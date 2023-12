Dagor Engine je open source, předělávka Sid Meier's Alpha Centauri

Dagor Engine je open source

Herní společnost Gaijin Entertainment otevřela zdrojové kódy svého herního enginu Dagor, používaného ve hře War Thunder. Zdrojové kódy byly bez oficiálního oznámení uvolněny pod BSD licencí na jejich oficiálním účtu na GitHubu. Dokumentace jako celek pro něj zatím téměř neexistuje, ale doufejme, že se časem přibude.

V současné době zahrnuje pouze instrukce pro sestavení na Windows, ale nepochybně je někdo časem vytvoří i pro Linux. Tento engine je používán jednou z nejpopulárnějších her, která je neustále v čele seznamu nejhranějších her na Steamu.

War Thunder

Open-source předělávka Sid Meier's Alpha Centauri

Zdá se, že další klasika ožívá díky síle open source. Sid Meier's Alpha Centauri z roku 1999 má vývoj open-source remake s názvem GLSMAC. Jde o neoficiální projekt, jako u většiny open-source reimplementací. Zatím je tento projekt v počáteční fázi vývoje, ale vypadá to na velký potenciál.





Plán autorů je použít původní datové soubory, přičemž jde o úplné přepracování grafického enginu, síťování a téměř všeho ostatního. Takže hodně věcí bude trochu jiných, jako například generování náhodných map nebo umělá inteligence, ale se zachovanou herní logikou.

GLSMAC

Oversteer rozšiřuje podporu hardwaru

Máte doma herní volant a chtěli byste si ho užít i v závodních hrách na Linuxu? Pak právě pro vás je tady nedávno aktualizovaný správce volantů Oversteer. Jeho nové vydání s číslem 0.8.0 přináší podporu nových zařízení jako například volantu Thrustmaster Ferrari F1, Logitech Pro Racing Wheel nebo Open FFBoard.





Kromě toho bylo opravena spousta chyb jako mapování pedálů pro Logitech G923, mapování ovládacích prvků pro Thrustmaster T150 nebo problémy při synchronizaci nastavení do zařízení. Dále byla přidána možnost přepsání nastavení profilu z příkazové řádky, polský překlad a byl zvýšen počet zobrazených tlačítek na 30.

Open FFBoard

Tomb Raider 1 na Linuxu

TR1X, open-source reimplementace hry Tomb Raider 1 s novým vydáním 3.0 přidává podporu i pro operační systém Linux. Jedná se o herní engine pro tuto hru, který je dostupný pod licencí GPL a abyste si zahráli, budete potřebovat data z původní hry.

Kromě toho s novým vydáním došlo k přejmenování z Tomb1Main na TR1X, přidání vývojové konzole, přibyla možnost umožnit Laře plavat pod vodou, možnost vypnout logo Eidos prostřednictvím konfigurace, bonusový typ levelu pro vlastní úrovně, který se odemkne, pokud jsou nalezeny všechny hlavní herní tajemství a další funkce a opravy chyb.

Tomb Raider 1

Stručně

Vyšel fheroes2 1.0.10, nová verze otevřeného herní enginu pro tahovou strategii Heroes of Might and Magic II game engine. Spouštěč her EmulationStation Desktop Edition 2.2 přichází s novými funkcemi a opravami chyb. KeeperFX, open-source remake hry Dungeon Keeper vyšel ve verzi 1.0. Nové vývojové vydání RTS Warzone 2100 4.4.0 Beta 1 přichází s novým kvalitnějším terénem.