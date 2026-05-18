Debian pouze s reprodukova­telnými balíčky, přepracované prostředí Unity

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Debian prázdná židle po vývojáři, který odešel
Autor: Root.cz s využitím ChatGPT
Debian 14 „Forky“ bude obsahovat pouze reprodukovatelné balíčky. Prostředí Unity z Ubuntu bylo znovu vytvořeno pomocí Wayfire, GTK4 a knihovny Libadwaita. Fedora Hummingbird je nová extrémně zabezpečená distribuce od Red Hat.

Debian bude odmítat nereprodukovatelné balíčky

Debian 14 „Forky“ přinese několik důležitých novinek, mezi nimi podporu architektury LoongArch64 a povinné reprodukovatelné balíčky. To znamená, že ze stejného zdrojového kódu a ve stejném prostředí musí být možné vždy vytvořit identický binární balíček, jinak nebude do distribuce zařazen.

Debian 14 také jako první verze nabídne v APT správci balíčků nativní funkce rollback, undo, redo a historii změn. Finální vydání se očekává mezi červnem a srpnem 2027, zatím je však systém dostupný pouze ve větvi Debian Testing.

Forky

Autor: Pixar Animation Studios

Unity přepracováno ve Wayfire a Libadwaita

Staré desktopové prostředí UnityUbuntu bylo komunitním vývojářem Muqtxdir znovu vytvořeno pomocí Wayfire, GTK4 a knihovny Libadwaita. Experiment ukazuje modernizovanou podobu Unity s rozmazaným pozadím, novým launcherem, dockem i horním panelem, přičemž si zachovává charakteristický vzhled původního prostředí.

Projekt není oficiálním návratem Unity, ale spíše ukázkou toho, jak lze staré koncepty přenést do moderních linuxových technologií. Vývojář tím zároveň demonstruje možnosti současného linuxového desktopu a kreativní využití Waylandových komponent.

Autor: Muqtxdir

Fedora Hummingbird

Fedora Hummingbird je nová extrémně zabezpečená rolling-release distribuce od firmy Red Hat, která dodává celý operační systém jako bootovatelný OCI obraz. Projekt vychází z bezpečnostního konceptu Project Hummingbird a zaměřuje se na minimalizaci zranitelností, automatické přestavování balíčků po opravách chyb a detailní sledování CVE pro jednotlivé komponenty.

Distribuce používá atomické aktualizace s možností návratu změn, read-only kořenový systém a jádro Always Ready Kernel (ARK). Na rozdíl od Fedora Atomic desktopů necílí na běžné uživatele, ale především na vývojáře a cloud-native nasazení. Aktuálně jde o experimentální projekt dostupný pro architektury x86_64 a ARM64.

Autor: Fedora

Linux možná dostane kill switch

Do linuxového jádra možná zamíří nový „kill switch“, který by administrátorům umožnil dočasně vypnout zranitelné funkce jádra ještě před vydáním oficiální opravy. Návrh připravil Sasha Levin z NVIDIA, spolusprávce stabilních verzí linuxového jádra, jako reakci na rostoucí počet bezpečnostních chyb typu privilege escalation.

Princip je jednoduchý – administrátor zadá název konkrétní funkce jádra a návratovou hodnotu, po čemž se funkce sice dál volá, ale její kód se už nevykoná. Tím lze okamžitě zablokovat zneužitelnou část systému bez nutnosti restartu nebo instalace nového jádra. Návrh je zatím pouze ve fázi diskuse na Linux Kernel Mailing Listu a nebyl začleněn do hlavní větve jádra.

Nově vydáno

Projekt TROMjaro oznámil vydání verze 2026.05.08 své distribuce, která je založena na Manjaru a obsahuje přizpůsobené pracovní prostředí Xfce. Tým PrismLinux oznámil vydání PrismLinux 2026.05.05, významné aktualizace distribuce založené na Arch Linuxu s prostředím KDE Plasma a vlastním instalačním programem. David Heinemeier Hansson oznámil vydání Omarchy 3.7.0, nejnovější stabilní verze distribuce založené na Arch Linuxu, která využívá kompozitor Hyprland Wayland. ZenLake OS, linuxová distribuce s přizpůsobeným prostředím GNOME a integrovanou funkcí pro obnovení systému do předchozího stavu vyšla ve verzi 26.04.

Autor: DistroWatch

Seriál: Distribuční věstník
Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

