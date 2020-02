 »   »  EU schválila jednotné nabíječky, x86 CPU Zhaoxin KaiXian jdou do prodeje

EU schválila jednotný standard nabíječek

Poměrem hlasů 582 ku 40 schválil Evropský parlament přípravu směrnice zavádějící všeobecný standard pro nabíječky. Nezazněl požadavek na konkrétní řešení, pročež v tuto chvíli jen předpokládejme, že bude postavený na bázi USB sběrnice a konektoru typu C.

Návrh by měl být připraven do léta tohoto roku. Parlament navíc zaúkoloval Komisi, aby věnovala pozornost i bezdrátovému nabíjení a jak může být využito k dalšímu snížení produkovaného elektronického odpadu. Také by se měla najít cesta, jak v EU sbírat a recyklovat více kabelů a nabíječek.

Očekává se, že „brblat“ bude nejvíc Apple se svými uzavřenými konektory, což se ostatně už děje. Firma se vyjádřila, že toto spíše brzdí inovace a více uživatele poškozuje, než jim pomáhá. Poukázal také na skutečnost, že většina trhu stejně k USB-C míří.

Vyšla OpenMandriva Lx 4.1 RC

Pomalu se blížící vydání OpenMandriva Lx 4.1 je předznamenáno RC verzí, která oproti betě představuje jen určitou várku opravených chyb a aktualizovaných balíčků. Nabízí Linux Kernel 5.5.0, Qt Framework 5.14.0, desktopové prostředí KDE Plasma 5.17.5 + Frameworks 5.66.0 + Applications 19.12.1. Dále LLVM/clang 9.0.1, Java 13, LibreOffice 6.4.0.1, Falkon 3.1.0, Krita 4.2.8, Kdenlive 19.12.1, SMPlayer 19.10.2, DigiKam 7.0.0, SimpleScreenRecorder 0.3.11, NX Firewall.

Jak víme z dřívějška, OpenMandriva má v repozitářích k dispozici v Clangu kompilovaný kernel. Dále pak třeba Firefox 72.0.2, Chromium browser 79.0.3945.130, Virtualbox 6.1.2, Thunderbird 68.4.1, Gimp 2.10.14, Zypper (jako alternativu) a mnohé další desktopy vedle KDE.

Čínské x86 procesory Zhaoxin KaiXian jdou do prodeje

Čína si od AMD licencovala první generaci Zen procesorů a na nich založené produkty jsou nyní na trh. Číňané si je do určité míry upravili, na vývoji se spolupodílela VIA (má licenci), resp. její dceřinka CenTaur. První procesory jsou nyní v Číně v běžném prodeji v podobě embedded na základních deskách.

Procesor KaiXian KX-6780A obsahuje 8×CPU bez HT, takt je až 2,7GHz, nechybí DDR4, PCI Express 3.0 a iGPU pravděpodobně navržené v divizi VIA S3 Graphics (podpora DirectX 11.1). CPU nechybí věci jako AVX, AES-NI, SHA-NI, VT-x, vše pak vyrábí TSMC 16nm FinFET procesem.



Zhaoxin KaiXian

Kodak a Ilford varují před novými CT skenery na letištích

Na amerických letištích jsou nově instalovány skenery pro zavazadla fungující na principu CT (výpočetní tomografie). Dle zjištění amerického Kodaku, pokud takovým skenem projde nevyvolaný film, tak stejně jako u rentgenu, dojde k nevratnému poškození fotocitlivé vrstvy a vyvolané filmy pak budou mít závoj. Kodak vše testoval na letišti JFK na filmu Portra 400 (což je standardní barevný negativ typu C-41). Vedle barevných negativů typu C-41 dále Kodak (opět) vyrábí inverzní film Ektachrome (proces E-6) a (dlouhodobě) také černobíle negativy na bázi klasických i plochých krystalů (Tri-X, resp. T-Max) ad.



Autor: Kodak Alaris Kodak CT varování

Konkurenční britský Ilford přišel se svým varováním také a stejně jako Kodak, i on varuje, aby si lidé nechali své filmy zkontrolovat ručně. Lze předpokládat, že stejné doporučení se týká libovolných dalších výrobců filmů, od japonského Fujifilmu, přes českou Fomu až po různé menší produkce. K poškození filmů dle Kodaku stačí jediný sken.

Nightdive Studios ukázali první level remasteru hry System Shock

Dlouhý a bolestný proces remaku kultovní hry System Shock z roku 1994 se pomalu blíží k – doufejme – šťastnému konci. Vývojáři z Nightdive Studios, kteří na remaku pracují, ukázali téměř hodinu a půl trvající video gameplaye dokazující, že po úspěšné crowdfundingové kampani nezahálejí. Hru nyní pohání Unreal Engine.