Co nového v Debian Sarge

Téměř přesně po třech letech čekání konečně vychází nová verze Debianu označována jako Sarge.

Pro netrpělivé představím hlavní změny oproti původní verzi:

nový instalátor

použití GCC 3.3 jako standardního kompilátoru (nahrazuje původní verzi 2.95), což přineslo binární nekompatibilitu s knihovnami z předchozí verze

nová větev volatile

a samozrějmě nové verze programů

Pokud už se opravdu nemůžete dočkat, až to nainstalujete, tak můžete skočit rovnou na konec k návodu, jak aktualizovat nebo nově naistalovat Debian.





Instalátor

Pokud jste ještě nezkusili nový instalátor, tak asi nejlepší představu si o něm uděláte, když se podíváte na sérii obrázků zachycující instalaci krok za krokem.

Mezi největší přednosti nového instalátoru patří jeho uživatelská přítulnost. I pokud o počítači mnoho nevíte, instalaci zvládnete. Na druhou stranu pokud jste experti, máte vždy možnost zvolit základní nastavení sami. Oproti předchozí verzi je zde již automatická detekce hardware a následné zavedení příslušných modulů a rozdělení disků (včetně RAIDu a LVM).

Nové aplikace

Jen velmi heslovitě si představíme nejdůležitější novinky mezi balíčky:

Gnome 2.8 nahrazuje 1.2

GTK+ 2.6 nahrazuje 1.2

Gimp 2.2 nahrazuje 1.2

Mozilla 1.7 nahrazuje 1.0

Firefox a Thunderbird

KDE 3.3 nahrazuje 2.1

Apache 2.0 (1.3 je stále dostupná)

Linux 2.6

OpenOffice

Automatická detekce hardware (discover)

Exim 4 nahrazuje 3

GCC 3.3 nahrazuje 2.95 / 3.0

X-„Free”-86 4.3 nahrazuje 4.1

A mnoho dalšího. Debian nyní obsahuje přibližně 15 tisíc oficiálních balíčků!





V Debianu na rozdíl od ostatních distribucí nenaleznete balíčky pro X.org. Hlavním důvodem je skutečnost, že X.org se stabilizoval až v průběhu posledního roku, kdy se Debian nacházel takřka permanentně ve stavu „Sarge už bude brzo” a všichni se snažili odstranit kritické chyby bránící uvedení nové verze (RC bugs). Takže X.org můžeme čekat asi až v následující verzi.

Volatile

Stabilní větev Debianu se po celé své období nemění, nejsou do ní přidávány nové balíky a původní nejsou nahrazovány novějšími verzemi. Tak mají uživatelé Debianu jistotu, že se v programech neobjeví žádná nová „vlastnost”, která by mohla znefunkčnit nějakou část systému. Jedinou výjimkou byly opravy bezpečnostních chyb, které se zveřejňují na security.debian.org. Některé programy jako například antiviry nebo programy na odstraňování spamu ovšem vyžadují aktualizace i v průběhu života stabilní verze, jinak by beznadějně zastaraly již po pár týdnech. Proto vznikla nová větev volatile, která obsahuje právě takové aktualizace pro stabilní verzi.

Aktualizace

Pokud máte již existující a fungující instalaci Debianu a chcete ji aktualizovat, doporučuji postupovat podle officiálního návodu. Zde je zkrácený návod okleštěný od varování a neobvyklých situací. Ponechávám pouze jedno varování: Zazálohujte si počítač!

Nejdříve zkontrolujte soubor cat /etc/apt/sources.list . Pokud tam máte tyto řádky:

deb http://ftp.cz.debian.org/debian stable main contrib non-free deb http://ftp.cz.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main contrib non-free deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free

vše je v pořádku. Pokud tam máte místo slova stable uvedeno woody , přepište jej na stable . Tím zajistíte, že váš systém bude vždy synchronizován s větví stable, ať se jmenuje jakkoliv.

A nyní stačí spustit tyto tři příkazy:

apt-get update apt-get install aptitude aptitude -f --with-recommends dist-upgrade

a máte aktualizovaný systém. Zkušení uživatelé asi raději použijí komfortnější nástroje dselect nebo aptitude s podrobnějším výběrem balíků k aktualizaci.

Instalace

Pokud jste se s Debianem ještě nikdy nesetkali a chcete si ho naistalovat, určitě si přečtěte instalační příručku, která je dostupná v různých jazykových mutacích.

Asi nejlepší je zvolit síťovou instalaci, kde si stáhnete pouze nejnutnější věci pro základní start a zbylé aplikace si stáhnete po Internetu. Pokud je pro vás problém stáhnout stovky megabytů, můžete si zakoupit kompletní instalační média od jednoho z prodejců. Kompletní instalace se vejde na 13 až 14 CD nebo na dvě plná DVD. Instalace je pak již velmi jednoduchá. Viz Instalátor.

Vývoj pokračuje

Tím, že vyšel Sarge, se na vývojovém cyklu nic nemění a vyvíjí se dál. Následující testing verze se jmenuje Etch podle další postavičky (tabule) Etch-a-skratch z filmu Toy Story.