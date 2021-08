Debian běží na Apple M1, Gentoo nabízí novou možnost stahování

Debian běží na Apple M1

Linuxová vývojářka Alyssa Rosenzweig, která vede projekt Panfrost a vývoj grafických ovladačů pro Asahi se na svém Twitteru pochlubila, že se jí podařilo rozjet Debian GNU/Linux na počítači s M1 od firmy Apple.

Na tento systém na čipu architektury ARM se podařilo portovat Debian po několika měsících usilovného reverzního inženýrství. Není to sice poprvé, co se podařilo nainstalovat linuxovou distribuci na M1, tentokrát se to ale podařilo nativně a s podporou USB, což otevřelo dveře pro další vývoj.

Debian na Apple M1

Gentoo nabízí novou možnost stahování

Projekt Gentoo nabízí novou možnost stahování, nazvanou „stage files“, které mohou být použity k instalaci meta-balíčků distribuce. Nově byla přidána možnost stahovat tyto soubory i pro další architektury jako například ppc64 optimalizovaná pro POWER9. Kromě toho jsou k dispozici ke stažení soubory pro varianty se systemd pro všechny architektury.

Gentoo

openSUSE reorganizuje repozitáře

Tým kolem linuxové distribuce openSUSE mění způsob organizace softwarových repozitářů. Tato distribuce, která je nyní plně kompatibilní se SUSE Linux Enterprise může obsahovat některé společné repozitáře.

Až doteď byl PackageHub specifický pro SLE a pro openSUSE přičemž stejné balíčky byly zdvojené. Odteď se už softwarové balíčky budou stahovat z jednoho společného repozitáře.

openSUSE 15.3

Google připravuje Wear OS 3

Google pracuje na třetí generaci operačního systému pro chytré hodinky Wear OS. Jedná se o otevřený operační systém s uzavřenými prvky, který využívá upravené linuxové jádro. Wear OS 3 kombinuje operační systému Tizen od Samsungu s Wear OS od Googlu.

Společnost Google očekává, že její obchodní partneři začnou prodávat zařízení s touto novou verzí Wear OS někdy v druhé polovině roku 2022. Smutným faktem (bohužel ne příliš překvapivým) je to, že drtivou většinou zařízení s druhou generací tohoto operačního systému nepůjde aktualizovat na tu nejnovější.

Wear OS

Nově vydáno

Průběžně aktualizovaná distribuce postavená na Debianu Kaisen Linux vyšla ve verzi 1.7. Curtis Gedak oznámil vydání jednoúčelové živé distribuce GParted Live 1.3.1–1. Meta-distribuce, která umožňuje využívat nástroje z jiných distribucí Bedrock Linux oznámila vydání verze 0.7.21. Záchranná distribuce SystemRescue je k dispozici ve verzi 8.04.