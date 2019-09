 »   »  Do staré serverovny teklo, tak na Strahově vybudovali úplně novou

Strahovský klub Silicon Hill spravuje rozsáhlou počítačovou síť, která připojuje přibližně 3500 studentů. Optické propoje ze všech bloků se setkávají v takzvané Centrální serverovně (zkráceně CS), která se nachází v suterénu bloku osm. V roce 2013 prošla velkou rekonstrukcí, kterou jsme pro vás tenkrát podrobně zaznamenali.

Přeci jen je to už ale šest let a serverovna přestala postupně dostačovat. Proto se začalo s budováním nového zázemí, do kterého jsme měli možnost po ukončení všech prací nahlédnout. Pro porovnání se nejprve podívejte, jak vypadala původní serverovna během rekonstrukce v létě v roce 2013:

Do staré serverovny teklo

Naše kroky míří na strahovský kopec a rovnou do bloku číslo osm, v jehož suterénu se nacházela stará serverovna a kousek vedle je teď vybudovaná ta nová. U vstupních dveří nás čekají Václav ‚Pužmi‘ Pužman, Jaroslav Zdeněk a Viktor Bohuněk. Všichni tři patří do týmu správců, kteří se tu starají o velkou kolejní síť. Nová Centrální serverovna je jejich dítě a je vidět, že jsou na ni právem hrdi.

Vstupujeme do úzkého prostoru, kterému vévodí veliké okno umožňující pozorovat dění v samotném sále. První místnost je zařízena jako malá dílna, je tu pracovní stůl, nářadí a skříň s náhradními díly. Původní rekonstrukce v roce 2013 jsem se ani neúčastnil, znám to jen z vyprávění a z fotek. Od té doby byla původní serverovna prakticky stejná, vysvětluje Pužman. Bohužel nám do ní začalo téct z pokojů, takže jsme museli nad servery vybudovat střechu z polykarbonátu. Posledně nám teklo kolem úchytů klimatizací ve stropě, takže jsme začali jednat o vybudování nové serverovny.

Podívejte se, jak vypadala původní serverovna po rekonstrukci v roce 2013:

Nový prostor byl vytipován tak, aby nad ním nebyly žádné koupelny, záchody ani stoupačky. Nad námi je jenom vrátnice, směje se Pužman. Původně se jednalo o dva pokoje, které byly rozděleny příčkou. Už se jako pokoje nepoužívaly, v jedné místnosti bylo zázemí pro uklízečky, ve druhé byl sklad nábytku.

Přípravy trvaly přibližně půl roku, studenti se pravidelně scházeli a plánovali. Mluvili jsme s různými lidmi, nechali jsme si v mnohém poradit a byli jsme se třeba podívat na FEL na racky, Milan Beneš ze SÚZ nám dal tipy na PDU a současně jsme plánovali stavební úpravy, popisuje Pužman. Největší oříšek ale představovala optika, která je vyvedená do kabelovny v suterénu. Rezervy na kabelech nebyly dostatečné a přemýšleli jsme, jak sem kabely dostat.

Nakonec si studenti museli pozvat odborníka z externí firmy, který během tří dnů navařil asi 400 spojů a vybudoval tak novou trasu do nového sálu. Byl tu celé dny, pil akorát redbul a colu, směje se Pužman. Bylo to pěkné pozorovat, byl jsem rád, že jsme to nedělali sami, dodává s úsměvem.

Centrum strahovské sítě

Centrální serverovna slouží především jako centrální bod zdejší sítě, zároveň v ní ale běží servery pro potřeby klubu Silicon Hill. Klub vznikl především okolo sítě, později se k tomu přidaly další činnosti. Pro jejich provoz potřebujeme mít dostatečné zázemí, vysvětluje účel Centrální serverovny Pužman.

Podívejte se, jak vypadá nová Centrální serverovna vybudovaná v roce 2019: