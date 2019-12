 »   »  elementary OS 5.1 Hera: linuxový desktop pro běžného uživatele

elementary OS 5.1 Hera přichází více než rok po vydání verze 5.0 Juno. Za tu dobu tvůrci stihli implementovat řadu věcí, u kterých si celkem úspěšně lze říci, že bez nich muselo být fungování s elementary OS poněkud méně komfortní. Ve stručnosti:

zbrusu nová uvítací obrazovka a rozcestník po prvním spuštění

podpora Flatpaku v AppCenter i Sideload (viz dále)

velká aktualizace přístupnosti a nastavení systému

určitá vylepšení v téměř všech aplikacích

podpora (nej)novějšího hardwaru díky novějšímu jádru a HWE z Ubuntu LTS

Výčet podstatných novinek vypadá poměrně stručně, ale to je za prvé dobře pro uživatele netrávící svůj život v útrobách architektury dané linuxové distribuce a za druhé relativně typické pro všechny systémy stavějící na LTS vydání Ubuntu.

elementary OS 5.1 Hera konkrétně staví na Ubuntu 18.04.3 LTS s nejnovějším HWE, tedy balíkem aktualizací zajišťujícím podporu nového hardwaru. Jde o základ v podobě posledního LTS vydání Ubuntu, to další nás čeká příští rok v dubnu. Lze tak předpokládat, že elementary OS 5.1 Hera je v základu podobně stabilní a vyladěný systém jako tato verze LTSkového Ubuntu.

Novinky podrobněji

Nová přihlašovací obrazovka (Greeter) si lépe rozumí s HiDPI displeji, má lepší lokalizaci a dostala přepracovaný grafický styl. Uvítací aplikace (Onboarding) provede uživatele zjednodušeným systémem prvotních nastavení, který je opravdu bezbolestný i pro začátečníka.

Nově je podporován systém Flatpak, a to jak v aplikačních instalacích (AppCenter), tak i malým jednoduchým nástrojem (Sideload) pro případy Flatpaků, které by neprošly náročnějším procesem schvalování do AppCenteru a uživatel je přesto potřeboval provozovat – jak tvůrci dodávají, pořád je to díky architektuře Flatpaku lepší řešení než nějaké obskurní PPA repozitáře. AppCenter je oproti vydání Juno až 10× rychlejší při běžném provozu.

Nastavení zvuku používá nový přístup k externím zařízením, opět jednoduší, tedy pro uživatele přívětivější. Navíc pro události, kdy je potřeba informovat o něčem uživatele, lze vedle zvukového signálu použít i zablikání obrazem, případně obojí dohromady.

Hera obsahuje přepracované nastavení myši a touchpadu. Nyní je rozdělené do sekcí a odděluje nastavení chování od nastavení hardwaru. Z hlediska přístupnosti je dále podporována změna nastavení velikosti textu od 0,75× po 1,5×.

Obecně je pak vylepšeno nastavení škálování displejů. Bluetooth je snadnější párovat. Nastavení času a data podporuje automatickou volbu časové zóny. Upravena a vylepšena jsou též nastavení pro sítě/Wi-Fi, jazyka a regionu či zabezpečení a napájení (u stisku tlačítka napájení konečně přibyla volba zeptat se, co se má stát). V neposlední řadě pak třeba přibyly i nové wallpapery.

Krátké soužití

Instalace je stejně snadná jako u samotného Ubuntu. První spuštění je snadný proces a musím uznat, že rozdělení těch několika nastavení do samostatných dotazů je zajímavý a dobrý nápad – co si tak historicky vzpomínám, třeba u KDE i GNOME při posledních instalacích mi nebylo nabídnuto nastavení posuvu obrazu do červena v nočních hodinách.

Výchozích aplikací je poměrně málo, de facto jedna na každý účel (webový prohlížeč, video, kalendář atd.). Takže uživateli buď volba tvůrců sedne (třeba volba GNOME prohlížeče webu se nemusí jevit jako nejšťastnější nápad), nebo si holt doinstaluje, co je potřeba.