Čtvrt století s Root.cz: společně za znalostmi (nejen) o Linuxu

Dnes si připomínáme významné výročí, které je důležité nejen pro českou počítačovou komunitu, ale i pro všechny nadšence do IT, technologií a unixových operačních systémů. Server Root.cz slaví 25 let od svého založení, a to je jistě důvod k oslavě. Někteří z nás jsou s ním od začátku a takovému svazku se v manželství říká stříbrná svatba.

Čtvrt století je už pořádný kus cesty, za tuto dobu se Root.cz stal jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací, diskuzí a inspirace pro všechny, kteří se zajímají o počítače, software, hardware a mnoho dalších počítačových témat.

Root.cz byl založen v roce 1999 a od té doby prošel dlouhou cestou. Původně byl zaměřený čistě na Linux a open-source software, rychle se rozrostl do širšího spektra tématických oblastí, které zahrnují hardware, programování, kybernetickou bezpečnost, sítě a mnoho dalšího. Jeho úspěch spočívá v tom, že dokázal reflektovat rychlý vývoj technologií a počítačového průmyslu a držet krok s novými trendy a inovacemi.





Komunita

Jedním z hlavních pilířů existence Root.cz je jeho komunita. Diskuzní fórum a komentáře pod články jsou místem, kde se setkávají lidé s různými úrovněmi znalostí a sdílejí své zkušenosti, rady a nápady. To vytváří unikátní prostředí, ve kterém se učí jak začátečníci, tak i zkušení profesionálové.

Jedním z nejvýraznějších prvků serveru Root.cz jsou jeho články a zprávičky. Odborníci a nováčci tu mohou najít informace na různé úrovni složitosti, ať už potřebují základy nebo pokročilé znalosti. Server se tak vlastně stal platformou pro vzdělávání a rozvoj dovedností v oblasti IT.





Za těch pětadvacet let jsme dohromady napsali 14 tisíc článků a 44 tisíc zpráviček, pracovalo na nich 625 autorů a vytvořili celkem 405 seriálů.

Příznačné pro náš server je, že články a zprávičky píší především externí autoři, kteří se denně pohybují v prostředí operačních systémů a sítí. Přesah do praxe tak bývá veliký a vždy po autorech chceme, aby byly jejich články praktické a aby si z nich čtenář odnesl něco užitečného a využitelného v praxi.

Podporovatelé

Root.cz si nejen udržuje svou pozici v české IT komunitě díky kvalitnímu obsahu a aktivnímu zapojení komunity, ale také díky dobrovolným příspěvkům od svých čtenářů a nadšenců do počítačových technologií. Tato dobrovolná podpora nám pomáhá zajistit provozu serveru a umožňuje nám další rozvoj.

Příspěvky od čtenářů jsou nejen finanční injekcí, ale také důležitou pozitivní zpětnou vazbou pro celý tým Root.cz. Každý dobrovolný příspěvek znamená, že čtenáři ocení a podporují práci, kterou tým odvádí, a to je velkou motivací pro další tvorbu obsahu. Také díky těmto příspěvkům náš server zůstane zdrojem spolehlivých informací a názorů. Budeme moc rádi, když nás podpoříte na root.cz/podporte.

Root.cz je vděčný za každý dobrovolný příspěvek od svých čtenářů, ať už se jedná o malou částku nebo větší finanční podporu. K dnešnímu dni nás podpořilo 333 z vás, řada čtenářů to dělá opakovaně. Moc děkujeme za vyjádření podpory a za pomoc, je to i váš server!

Jedeme dál

Dosavadních 25 let existence Root.cz je také důkazem, že zájem o technologie a počítače nepolevuje, ale naopak stále roste. Server se stal nedílnou součástí života mnoha lidí, kteří se zajímají o digitální svět, a jeho význam v českém IT prostředí nelze přecenit.

Všechno to začalo jako rychlý nápad v hlavě dvou bratrů, kteří si všimli pěkné volné domény. Root.cz je důkazem toho, jaký význam může mít vášeň a oddanost určitému tématu. Za 25 let se stal neocenitelným zdrojem informací a komunitní platformou pro všechny, kteří se zajímají o počítače a technologie.

Dnes máme měsíčně 152 tisíc reálných uživatelů a 713 tisíc zhlédnutých stránek. Nejsme největší, ale děláme to rádí, protože chceme, aby česká (nejen) linuxová komunita žila a mohla společně tvořit. Čtěte nás, občas něco napište, komunikujte spolu a držme si palce do dalších let.