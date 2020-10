Distribuční věstník: NetBSD mění výchozího správce oken, první veřejná beta verze Ubuntu 20.10 je tady

NetBSD

Velké změny se dějí kolem operačního systému NetBSD. Ten se rozhodl po více než dvaceti letech vyměnit výchozího správce oken TWM. Tom's Window Manager, který se od roku 1988 téměř nezměnil, bude ve výchozí instalaci nahrazen jeho forkem CTWM. Do NetBSD je samozřejmě možné nainstalovat i alternativní správce oken, takže se to nejspíš většiny uživatelů nijak nedotkne. Aby ale těch převratných změn nebylo málo, objevily se zprávy o tom, že se pracuje na implementaci Waylandu pro tento operační systém.

NetBSD 9.0

Ubuntu

První veřejná beta verze Ubuntu 20.10 je k dispozici k testování. Mezi hlavní novinky patří GNOME 3.38, linuxové jádro 5.8, Mozilla Firefox 81, Thunderbird 78 a LibreOffice 7.0. Kromě toho přibyla možnost proměnit notebook na hotspot a připojit se k němu pomocí QR kódu a integrace Active Directory. Nově byl také přepracován nástroj pro snímky obrazovky. Zajímavostí je, že obraz disku má 2,8 GB, což z „Groovy Gorilla“ dělá toho největšího Otesánka ze všech zatím vydaných verzí Ubuntu.

Ubuntu 20.10 beta

Pure OS

Pokud si chcete pod stromeček nadělit linuxový notebook, určitě vás potěší, že se jeden takový dostane v prosinci do prodeje. Jedná se o Librem 14 s předinstalovanou linuxovou distribucí PureOS. Ten bude poháněn procesorem od Intelu Core i7 10710U s šesti jádry a maximálně nainstalovaná paměť bude 64 GB. Cenovka při prodeji bude 1499 amerických dolarů (přibližně 35 tisíc korun), v předprodeji, který už začal, je o 100 dolarů nižší.

PureOS 8.0

SolydXK

Malý linuxový projekt SolydXK prochází reorganizací. Jedná se o distribuci založenou na Debianu určenou pro malé a střední firmy, neziskové organizace a domácnosti. Její zakladatel Arjen, který více než 7 let vedl vývoj, se přesouvá do podpůrné role v pozadí. To však neznamená, že by vývoj této distribuce skončil. Jeho pravomoci se nově přesouvaly na další dva vývojáře.

SolydXK 10

Nově vydáno

Nezávislá distribuce Arch Linux vyšla ve verzi 2020.10.01. Polská distribuce určená pro starší počítače SparkyLinux je k dipozici ve verzi 4.13. Komerční distribuce Oracle Linux oznámila vydání verze 7.9. Živou distribuci s nejnovějším prostředím KDE Plasma KDE neon můžete stahovat ve verzi 20201001.