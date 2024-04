evitaDB: práce s daty přes webová API

Technologií pro implementaci webových API je celá řada. My jsme chtěli nalézt takové, které pokryjí co největší množství různých platforem a programovacích jazyků, jsou na trhu zavedené a mají dostatečnou podporu v souvisejících knihovnách a dokumentaci.

Z historických důvodů jsme sáhli po REST, které je v podstatě univerzálním API, a byť je v mnoha ohledech omezené a nešikovné, je prakticky nejrozšířenější technologií napříč internetovými službami a skýtá záruku, že s evitaDB bude schopný komunikovat kdokoliv.

V souvislosti s rozmachem JavaScript technologií a jejich postupné penetraci v oblasti webových a mobilních aplikací jsme chtěli poskytnout i komfortnější způsob práce s databází, na který jsou vývojáři v této oblasti zvyklí. V tomto ohledu nám největší smysl dával protokol GraphQL z dílny Meta (dříve Facebook), který je už řadu let používán jako alternativa k REST a je možné jej velmi dobře použít i z jiných jazyků, než jen z JavaScriptu (na rozdíl například od tRPC).





Oba výše uvedené protokoly jsou si v řadě ohledů podobné – přenáší data v textové podobě, jsou deklarativní a respektují konkrétní datové zdroje. Oba tyto protokoly se používají v kombinaci se schématem, které dokáže API popsat, a podle kterého je možné vygenerovat základ klienta v různých jazycích. Mohout být ale používané i napřímo přes HTTP protokol, třeba i z příkazové řádky.

Chtěli jsme mít i možnost využít protokol postavený na odlišném přístupu, který by obohatil možné portfolio použití o další scénáře, pro které by výše uvedené protokoly nebyly optimální. Pro účely rychlé komunikace v binárním komprimovaném formátu jsme zvolili protokol gRPC z dílny Google, který je mnohem používanější v meziserverové komunikaci (často v prostředí microservices) a je od počátku navrhován s ohledem na maximální výkon.





Pojďme si nejdřív popsat základní konfiguraci a zpřístupnění API v evitaDB a následně probrat specifika každého z těchto protokolů v samostatné kapitole.

Konfigurace protokolů

Databáze otevírá standardně všechny typy webových API na těchto adresách a portech:

GraphQL: https://host:5555/gql/

REST: https://host:5555/rest/

gRPC: https://host:5556/

Pokud budete používat jen některé z těchto protokolů, je vhodné ostatní protokoly zakázat. API jsou standardně poskytovány pouze na zabezpečeném HTTPS protokolu. Pokud nedodáte vlastní certifikát odpovídající doméně, na které budete databázi provozovat, je automaticky vystaven tzv. self-signed certifikát. Všechny protokoly lze provozovat i na nezabezpečeném HTTP protokolu, což může v některých situacích postačovat (například když máte databázi v dostupnou pouze v interní síti).

Každý z protokolů lze kromě zákazu překonfigurovat pro použití jiného než výchozího portu. Aktuálně však není možné provozovat gRPC společně s ostatními protokoly, protože gRPC protokol aktuálně poskytujeme pomocí jiného HTTP serveru (Netty) než ostatní protokoly (Undertow).

Poznámka: do budoucna bychom rádi vše sjednotili pod jeden HTTP server – buď přechodem na Undertow 3.0 nebo naopak migrací všech API na Netty server. Bohužel slibované práce na Undertow 3.0, postaveném nad Netty se pravděpodobně zastavily.

GraphQL

GraphQL protokol je odpovědí Meta na nevýhody REST protokolu. Umožňuje přesně vyspecifikovat data, která klient vyžaduje, a tudíž přenést po síti jen nezbytné minimum dat. Zároveň umožňuje efektivně propojovat různé typy dat (např. přes produkt načíst i data souvisejících značek, skupin, štítků atp.) a také přenést hned několik dotazů v rámci jednoho požadavku na server (tzv. batching).

GraphQL API je vždy doprovázeno pevně daným schématem, které popisuje dostupná pole, jejich datové typy, povinné a nepovinné hodnoty, obsahuje dokumentaci a informace o zastaralých (deprekovaných) částech. Toto schéma umožňuje validaci vstupních požadavků a také introspekci ve vývojářských nástrojích, která zpříjemňuje život vývojářům.

evitaDB automaticky generuje GraphQL schéma na základě svého vnitřního schématu popisujícího katalog a jeho kolekce. Při každé změně ve schématu jsou okamžitě provedeny související změny v GraphQL schématu. Při tvorbě schématu je použito názvosloví z vámi vytvořeného evitaDB schématu, takže při konzumaci GraphQL budete pracovat s doménou, kterou dobře znáte. Automaticky vytvořené GraphQL API by se mělo blížit API, které byste si pro svou doménu psali ručně.

Struktura API

Pro každý katalog vzniknou dvě URL ke konzumaci (end-point). První na adrese https://host:5555/gql/nazev-katalogu umožňuje přistoupit na data v databázi. Druhé na adrese https://host:5555/gql/nazev-katalogu/schema poskytuje informace o databázovém schématu daného typu entity. Odesláním GET požadavku na obě zmíněné URL je možné stáhnout GraphQL schéma pro oba uvedené koncové body. Ze schématu pak můžete pomocí různých nástrojů vygenerovat základ vašeho klienta (jedním takovým je např. GraphQL Codegen).

Pokud byste chtěli přes GraphQL API ovládat základní funkce evitaDB, existuje ještě jeden koncový bod: https://host:5555/gql/system. Na tom je možné vylistovat seznam katalogů, jejich stavy a také nové katalogy vytvářet, mazat, zálohovat a provádět další správcovské operace.

Poznámka: fungování GraphQL API můžete snadno vyzkoušet přes náš evitaLab nebo libovolnou instalaci GraphQL klienta na webu s použitím URL na naši demo instanci: https://demo.evitadb.io:5555/gql/e­vita/ a dalších výše zmíněných URL.

Dotazovací jazyk

Design GraphQL API vychází z velké míry z podoby evitaQL, který jsme si popisovali v předchozím díle seriálu, avšak respektuje zvyklosti, na které jsou vývojáři ve spojitosti s GraphQL zvyklí. Vaší pozornosti zřejmě neuniknou dvě klíčové změny:

Názvy entit, atributů, asociovaných dat a referencí jsou součástí názvu polí. Řada tzv. require podmínek se definuje pomocí výčtu výstupních polí.

Pokud byste si ve svém katalogu založili typ entity (kolekci) s názvem Product , který bude obsahovat atributy code a name , získáte je přes GraphQL API dotazem podobným tomuto:

query { listProduct( filterBy: { attributeUrlStartsWith: "/cs/macbook-pro-13", entityLocaleEquals: cs, priceInCurrency: CZK, priceInPriceLists: "basic" }, orderBy: { priceNatural: DESC }, limit: 5 ) { attributes { code name } priceForSale { priceWithTax } } }

V dotazu si můžete výše popisovaných změn snadno všimnout. Pod kořenovým polem query je uveden název „metody“, která slouží pro získání seznamu produktů – tj. listProduct . Název metody se skládá ze dvou částí – prefixu definujícího typ metody a názvu typu entity v camel-case notaci.

Druhy dotazů

Existují celkem 3 varianty metod pro čtení dle typu entity:

get: Získá právě jednu nebo žádnou entitu filtrací přes unikátní atribut entity nebo primární klíč (nejjednodušší forma dotazu umožňující rychlý přístup k jedné entitě, známe-li její jednoznačnou identifikaci).

Získá právě jednu nebo žádnou entitu filtrací přes unikátní atribut entity nebo primární klíč (nejjednodušší forma dotazu umožňující rychlý přístup k jedné entitě, známe-li její jednoznačnou identifikaci). list: Získá konkrétní výřez entit splňujících konkrétní podmínku (zjednodušená forma dotazu zpřístupňující seznam entit dle filtrovací podmínky vhodná pro situace, kdy předem víme maximální počet entit, které filtraci mohou odpovídat – např. proto, že uvádíme jejich jednoznačné identifikátory ve výčtové filtrovací podmínce).

Získá konkrétní výřez entit splňujících konkrétní podmínku (zjednodušená forma dotazu zpřístupňující seznam entit dle filtrovací podmínky vhodná pro situace, kdy předem víme maximální počet entit, které filtraci mohou odpovídat – např. proto, že uvádíme jejich jednoznačné identifikátory ve výčtové filtrovací podmínce). query: Získá stránkovaný seznam entit včetně přístupu k dodatečným kalkulacím nad těmito entitami (nejkomplexnější forma dotazu plně otevírající potenciál dotazovacího jazyka).

Poznámka: Kromě přístupu k jednotlivým typům entit přes jejich název je možné dotázat předem neznámý typ entity dotazem, který cílí na některý z jejich globálně unikátních atributů. Je tedy například možné získat obsah entity dotazem přes globálně unikátní atribut url atp. Referenční ukázku použití najdete v dokumentaci.

Název metody je následován sekcí definující omezující podmínky v kontejneru filterBy , třídící podmínky v kontejneru orderBy a některými rozsahovými podmínkami – v tomto případě klauzulí limit , která omezuje počet vrácených produktů maximálně na pět položek.

Většina rozsahových podmínek je však součástí druhé části dotazu, kde GraphQL protokol umožňuje definovat seznam požadovaných polí, které mají být vráceny na klienta. V této části je hlavní síla GraphQL protokolu. Díky tomu je možné si naprosto přesně definovat rozsah dat, která budeme na klientu potřebovat, a také procházet grafem relací mezi entitami do libovolné hloubky. Tyto dvě vlastnosti činí protokol velmi silným, a proto je také slovo „graph“ základem jeho názvu. Klient si vždy řekne jen o ta data, která potřebuje, a nebude zbytečně zatěžovat síť přenosem dat, které by nevyužil a zahodil.

V našem příkladu si pro načítanou entitu získáváme atributy code a name a také jeho prodejní cenu s daní. Data entit jsou rozdělena do čtyř částí, které odpovídají vnitřnímu modelu entit v databázi:

attributes – Obsahuje přístup k polím představujícím atributy entity.

– Obsahuje přístup k polím představujícím atributy entity. associatedData – Obsahuje přístup k polím představujícím associovaná data entity.

– Obsahuje přístup k polím představujícím associovaná data entity. parentId / parents – Obsahuje informaci / relaci na nadřízenou entitu v rámci hierarchické struktury.

– Obsahuje informaci / relaci na nadřízenou entitu v rámci hierarchické struktury. price / prices / priceForSale / allPricesForSale / multiplePricesForSaleAvailable – Obsahuje přístup k polím představujícím ceny entity, vybranou prodejní cenu dle algoritmu pro výpočet ceny nebo dodatečná metadata o cenách.

– Obsahuje přístup k polím představujícím ceny entity, vybranou prodejní cenu dle algoritmu pro výpočet ceny nebo dodatečná metadata o cenách. version – Obsahuje přístup k verzi entity, která se inkrementuje při každé změně dat entity.

– Obsahuje přístup k verzi entity, která se inkrementuje při každé změně dat entity. locales / allLocales – Vrací seznam lokalizací, ve kterých je entita dostupná nebo s kterými byla entita načtena dle podmínek v omezujících podmínkách.

– Vrací seznam lokalizací, ve kterých je entita dostupná nebo s kterými byla entita načtena dle podmínek v omezujících podmínkách. reference – Umožňuje přístup k relacím entity na jiné entity a jejich data. Tato sekce jediná není pojmenovaná názvem reference , ale používají se přímo názvy referencí ze schématu naší entity (viz. následující příklady).

Rozdělení přístupu k datům pomocí sekcí umožňuje vyhnout se problémům se shodou jmen ve schématu. Např. umožňuje shodně pojmenovat atribut a asociovaný údaj nebo pojmenovat shodně atribut a referenci nebo jiné klíčové slovo. Pokud bychom vše měli v jedné ploché struktuře, vznikla by celá řada dalších omezení pro pojmenování uživatelských položek ve schématu entity.

Následující příklad demonstruje reálnější příklad načtení dat entity:

query { getProduct( url: "/en/alcatel-3t-10-2020", locale: en, priceInCurrency: EUR, priceInPriceLists: "basic" ) { version locales allLocales attributes { code name descriptionShort } associatedData { localization } priceForSale { priceWithTax currency } priceInCzk: price(currency: CZK, priceList: "basic") { priceWithTax currency } brand { referencedEntity { attributes { name } } } categories { referencedEntity { attributes { name } } } stocks(filterBy: { attributeQuantityOnStockGreaterThan: "0" }) { attributes { quantityOnStock } referencedEntity { attributes { name } } } parameterValues(orderBy: {entityProperty: { attributeNameNatural: DESC }}) { referencedEntity { attributes { name } } } } }

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

V příkladu je naznačen přístup k většině součástí produktové entity v našem demonstračním datasetu.

Za povšimnutí stojí použití tzv. aliasů u priceInCzk . Z příkladu je vidět, že evitaDB vypočetla prodejní cenu v požadované měně EUR a ceníku basic . Pokud bychom však chtěli uživateli naznačit cenu i v jiné měně, můžeme pomocí aliasů požádat i o libovolnou jinou cenu uloženou u dané entity (produktu). Podobně můžeme k entitě načítat i atributy v jiné lokalizaci než té hlavní, kterou v dotazu vyžadujeme atp.

Pod cenou si povšimněte polí, které načítají informace z referencí produktu na brand (značku), categories (kategorie), stocks (sklady) a parameterValues (hodnoty parametrů). Všechny odkazují na tělo cílové entity a načítají její atribut name (název). Na relaci stocks vidíte i příklad atributu na relaci mezi produktem a skladem quantityOnStock , který obsahuje počet kusů daného produktu na tomto skladě. V našem demo datasetu se jedná o číslo s desetinnou tečkou, které je reprezentováno jako řetězec (String), protože některé položky se nemusí počítat na kusy, ale třebas na metry čtvereční, které vyžadují reprezentaci v desetinném čísle. Ačkoliv v příkladu načítáme pouze přímo odkazované entity, můžeme jít do mnohem větší hloubky a z těchto odkazovaných entit pokračovat přes jejich relace na další entity a rozvíjet graf do libovolné vzdálenosti.

Po cestě můžeme graf zužovat pomocí filterBy podmínek, jak je vidět například u reference stocks . V našem příkladu nás zajímají pouze ty sklady, kde je množství produktu vyšší než nula. Stejně tak můžeme relace na entity s vyšší kardinalitou třídit tak, jak je naznačeno u relace parameterValues , kde se hodnoty řadí podle lokalizovaného názvu sestupně.

Pojmenování podmínek

V GraphQL protokolu jsme přistoupili k tvorbě podmínek v porovnání se základním evitaQL odlišně. Podmínka v evitaQL vypadá nějak takto:

attributeEquals("code", "abc")

Ekvivalentní zápis GraphQL je ovšem tento:

attributeCodeEquals: "abc"

Proč jsme se rozhodli pro tento přístup, když významně rozšiřuje velikost a komplexitu GraphQL schématu? Hlavním důvodem bylo to, že zásadním způsobem zpřístupňuje znalost schématu uživatelům (tj. vývojářům využívajícím dané API). Díky intellisense, které je vestavěno dnes už v každém IDE, dostane vývojář nabídku dostupných atributů v rámci vyvolání nabídky kontextových možností v daném místě kódu a nemusí ve vedlejším okně pracně prohledávat dokumentaci a dohledávat správné názvy atributů / asociovaných dat / referencí, které mu pravděpodobně připravil úplně jiný člověk z týmu.

Zároveň intellisense vylepšuje nápovědu jakmile vývojář napíše několik znaků výrazu – například při vložení řetězce aCE již automaticky doplní celý výraz attributeCodeEquals . V tuto chvíli začínají dávat význam prefixy základních bloků – tj. např. attributes – pokud vývojář ví, že hledá atribut, ale není si jist jeho názvem, stačí mu zadat počáteční písmeno a a následně uhodnout některé písmeno z hledaného atributu.

Tento přístup nám zároveň umožňuje filtrovat nabídku typů podmínek na základě datového typu atributu, na který podmínka cílí. Pokud je například atribut povinný, nenabízíme pro něj podmínku attributeIs, která umožňuje porovnávat hodnotu s NULL / NOT_NULL, protože to nedává smysl. Podobně pro atributy jiného než řetězcového typu (String) nenabízí schéma podmínky typu attributeStartsWith či attributeEndsWith , obdobně atributy rozsahového typu získávají přístup ke speciálním typům podmínek.

Ve výsledku práce s takovým schématem zrychluje práci vývojáře a snižuje množství chyb, kterých se může dopustit (a tedy počtu iterací – pokus/omyl).

Zápisové operace

GraphQL protokol pro zápis změn používá mechanismus tzv. mutations. Tento princip je velmi blízký tomu, jak pracuje evitaDB interně. Místo změny dat přímo v konzumovaném objektu a posílání celého objektu zpět na server posílá klient pouze informaci o konkrétních změnách v tomto objektu. Tento přístup je lepší než posílání celých objektů, a to ze dvou důvodů:

Po síti se přenáší jen nejnutnější údaje nutné pro provedení aktualizace. Server vždy přesně ví, co se klient snaží změnit.

Pokud by klient vždy posílal celý objekt, musel by server vždy načíst předchozí verzi entity, porovnat ji s novým stavem, který přišel po síti, a rozpoznat, které části se změnily. To je mnohem dražší operace, než když klient sám rovnou pošle pouze informaci o změnách. V takovém případě může server rovnou akceptovat seznam změn, provést analýzu konfliktů s paralelními klienty a zařadit seznam „mutací“ přímo do databázového WAL.

U GraphQL protokolu nepředpokládáme extenzivní použití mutací – očekáváme, že GraphQL protokol bude primárně použit pro čtení dat a zápis se bude odehrávat spíše přes gRPC protokol, a proto jsme šli cestou nejmenšího odporu a implementovali zápisovou část identicky k ostatním protokolům, ačkoliv by ji bylo možné v GraphQL implementovat z pohledu konzumace vývojáři příjemněji (a nevylučujeme, že v budoucnosti takovou příjemnější variantu ještě doplníme).

Změny v entitách se tedy na server posílají následujícím způsobem:

mutation { upsertProduct( primaryKey: 1000000 entityExistence: MUST_NOT_EXIST mutations: [ { upsertAttributeMutation: { name: "name" locale: "en" value: "ASUS Vivobook 16 X1605EA-MB044W Indie Black" } }, { upsertAssociatedDataMutation: { name: "gallery" value: [ "https://picsum.photos/250/150?random=63049", "https://picsum.photos/250/150?random=63050" ] } }, { upsertPriceMutation: { priceId: 1 priceList: "basic" currency: "EUR" priceWithoutTax: "345.9" taxRate: "22" priceWithTax: "422" sellable: true } }, { insertReferenceMutation: { name: "brand" referencedEntityType: "Brand" cardinality: ZERO_OR_ONE primaryKey: 3 } } ] ) { primaryKey attributes { name } associatedData { gallery } prices(priceLists: "basic") { priceId currency priceWithoutTax taxRate priceWithTax } brand { referencedPrimaryKey } } }

Tento dotaz si ve sdíleném evitaLab prostředí nevyzkoušíte, protože je nastaveno do režimu pouze pro čtení. Můete si jej však vyzkoušet, pokud si zprovozníte evitaDB lokálně s naším testovací datovou sadou.

Pomocí pole entityExistence je možné specifikovat, zda klient očekává, že entita bude existovat na straně serveru. Toto pole má tři alternativní hodnoty:

MUST_NOT_EXIST: Server vrátí chybu, pokud by našel entitu odpovídající primárnímu klíči v mutaci (vhodné pro INSERT operace).

MUST_EXIST: Server vrátí chybu, pokud by nenašel entitu odpovídající primárnímu klíči v mutaci (vhodné pro UPDATE operace).

MAY_EXIST: Server založí nebo aktualizuje existující entitu dle potřeby (vhodné pro UPSERT operace).

Následně klient posílá sadu mutačních operací dané entity a v posledním bloku si specifikuje rozsah dat, která mu mají být vrácena v odpovědi. V této sekci se pak snadno dostane mimo jiné i k primárním klíčům, které byly automaticky přiděleny na straně serveru (pokud se jednalo o založení entity bez poskytnutí primárního klíče klientem).

Odstranění existujících entit se provádí pomocí mutace s uvedením podmínky pro odstranění:



mutation { deleteBrand( filterBy: { attributeNameStartsWith: "A" } limit: 20 ) { primaryKey } }



Povšimněte si, že součástí příkazu je i omezení počtu entit, které mají být smazány. V transakčních systémech není vhodné mazat všechny entity najednou, protože to zvyšuje riziko konfliktů a zároveň vyžaduje zápis velkého množství dat do WAL, což blokuje zápisy ostatních klientů. Proto doporučujeme v evitaDB vždy odstraňovat data po blocích (pokud limit nespecifikujete sami, použije se výchozí hodnota 20). Toto je ostatně doporučený postup i pro relační databáze. Ve výstupu si pak můžete nechat vrátit libovolná data z odstraněných entit – v našem příkladě se jedná o jejich primární klíče, ale můžete si nechat vrátit třeba i jejich lokalizované názvy, které pak zobrazíte uživateli v informační zprávě o úspěšném odstranění dat.

Obdobný přístup je použitý i pro API pro definici schémat či systémovém API, ve kterém máte pod kontrolou vytváření nebo mazání celých katalogů. V tomto článku však již do většího detailu nepůjdeme.

Plánovaný rozvoj

Možnosti GraphQL jsou velmi široké, kromě výše zmíněných možností do budoucna zvažujeme ještě podporu direktiv (issue 474), které by umožňovaly na základě uživatelských podmínek načítat rozdílné rozsahy dat. V našich scénářích se setkáváme například s požadavky, kdy pro entitu (produkt) označený atributem productType s hodnotou variant chceme načíst relaci produkt, který je jeho zastřešujícím produktem (reference master ), kdežto pro jiné produkty toto nechceme.

Do značné míry máme rozpracovaný i tzv. change data capture proces (issue 187), který bude umožňovat klientům reagovat na změny v datech v reálném čase. V prostředí GraphQL pro přenášení změn na klienta použijeme tzv. subscriptions. Tento mechanismus umožní klientům zajistit korektní invalidaci lokálních keší nebo částečnou (či úplnou) replikaci obsahu databáze. Zajímavým směrem dalšího vývoje by mohly být i tzv. live queries, které nejsou součástí GraphQL standardu, ale šikovným rozšířením, které umožňuje velmi jednoduše aktualizovat výsledky konkrétních dotazů v reálném čase a tím se vyhnout komplexitě zpracování atomických událostí. O tom ale třeba někdy v budoucnu vznikne samostatná kapitola tohoto seriálu.

REST

REST API je postaveno nad HTTP(S) protokolem, přes který posílá data ve formátu JSON. Vzhledem ke svému stáří a univerzalitě je toto API záchytným formátem, se kterým umí komunikovat prakticky libovolná technologie. Standardem pro popis tohoto API je v současné době Open API, které není s protokolem tak pevně svázáno, jako je tomu u GraphQL schématu, ale umožňuje API popsat natolik, že je možné z něj generovat základ klientů na různých platformách.

Ačkoliv je REST nejstarším použitým protokolem, je s ním spojená celá řada nevýhod a komplikací. Např. protokol sám o sobě nijak neřeší rozsah dat, která mají být vrácena na výstupu, a tak si to každá implementace řeší tak nějak po svém. Open API specifikace je oproti GraphQL schématu neohrabaná a výstup je řádově větší i z pohledu velikosti.

Podpora Open API je v nástrojích také komplikovaná – větší Open API definice obvykle nástroje nezvládají zpracovat, ačkoliv schéma podporuje rekurzivní definice, nástroje s tím mívají problém. V rámci diplomové práce na ČVUT se alespoň snažíme implementovat Language Server implementaci, která by umožnila intellisense jak v IDE, tak i ve webovém prohlížeči (a tím pomoci vyřešit 7 let otevřenou issue). Přes všechny tyto nevýhody je univerzálnost protokolu tak silným argumentem, že jsme se rozhodli tuto variantu API v evitaDB implementovat.

Podobně jako v GraphQL protokolu i REST využívá vašeho vlastního pojmenování kolekcí, atributů, asociovaných dat a referencí. Díky tomu by mělo být vygenerované REST rozhraní blízké tomu, které byste jako vývojáři psali ručně, pokud byste obalovali data uložená v jiné databázi, a tudíž pro vás srozumitelnější.

Struktura API

Pro každý katalog vznikne samostatné API s vlastním OpenAPI schématem a URL adresami (end-point). Základní adresou je pak https://host:5555/rest/nazev-katalogu. Narozdíl od GraphQL, u REST API je datové API a schématové API spojeno do jednoho, primárně kvůli komplexnosti návrhu jednotlivých koncových bodů. Odesláním GET požadavku na zmíněné URL je možné stáhnout Open API schéma pro uvedený katalog. Ze schématu pak můžete pomocí různých nástrojů vygenerovat základ vašeho klienta (jedním takovým je např. Swagger Codegen).

Pokud byste chtěli přes REST API ovládat základní funkce evitaDB, existuje ještě jedno REST API s vlastním OpenAPI schématem: https://host:5555/rest/system. Na tom je možné vylistovat seznam katalogů, jejich stavů a také nové katalogy vytvářet, mazat, zálohovat a provádět další správcovské operace.

Dotazovací jazyk

REST API je postavené na abstrakci tzv. „zdrojů“, které je možné dotazovat a modifikovat pomocí různých forem HTTP metod. Tohoto přístupu se samozřejmě držíme i v naší implementaci. Každá kolekce entit získá několik koncových bodů:

https://host:5555/rest/{ná­zev_katalogu}/{název_enti­ty}/get

https://host:5555/rest/{ná­zev_katalogu}/{název_enti­ty}/list

https://host:5555/rest/{ná­zev_katalogu}/{název_enti­ty}/query

A v případě, že je kolekce entit lokalizovaná, budou navíc k dispozici ještě:

https://host:5555/rest/{ná­zev_katalogu}/{jazyk}/{ná­zev_entity}/get

https://host:5555/rest/{ná­zev_katalogu}/{jazyk}/{ná­zev_entity}/list

https://host:5555/rest/{ná­zev_katalogu}/{jazyk}/{ná­zev_entity}/query

Logika koncových bodů odpovídá druhům dotazů popsaných v kapitole o typech dotazů v GraphQL. Lokalizované varianty koncových bodů poskytují zjednodušený přístup k lokalizovaným údajům entit ve vybraném jazyku.

Get a list představují zjednodušené koncové body pro získání dat jedné nebo více entit. Například tento příkaz nám v našem datasetu vypíše všechna data v anglickém jazyce o značce Apple:

curl -X GET "https://demo.evitadb.io:5555/rest/evita/en/Brand/get?code=apple&fetchAll=true"

Pokud budeme chtít vypsat všechny značky, jejichž kód začíná písmenem a , stačí nám k tomu takovýto požadavek.

curl -X POST 'https://demo.evitadb.io:5555/rest/evita/en/Brand/list' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "filterBy": { "attributeCodeStartsWith": "a" }, "require": { "entityFetch": { "attributeContentAll": true } } }'

Pokud budeme potřebovat položit plný dotaz včetně možnosti provedení výpočtů hierarchií, facetů či stránkování, musíme použít nejkomplexnější variantu dotazu:

curl -X POST 'https://demo.evitadb.io:5555/rest/evita/en/Product/query' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "filterBy": { "attributeProductTypeEquals": "SET" }, "require": { "page": { "number": 2, "size": 5 }, "entityFetch": { "attributeContentAll": true }, "facetSummary": { "statisticsDepth": "COUNTS" } } }'

V dotazovacím jazyce je použit stejný přístup jako v GraphQL. Díky tomu je možné u jednotlivých podmínek správně definovat datové typy a díky intellisense napovídat kontextově správné podmínky v daném místě dotazu.

Podobně jako v GraphQL je i v REST API možné získat obsah neznámé entity podle jejího globálně unikátního atributu. Následující příklad demonstruje získání předem neznámého typu entity podle anglické varianty jejího URL:

curl -X GET "https://demo.evitadb.io:5555/rest/evita/entity/get?url=/en/macbook-pro-13-2022&locale=en&fetchAll=true"

Poznámka: Analogicky jako u GraphQL je možné kromě přístupu k jednotlivým typům entit přes jejich název dotázat předem neznámý typ entity dotazem, který cílí na některý z jejich globálně unikátních atributů. Referenční ukázku použití najdete v dokumentaci.

Zápisové operace

Zápisové operace jsou koncipovány shodně s GraphQL protokolem. Klient na server posílá pouze sadu „mutací“, které se mají aplikovat ať už na existující data, nebo zavádět data nová. Z pohledu klienta je tento přístup složitější, ale opět vycházíme z premisy, že REST protokol bude používá především pro čtení. Pokud by se REST protokol využíval ve větší míře pro zápis, je vhodnější na straně klienta vytvořit mutabilní fasádu, která bude vyhodnocovat změny na entitách a překládat vývojářsky příjemnější mutabilní zápis na sekvenci mutací, které se nakonec odešlou na server.

I v případě REST protokolu si do budoucna dokážeme představit alternativní přístup, kde se pomocí PATCH metod provedou změny na serveru příjemnějším způsobem, než jak je tomu v současné chvíli.

Změna entity v pojetí REST protokolu vypadá takto:

PUT /rest/evita/Product/1 { "entityExistence": "MUST_EXIST", "mutations": [ { "upsertAttributeMutation": { "name": "name", "locale": "en", "value": "ASUS Vivobook 16 X1605EA-MB044W Indie Black" } }, { "upsertAttributeMutation": { "name": "name", "locale": "de", "value": "ASUS Vivobook 16 X1605EA-MB044W Indie Schwarz" } } ], "require": { "entityFetch": { "attributeContentAll": true, "dataInLocalesAll": true } } }

Stejně jako v GraphQL si můžeme v odpovědi mutačního volání nechat vrátit data entity ve stavu po aplikaci změn.

Plánovaný rozvoj

Podobně jako u GraphQL, chceme i u REST API podporovat change data capture proces (issue 187), který bude umožňovat klientům reagovat na změny v datech v reálném čase. Tuto funkci chceme implementovat pomocí WebSockets, která je v současnosti již většinově podporovaná ve všech prohlížečích a klientech.

gRPC

Posledním podporovaným webovým protokolem je gRPC z dílny Google. gRPC využívá protokol HTTP/2 pro přenos binárních dat včetně zabudované komprese a své místo nachází především v prostředí microservices. Jedná se o multiplatformní protokol, pro který existují klienti v řadě jazyků (Java, C#, Python, PHP, Javascript, Go atd.).

Tento protokol jsme zvolili jako systémový protokol, který je výkonnostně efektivní a dostatečně otevřený, aby se nad ním daly budovat klientské ovladače. Naši současní klienti pro Java a C# komunikují s databázovým serverem právě pomocí tohoto protokolu. Pokud byste nám někdy v budoucnu chtěli pomoci s klientem pro další platformu, začněte přečtením datových struktur Protocol buffers protokolu.

Návrh gRPC API se od těch předchozích liší především tím, že nepoužívá názvosloví schématu databáze, ale používá sémantiku obecného evitaDB modelu. Vzhledem k tomu, že má být univerzálním jazykem pro ovladače, není možné, aby se jeho definice přizpůsobovala názvosloví a struktuře uživatelských schémat.

Komunikaci mezi klientem a serverem je možné zabezpečit pomocí ověřování serverového certifikátu. V takovém případě doporučujeme spolu s klientem distribuovat i soubor certifikační autority, s jehož pomocí klient dokáže ověřit důvěryhodnost serverového certifikátu.

U zabezpečeného protokolu je možné volitelně použít tzv. MTLS (mutual TLS), při kterém si server a klient vzájemně vymění své certifikáty a ověřují se navzájem. Tj. server odmítne komunikaci od klienta, který se mu neprokáže povoleným certifikátem. Ve výchozím nastavení si vše dokáže server vygenerovat sám a klient si certifikáty stáhne při prvním použití. Toto však není bezpečný způsob distribuce certifikátu a pro produkční prostředí je nutné jej vypnout a nahradit jiným způsobem distribuce privátního klíče a certifikátu společně s klientem.

Dotazovací jazyk

V současné době se v rámci gRPC protokolu používá evitaQL v řetězcové podobě. Tato možnost zde bude zachována i do budoucna, protože je nejjednodušší možná (i když suboptimální). V následujícím příkladu je znázorněno, jak takový dotaz v gRPC/Java rozhraní vypadá:

final EvitaSessionServiceGrpc.EvitaSessionServiceBlockingStub evitaSessionBlockingStub = EvitaSessionServiceGrpc.newBlockingStub(channel); final List<GrpcQueryParam> params = new ArrayList<>(); params.add(QueryConverter.convertQueryParam("Product")); params.add(QueryConverter.convertQueryParam("url")); params.add(QueryConverter.convertQueryParam("www")); params.add(QueryConverter.convertQueryParam(Currency.getInstance("USD"))); params.add(QueryConverter.convertQueryParam("vip")); params.add(QueryConverter.convertQueryParam("basic")); params.add(QueryConverter.convertQueryParam("variantParameters")); params.add(QueryConverter.convertQueryParam(1)); params.add(QueryConverter.convertQueryParam(1)); params.add(QueryConverter.convertQueryParam(20)); final String stringQuery = """ query( collection(?), filterBy( and( attributeContains(?, ?), priceInCurrency(?), priceInPriceLists(?, ?), userFilter( facetHaving(?, entityPrimaryKeyInSet(?)) ) ) ), require( page(?, ?), entityFetch(attributeContentAll()) ) ) """; final GrpcQueryResponse response = evitaSessionBlockingStub.query(GrpcQueryRequest.newBuilder() .setQuery(stringQuery) .addAllPositionalQueryParams(params) .build());

Na straně serveru je pro rozparsování dotazu v řetězci použita ANTLR gramatika. Předávání dotazu v objektové struktuře by pravděpodobně vedlo k úsporám při přenosu i parsování, ale je mnohem složitější na údržbu především s ohledem na další rozšiřování jazyka. Plánujeme provést výkonnostní měření, a pokud by se ukázalo, že úspory jsou významné, doplníme v budoucnu ještě alternativní způsob předávání dotazu, který místo dotazu v řetězci použije Protocol Buffers strukturu.

Zápisové operace

Zápis dat v prostředí gRPC vypadá analogicky k ostatním protokolům. Pro každý typ mutace je připravena odpovídající datová struktura:

final Executable executable = () -> evitaSessionBlockingStub.upsertEntity( GrpcUpsertEntityRequest.newBuilder() .setEntityMutation( GrpcEntityMutation.newBuilder() .setEntityUpsertMutation( GrpcEntityUpsertMutation.newBuilder() .setEntityType("Product") .setEntityPrimaryKey(Int32Value.of(1)) .addMutations( GrpcLocalMutation.newBuilder() .setUpsertAttributeMutation( GrpcUpsertAttributeMutation.newBuilder() .setAttributeName("name") .setAttributeLocale( GrpcLocale.newBuilder() .setLanguageTag("cs-CZ") .build() ) .setAttributeValue( GrpcEvitaValue.newBuilder() .setStringValue("iPhone 12") .build() ) .build() ) .build() ) .build() ) .build() ) .build() );

V případě Java gRPC implementace je automaticky vygenerované API klienta velmi „upovídané“, a proto nám dává smysl jej obalit do nějaké použitelnější fasády. U jiných jazyků to tak být nemusí a generovaná reprezentace může být stravitelnější. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své zkušenosti v komentářích pod článkem.

Plánovaný rozvoj

Plánovaný change data capture proces (issue 187) máme v gRPC protokolu implementován formou prototypu využívajícího oboustranný streaming.

Další zajímavou oblastí je gRPC-Web. Ten umožňuje konzumovat gRPC rozhraní z prostředí webového prohlížeče. Aby bylo možné zprovoznit gRPC-Web, je nutné mít nějakou formu překladové vrstvy, která přeloží volání HTTP 1.1 protokolu na vnitřní volání gRPC serveru (ten je totiž implementován pouze nad protokolem HTTP/2). V našem případě musíme migrovat stávající implementaci na knihovny Armeria, které nám toto umožní.

Následně bude možné komunikovat skrz gRPC protokol z webového klienta – ať už z prostředí JavaScriptu nebo z jiných platforem umožňujících generovat WebAssembly (Microsoft Blazor, RUST či řada dalších).

Shrnutí

Dotazovací jazyk napříč všemi protokoly si zachovává jednotnou strukturu a sémantiku. Generovaná REST a GraphQL API navíc využívají názvosloví odpovídající uživatelským schématům. Zároveň jsou respektována specifika jednotlivých protokolů a snažíme se naplno využít síly typových a jiných kontrol díky schématům na úrovni daných protokolů. To by mělo zjednodušovat pochopení mezi různými rolemi v týmu a umožnit postupné objevování API díky intellisense a dokumentace exportované do API schémat.

Z naší vlastní zkušenosti se zdá, že tyto záměry se protínají s realitou. Naši frontendoví programátoři měli za celou dobu vývoje aplikací nad GraphQL rozhraním překvapivě málo dotazů a nejasností. Budeme rádi, když tyto závěry potvrdí i zpětná vazba z vaší strany.