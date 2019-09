 »   »  RawTherapee 5.7 přináší nejen podporu filmových negativů

Ve stručnosti lze říci, že nová verze RawTherapee 5.7 přináší nový nástroj Film Negative (ještě ani není v překladu počeštěn). Další novinkou je podpora načítání ratingu („hvězdiček“) z Exifu, resp. XMP. A nakonec také obligátní várka opravených chyb, výkonnostních optimalizací či podpory RAWů z nových fotoaparátů.

Aktuálně je k dispozici instalačka pro 64bitová Windows, resp. AppImage pro Linux, macOS bude brzy následovat. Samozřejmě pak lze předpokládat, že verze 5.7 postupně „probublá“ do repozitářů různých distribucí.

RAWů se týká jedna vlastnost, kterou RawTherapee již delší dobu vyniká, tedy možnost aplikovat současně dva demosaicing algoritmy. Dále tvůrci připomínají, že už nějakou dobu je implementována možnost v dané záložce nástrojů sbalit všechny ostatní prostým kliknutím pravým tlačítkem na titulek nástroje, který chceme použít (ten bude zobrazen). Dále že měnit hodnoty pomocí posuvníků lze i tak, že se nad ně najede myší a točí kolečkem za současného držení Shiftu – Shift je zde proto, aby nedocházelo k nechtěné změně hodnot během scrollování nástroji.

Všechny křivky pak podporují použití kláves Shift a Ctrl takto: Shift + posuv umí přichytit bod na křivce k nějaké smysluplné ose (nahoře, dole, úhlopříčně, atd.), zatímco Ctrl + posuv aktivuje super-jemnou přesnost posuvu myši (nižší citlivost). Tvůrci také doporučují obeznámit se s klávesovými zkratkami, které použití programu značně urychlují.

Zpracování filmového negativu

Nemá smysl si nic nalhávat: ač je na trhu dostatek plochých skenerů schopných poradit si s průsvitnými předlohami, a to v cenových relacích od pár tisíc (např. Epson Perfection Photo V370) po zhruba 20 tisíc Kč (např. Epson Perfection Photo V850 Pro), tak většina lidí dnes využívá pro převod filmových políček do digitální podoby smartphone či digitální fotoaparát. U barevných negativů procesu C-41 (a nejen jich) je ale před samotnou inverzí barev potřeba nejprve (či poté) odečíst barvu filmové podložky. R"zné programy na to mají podporu, nevyjímaje ani třeba darktable či digiKam.

RawTherapee jde na tuto věc ale jinou cestou. Barvu podložky neodečítá ze zkompletovaného snímku, nýbrž rovnou z RAW dat. Nová funkce Film Negative tak funguje pouze s RAWy, ale o to lepší prý dává výsledky. Já porovnáním nemohu příliš sloužit, jediný přístroj schopný fotit do RAWu je u mě aktuálně mobilní telefon, který neoplývá dostatečnou kvalitou převodu (ve srovnání s plochým skenerem střední třídy).

Každopádně z hlediska principu funkčnosti je tohle poměrně zajímavý jednoduchý nástroj, kterému při převodu můžete nakliknout nejsvětlejší a nejtmavší oblast, aby rekonstrukci provedl co nejlépe – snad jedině zde bych měl výtku: velikost oblasti je poměrně velká, chtělo by to možnost její velikost nastavovat, podobně jako to má RawTherapee s výběrem oblasti pro ruční vyvážení barev. Podrobněji je to popsáno v diskusním fóru.

Další drobnosti

RawTherapee také dostalo novou webovou stránku, což mimo jiné znamená, že hromada vygooglitelných odkazů nyní nefunguje. Za mě vypadá poměrně hezky a dobře prezentuje silné stránky programu, resp. věci, ve kterých se vymyká: například 32bitový float/barevný kanál zpracování, výběr algoritmů pro odstranění Bayera, širokou podporu RAW formátů (včetně pixel-shift, HDR), odečet tmavého snímku, oprava mrtvých/svítících pixelů atd.

Jelikož jeden z lidí kolem projektu dal zmínku na Dpreview fórum a někdo si jí všiml, tak tento hodně komerční web dokonce vydal o nové verzi článek. Diskuse pod ním je poměrně zajímavou sondou do světa fanoušků digitální fotografie, kteří typicky jedou na komerčních produktech jako Lightroom, DXO, Affinity Photo či Capture One. RawTherapee je i jimi vyčítána obvyklá várka chybějících funkcí v čele s nástroji pro lokální úpravy (tohle má darktable a RT ani ve verzi 5.7 ne), spot healing apod.

Otázkou je, zdali takovou funkcionalitu někdy RawTherapee dostane. Osobně po letech používání (někdy od řady 2.x ještě před otevřením zdrojového kódu) si dovolím vyslovit osobní názor, že to nepovažuji za nutné. Ač by bylo fajn „mít vše pod jednou střechou“, duplikovat funkcionalitu, která je výtečně implementována v darktable či GIMPu nepovažuji za nutné. A zejména od chvíle, kdy GIMP umí víc než 8bitů/kanál, tedy otevře např. 48bitové soubory (ať již digitální, nebo TIFFy ze skeneru), může být průměrný linuxák se svým workflow o něco spokojenější.