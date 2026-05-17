Marek Olšák přešel z AMD do Valve, běží vývoj Plasmy 6.8

Marek Olšák přešel z AMD do Valve
Phoronix informuje o tom, co štěbetá Markův profil na GitLabu Freedekstop.org. Marek Olšák, jeden z viditelných vývojářů linuxových ovladačů pro Radeony, už nepracuje pro AMD, ale pro Valve. V AMD ak vydržel necelých 13 let, kdy již předtím pracoval na Mesa/Gallium3D ovladačích.
V létě 2013 jsem na jiném webu napsal toho: „Já osobně přeji Markovi hodně profesních úspěchů v AMD a budu se s milióny linuxových fanoušků těšit, co vše v letech budoucích pro Radeony v otevřeném ovladači, spolu s kolegy v AMD i mimo ni, zprovozní a vylepší.“. Marek moje přání zcela naplnil.
Vypadá to, že zatímco AMD více a více inklinuje k AI akcelerátorům, jeho práce na grafických věcech bude pokračovat pod křídly firmy Valve, bez které už si to dnes ostatně ani neumíme představit a která sama GPU typu Radeon, integrovaná v APU ve Steam Decku léta používá. I v roce 2026 tedy na tomto místě Markovi děkuji a přeji hodně sil do další práce.
Týden v KDE: beta Plasmy 6.7, vývoj míří k verzi 6.8
Tento týden vydali vývojáři desktopového prostředí KDE Plasma beta verzi příštího vydání 6.7. Nová verze tak je ve stavu, kdy lze projektu pomoci jejím testováním a pozornost vývojářů se pomalu začíná přesouvat k novinkám a vylepšením, které se objeví v následné verzi Plasma 6.8.
Jinými slovy, příští měsíc až dva bude primárně o opravách nahlašovaných chyb. Do šest-sedmičky pak mimo jiné míří změna, kdy může uživatel nastavit, co způsobí otevřené virtuální klávesnice (spouštěčů této událost může být vícero). Nedávno představené nastavení, kdy bylo možné nastavit oknům, že se nebudou zobrazovat ve screencastu, nyní proniká i do screenshotů. (obecné nastavení “Hide from Screenshots and Screen Recordings” v kontextové nabídce titulku okna). Dále aplikace ovládající vstupní zařízení budou moci nyní dostat toto oprávnění trvale, nebude nutné jej povolovat při každém spuštění (změna míří i do Flatpaku).
Budoucí Plasma 6.8 pak dostává vylepšené nastavení layoutu a funkčnosti virtuální klávesnice pro Amharický jazyk, upraveno je nastavení sítě o konfiguraci bezdrátových access pointů o automatickou detekci kanálu.
Nechybí ani aktualizace pro řadu 6.6, chystaná Plasma 6.6.6 ještě přinese jednu drobnost, nicméně většina novinek tohoto týdne pochopitelně zamířila do budoucí Plasmy 6.7. Jde třeba o seskupování položek na stránce „Nainstalované“ v Discoveru, a to podle kategorií, ve výchozím nastavení. Notifikace nyní odcestují mimo obrazovku, namísto dosavadního postupného zmizení – vypadá to prý dobře a lépe to upoutá pozornost na nové notifikace bez toho, aby to bralo příliš mnoho uživatelovy pozornosti.
Menu Kickoff si lépe poradí se spouštěním aplikací stylem, kdy uživatel rychle napíše dotaz do vyhledávání následovaný stisknutím Enteru. Gwenview se stává výchozí aplikací pro SVG, namísto GIMPu. Je zde řada vylepšení pro odemykání sezení se SmartCard či vylepšení pro “Keep Above Others” u oken. Opravena je spousta chyb, mnohé míří do již zmíněné Plasmy 6.6.6, tři věci do Frameworks 6.27. Více z novinek uplynulého týdne v tradičním přehledu na blogu KDE.
Týden v GNOME #249: soustředění na kvalitu
Nejnovější týdenní přehled novinek projektu GNOME dostal jméno „Kvalita nad kvantitou“. Což o to, kvantitou nikdy přehledy novinek v GNOME neoplývaly, tak se pojďme podívat, co je myšleno tou kvalitou.
Z jádra projektu nejsou uvedeny žádné novinky a rovnou se přesouváme do Circles a aprojektů třetích stran. Předně je tu nová verze Graphs 2.0, významně aktualizovaného nástroje pro gray všemožného typu, která nyní lépe funguje i na mobilních zařízeních. Z projektů třetích stran je zmíněn Codd, lehký PostgreSQL klient pro GNOME, napsaný v Rustu s GTK4, libadwaita, Relm4, GtkSourceView a sqlx. Pokročil i minimalistický Typst editor Typesetter mající nového správce balíčků a výběr template, včetně úvodní sady zabudovaných. Nechybí ani nová verze Planify 4.19.2, nyní s automatickými denními zálohami, a také nástroj Gitte 0.3.0.
Vývojová verze Wine 11.9
Novinek poskrovnu a k tomu 24 uzavřených chybových hlášení. Wine 11.9 přináší zabudovanou knihovnu SQLite, počáteční podporu systémových vláken, thread suspension v emulovaném kódu na platformě ARM64 a další vylepšení kompatibility pro VBScript. Nejstarší opravená chyba si počkala 12 let, nejmladší dva dny, ale nic opravdu přelomového k vypíchnutí se mezi čtyřiadvacítkou nenachází.
Otevřený firmware Dasharo/Coreboot + openSIL pro Gigabyte MZ33-AR1
Základní deska od společnosti Gigabyte je první „běžný“ produkt, který dostává podporu plně otevřené implementace firmwaru na bázi Coreboot, s využitím nové bootovací technologie AMD openSIL. Deska pro procesory EPYC Turin tak může být zajímavou volbou pro všechny nadšence do toho, co AMD chystá do éry po AGESA.
Dík opět patří společnosti 3mdeb, která se těmito implementacemi dlouhodobě zabývá. Doplňme, že openSIL (Silicon Initialization Library) je open-source iniciativa společnosti AMD, která má v budoucnu zcela nahradit již zmíněný, ve své podstatě proprietární systém AGESA pro inicializaci procesorů.
3mdeb dodává, že implementace pro Gigabyte MZ33-AR1 je kompatibilní s Windows 11 i Linuxem, vyhovuje UEFI a podporuje Secure Boot / TPM, včetně TPM Measured Boot. Základní desku lze v balíku celého serveru jako podporu projektu koupit s touto implementací přímo u 3mdeb, informuje Phoronix.