lahve nevypouštějí ani cvičně.