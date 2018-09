 »   »  Chrome má 10 let: nejrozšířenější prohlížeč používá 60 % uživatelů

Je to právě deset let, co spatřil světlo světa prohlížeč Google Chrome. Vývojáři ho tehdy představili jako velkou novinku a první prohlížeč vyvíjený společností Google. Dokonce k němu byl vydán i komiks. Původně vyšel jen jako beta pro Windows, uživatelé macOS, Linuxu a dalších systémů si ještě museli počkat déle než rok.

Chrome přišel ve chvíli, kdy už uživatelé postupně opouštěli kdysi naprosto dominantní Internet Explorer a Firefox je naučil, že je možné si svobodně vybrat lepší alternativu. Vrátka tedy byla otevřena, dlažební kostky na hromadě a stačilo jen vše správně uchopit a vydláždit si cestu.

Základem je dobré jádro

Eric Schmidt, tehdejší šéf Google, tvrdošíjně odmítal plány vytvořit vlastní prohlížeč. Nechtělo se mu pouštět do tehdejší války prohlížečů a tvrdil, že Google je na takový boj příliš malá firma. Už v roce 2004 se ale vážně spekulovalo o tom, že společnost něco vlastního chystá a najímá bývalé vývojáře z Microsoftu. Schmidt ale vždy takové spekulace odmítl.

V roce 2007 ale začalo vystrkovat růžky jádro WebKit, které vzniklo v Apple jako vylepšení původního KHTML z projektu KDE. WebKit je jasným kandidátem na univerzální renderovací jádro, které by bylo použitelné nejen v Mac OS X a nejen v Safari, psali jsme tehdy v článku.

Kolega Martin Hassman byl tehdy nadšený ze stavu WebKitu: Webkit mne opravdu nadchl. Jedna 4 MB knihovna a pár konfiguračních souborů. Sbohem Gecko, sbohem balaste desítek souborů! V roce 2008 začal podíl jádra WebKit mezi uživateli významně růst, dokonce rychleji než tehdy rostl Firefox.

Doba tedy byla připravená, bylo tu kvalitní jádro i dobrá příležitost. Jen se jí chytit. Do toho v září 2008 Google oznamuje, že na jádře WebKit staví vlastní prohlížeč Chrome. Tehdy se jednalo o betaverzi určenou pro Windows XP a novější, která byla lokalizována do 43 jazyků.

Minimalistická skládačka

Ukázalo se, že vývoj běžel už od roku 2006, kdy Google zaměstnal vývojáře Firefoxu Bena Goodgera a Darina Fishera. Zajímavé je, že tehdejší ředitelka Mozilly prý o celém přísně utajeném projektu věděla. Bylo to tak dobré, že mě to donutilo od základu změnit názor, řekl poté Eric Schmidt.

Vývojáři tehdy využili celé řady open-source projektů a poskládal z nich vlastní řešení. Kromě zmíněného jádra WebKit to byly také Netscape Portable Runtime, Network Security Services, NPAPI, Skia Graphics Engine, SQLite a mnoho dalších. Kromě toho ovšem Google napsal a pod svobodnou licencí uvolnil také javascriptový engine V8, který ve své době neměl výkonnostního konkurenta.

Chrome se zaměřil na jednoduchost, dobrou podporu standardů a vysoký výkon. V roce 2009 jsme dělali velký test osmi webových prohlížečů, který pro Chrome dopadl velmi dobře, přestože si za svou rychlost neváhal říct o velký kus paměti navíc.

Nový prohlížeč totiž od začátku přišel s myšlenkou sandboxingu, tedy striktního oddělení jednotlivých stránek do samostatných procesů. To umožnilo jednak zvýšit plynulost běhu stránek, které se tolik neovlivňovaly, ale zároveň to dramaticky zvýšilo stabilitu celého řešení – když spadne jedna stránka, nevezme sebou celý prohlížeč.