|#
|Příklad
|Stručný popis příkladu
|Adresa
|1
|Makefile
|definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/Makefile
|2
|linker.cfg
|konfigurační soubor pro linker
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/linker.cfg
|
|
|
|
|3
|dummy.asm
|pouze nekonečná smyčka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.asm
|4
|dummy_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy_list.asm
|5
|dummy_list.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.map
|
|
|
|
|6
|background_color_1.asm
|změna barvy pozadí – základní varianta příkladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.asm
|7
|background_color_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1_list.asm
|8
|background_color_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.map
|
|
|
|
|9
|background_color_2.asm
|změna barvy pozadí – využití předdefinovaných konstant
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.asm
|10
|background_color_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2_list.asm
|11
|background_color_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.map
|
|
|
|
|12
|print_a.asm
|tisk znaku přímo do obrazové paměti
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.asm
|13
|print_a_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a_list.asm
|14
|print_a.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.map
|
|
|
|
|15
|color_computation_1.asm
|výpočet barvy, varianta bez bitových posunů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.asm
|16
|color_computation_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1_list.asm
|17
|color_computation_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.map
|
|
|
|
|18
|color_computation_2.asm
|výpočet barvy, varianta s bitovými posuny
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.asm
|19
|color_computation_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2_list.asm
|20
|color_computation_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.map
|
|
|
|
|21
|subroutine_1.asm
|skok do podprogramu bez předávání parametrů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.asm
|22
|subroutine_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1_list.asm
|23
|subroutine_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.map
|
|
|
|
|24
|subroutine_2.asm
|skok do podprogramu s předáním parametru
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.asm
|25
|subroutine_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2_list.asm
|26
|subroutine_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.map
|
|
|
|
|27
|hex_number_1.asm
|tisk jedné hexadecimální číslice (nekorektní varianta)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.asm
|28
|hex_number_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1_list.asm
|29
|hex_number_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.map
|
|
|
|
|30
|hex_number_2.asm
|tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.asm
|31
|hex_number_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2_list.asm
|32
|hex_number_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.map
|
|
|
|
|33
|hex_number_3.asm
|tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta po refaktoringu)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.asm
|34
|hex_number_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3_list.asm
|35
|hex_number_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.map
|
|
|
|
|36
|hex_number_4.asm
|tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.asm
|37
|hex_number_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4_list.asm
|38
|hex_number_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.map
|
|
|
|
|39
|hex_number_5.asm
|tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech, lokální automaticky generovaná návěští
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.asm
|40
|hex_number_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5_list.asm
|41
|hex_number_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.map
|
|
|
|
|42
|hex_number_6.asm
|příprava pro tisk dvouciferné hexadecimální hodnoty
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.asm
|43
|hex_number_6_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6_list.asm
|44
|hex_number_6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.map
|
|
|
|
|45
|hex_number_7.asm
|realizace tisku dvouciferné hexadecimální hodnoty
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.asm
|46
|hex_number_7_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7_list.asm
|47
|hex_number_7.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.map
|
|
|
|
|48
|hex_number_8.asm
|makro pro logický posun doprava o zadaný počet bitů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
|49
|hex_number_8_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
|50
|hex_number_8.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
|
|
|
|
|51
|hex_number_9.asm
|čekání na stisk klávesy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
|52
|hex_number_9_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
|53
|hex_number_9.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
|
|
|
|
|54
|fill_block_1.asm
|vyplnění bloku, varianta se dvěma index registry
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.asm
|55
|fill_block_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1_list.asm
|56
|fill_block_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.map
|
|
|
|
|57
|fill_block_2.asm
|vyplnění bloku, nekorektní varianta využívající jeden index registr
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.asm
|58
|fill_block_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2_list.asm
|59
|fill_block_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.map
|
|
|
|
|60
|fill_block_3.asm
|vyplnění bloku, korektní varianta využívající jeden index registr
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.asm
|61
|fill_block_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3_list.asm
|62
|fill_block_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.map
|
|
|
|
|63
|fill_block_4.asm
|vyplnění bloku delšího než 256 bajtů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.asm
|64
|fill_block_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4_list.asm
|65
|fill_block_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.map
|
|
|
|
|66
|fill_block_5.asm
|vyplnění bloku, čítání směrem nahoru
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.asm
|67
|fill_block_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5_list.asm
|68
|fill_block_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.map
|
|
|
|
|69
|pmg_01.asm
|inicializace PMG, povolení PMG, nastavení pozice a tvaru prvního hráče
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.asm
|70
|pmg_01_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01_list.asm
|71
|pmg_01.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.map
|
|
|
|
|72
|pmg_02.asm
|nastavení pozice, tvaru a barvy prvního hráče
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.asm
|73
|pmg_02_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02_list.asm
|74
|pmg_02.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.map
|
|
|
|
|75
|pmg_03.asm
|vliv zákazu DMA na zobrazení PMG
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.asm
|76
|pmg_03_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03_list.asm
|77
|pmg_03.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.map
|
|
|
|
|78
|pmg_04.asm
|postupná změna horizontální velikosti hráče
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.asm
|79
|pmg_04_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04_list.asm
|80
|pmg_04.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.map
|
|
|
|
|81
|pmg_05.asm
|odlišná bitová maska tvaru hráče
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.asm
|82
|pmg_05_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05_list.asm
|83
|pmg_05.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.map
|
|
|
|
|84
|pmg_06.asm
|inicializace a zobrazení dvou hráčů, kteří se překrývají
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.asm
|84
|pmg_06_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06_list.asm
|86
|pmg_06.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.map
|
|
|
|
|87
|pmg_07.asm
|naivní způsob nastavení bitmapy prvního hráče
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.asm
|88
|pmg_07_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07_list.asm
|89
|pmg_07.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.map
|
|
|
|
|90
|pmg_08.asm
|elegantnější způsob nastavení bitmapy prvního hráče
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.asm
|91
|pmg_08_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08_list.asm
|92
|pmg_08.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.map
|
|
|
|
|93
|pmg_09.asm
|zobrazení všech čtyř hráčů, změna priority zobrazení
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.asm
|94
|pmg_09_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09_list.asm
|95
|pmg_09.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.map
|
|
|
|
|96
|pmg_10.asm
|nastavení bitmap všech čtyř hráčů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.asm
|97
|pmg_10_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10_list.asm
|98
|pmg_10.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.map
|
|
|
|
|99
|pmg_stick_1.asm
|ovládání prvního hráče joystickem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.asm
|100
|pmg_stick_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1_list.asm
|101
|pmg_stick_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.map
|
|
|
|
|102
|pmg_stick_2.asm
|zobrazení všech čtyř střel
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.asm
|103
|pmg_stick_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2_list.asm
|104
|pmg_stick_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.map
|
|
|
|
|105
|pmg_stick_3.asm
|střely zdánlivě tvoří pátého hráče (ovšem stále jsou samostatné)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.asm
|106
|pmg_stick_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3_list.asm
|107
|pmg_stick_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.map
|
|
|
|
|108
|pmg_stick_4.asm
|korektní zobrazení pátého hráče
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.asm
|109
|pmg_stick_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4_list.asm
|110
|pmg_stick_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.map
|
|
|
|
|111
|pmg_stick_5.asm
|detekce stisku tlačítka joysticku, změna barvy prvního hráče
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.asm
|112
|pmg_stick_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5_list.asm
|113
|pmg_stick_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.map
|
|
|
|
|114
|pmg_11.asm
|automatický horizontální pohyb prvního hráče, realizace zpožďovací smyčky
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.asm
|115
|pmg_11_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11_list.asm
|116
|pmg_11.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.map
|
|
|
|
|117
|pmg_12.asm
|automatický horizontální pohyb prvního hráče, čekání na další snímek
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.asm
|118
|pmg_12_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12_list.asm
|119
|pmg_12.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.map
|
|
|
|
|120
|pmg_13.asm
|vertikální posun spritu směrem dolů (nekorektní varianta)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.asm
|121
|pmg_13_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13_list.asm
|122
|pmg_13.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.map
|
|
|
|
|123
|pmg_14.asm
|vertikální posun spritu směrem dolů (korektní varianta)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.asm
|124
|pmg_14_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14_list.asm
|125
|pmg_14.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.map
|
|
|
|
|126
|pmg_15.asm
|vertikální posun spritu směrem nahoru (korektní varianta)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.asm
|127
|pmg_15_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15_list.asm
|128
|pmg_15.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.map
|
|
|
|
|129
|pmg_stick_6.asm
|ovládání PMG joystickem v horizontálním i vertikálním směru
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.asm
|130
|pmg_stick_6_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6_list.asm
|131
|pmg_stick_6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.map
|
|
|
|
|132
|pmg_collision_1.asm
|ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.asm
|133
|pmg_collision_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1_list.asm
|134
|pmg_collision_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.map
|
|
|
|
|135
|pmg_collision_2.asm
|ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.asm
|136
|pmg_collision_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2_list.asm
|137
|pmg_collision_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.map
|
|
|
|
|138
|pmg_collision_3.asm
|ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči, detekce kolize první střely s hráči
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.asm
|139
|pmg_collision_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3_list.asm
|140
|pmg_collision_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.map
|
|
|
|
|141
|pmg_collision_4.asm
|ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s hracím polem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.asm
|142
|pmg_collision_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4_list.asm
|143
|pmg_collision_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.map
|
|
|
|
|144
|pong.asm
|scéna ze hry Pong vykreslená jen s využitím spritů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.asm
|145
|pong_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong_list.asm
|146
|pong.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.map
|
|
|
|
|147
|antic_1.asm
|nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.asm
|148
|antic_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1_list.asm
|149
|antic_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.map
|
|
|
|
|150
|antic_2.asm
|nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky, zlepšení čitelnosti
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.asm
|151
|antic_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2_list.asm
|152
|antic_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.map
|
|
|
|
|153
|antic_3.asm
|nastavení režimu, ve kterém se kombinují různé textové a grafické řádky
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.asm
|154
|antic_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3_list.asm
|155
|antic_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.map
|
|
|
|
|156
|antic_4.asm
|nastavení standardního textového režimu GR.0, výpis 256 znaků
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.asm
|157
|antic_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4_list.asm
|158
|antic_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.map
|
|
|
|
|159
|antic_5.asm
|volba mezinárodní znakové sady pro textový režim GR.0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.asm
|160
|antic_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5_list.asm
|161
|antic_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.map
|
|
|
|
|162
|antic_6.asm
|volba náhodné stránky pro fonty v textovém režimu GR.0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.asm
|163
|antic_6_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6_list.asm
|164
|antic_6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.map
|
|
|
|
|165
|antic_7.asm
|tisk 64 znaků ve čtyřech barvách v režimu GR.1
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.asm
|166
|antic_7_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7_list.asm
|167
|antic_7.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.map
|
|
|
|
|168
|antic_8.asm
|určení, které znaky se budou tisknout v režimu GR.1 nebo GR.2
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.asm
|169
|antic_8_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8_list.asm
|170
|antic_8.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.map
|
|
|
|
|171
|antic_9.asm
|nastavení textového režimu GR.12 a výpis znaků na obrazovku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.asm
|172
|antic_9_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9_list.asm
|173
|antic_9.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.map
|
|
|
|
|174
|antic_A.asm
|vlastní znaková sada (naivní přístup) pro textový režim GR.12
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.asm
|175
|antic_A_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A_list.asm
|176
|antic_A.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.map
|
|
|
|
|177
|antic_B.asm
|nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.asm
|178
|antic_B_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B_list.asm
|179
|antic_B.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.map
|
|
|
|
|180
|antic_bitmap_1.asm
|nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, zobrazení bitmapy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.asm
|181
|antic_bitmap_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1_list.asm
|182
|antic_bitmap_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.map
|
|
|
|
|183
|antic_bitmap_2.asm
|nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, jednodušší zápis display listu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.asm
|184
|antic_bitmap_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2_list.asm
|185
|antic_bitmap_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.map
|
|
|
|
|186
|antic_bitmap_3.asm
|nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení bitmapy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.asm
|187
|antic_bitmap_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3_list.asm
|188
|antic_bitmap_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.map
|
|
|
|
|189
|antic_bitmap_4.asm
|nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů, zobrazení bitmapy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.asm
|190
|antic_bitmap_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4_list.asm
|191
|antic_bitmap_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.map
|
|
|
|
|192
|antic_bitmap_5.asm
|nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, nekorektní display list, nekorektní zobrazení bitmapy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.asm
|193
|antic_bitmap_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5_list.asm
|194
|antic_bitmap_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.map
|
|
|
|
|195
|antic_bitmap_6.asm
|nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, zarovnání bitmapy do bloku 4096 bajtů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.asm
|196
|antic_bitmap_6_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6_list.asm
|197
|antic_bitmap_6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.map
|
|
|
|
|198
|antic_bitmap_7.asm
|nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, korektní display list, rozdělená bitmapa
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.asm
|199
|antic_bitmap_7_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7_list.asm
|200
|antic_bitmap_7.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.map
|
|
|
|
|201
|antic_bitmap_8.asm
|nastavení čtyřbarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení čtyřbarevného obrázku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.asm
|202
|antic_bitmap_8_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8_list.asm
|203
|antic_bitmap_8.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.map
|
|
|
|
|204
|chars.bas
|tisk všech znaků na obrazovku (varianta naprogramovaná v BASICu)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/chars.bas
|
|
|
|
|205
|image_80x48.asm
|data obrázku 80×48 ve formě příkazů .byte
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_80x48.asm
|206
|image_160x96.asm
|data obrázku 160×96 ve formě příkazů .byte
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x96.asm
|207
|image_160x192.asm
|data obrázku 160×192 ve formě příkazů .byte
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x192.asm
|208
|image_320x192.bin
|čistě binární data obrázku 320×192×
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192.bin
|209
|image_320x192_1.bin
|čistě binární data obrázku 320×96× (první polovina)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192_1.bin
|210
|image_320x192_2.bin
|čistě binární data obrázku 320×96× (druhá polovina)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192_2.bin
|211
|image_160x96x2.bin
|čistě binární data obrázku 320×192×
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x96x2.bin
|
|
|
|
|212
|antic_dli_1.asm
|výpis všech 128 znaků v přímé i inverzní podobě v režimu GR.0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.asm
|213
|antic_dli_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1_list.asm
|214
|antic_dli_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.map
|
|
|
|
|215
|antic_dli_2.asm
|dočasná modifikace barvy pozadí provedená v DLI (dvanáctý textový řádek)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.asm
|216
|antic_dli_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2_list.asm
|217
|antic_dli_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.map
|
|
|
|
|218
|antic_dli_3.asm
|opakované čekání na synchronizační pulz v DLI, výběr odlišné barvy pozadí
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.asm
|219
|antic_dli_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3_list.asm
|220
|antic_dli_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.map
|
|
|
|
|221
|antic_dli_4.asm
|display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.asm
|222
|antic_dli_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4_list.asm
|223
|antic_dli_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.map
|
|
|
|
|224
|antic_dli_5.asm
|display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.asm
|225
|antic_dli_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5_list.asm
|226
|antic_dli_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.map
|
|
|
|
|227
|antic_dli_pmg.asm
|zobrazení osmi spritů namísto spritů čtyř s využitím DLI
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.asm
|228
|antic_dli_pmg_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg_list.asm
|229
|antic_dli_pmg.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.map
|
|
|
|
|230
|antic_vbi_1.asm
|aktivní čekání na dokončení vykreslení snímku (bez VBI)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.asm
|231
|antic_vbi_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1_list.asm
|232
|antic_vbi_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.map
|
|
|
|
|233
|antic_vbi_2.asm
|pohyb PMG realizovaný ve VBI (první způsob nastavení vektoru)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.asm
|234
|antic_vbi_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2_list.asm
|235
|antic_vbi_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.map
|
|
|
|
|235
|antic_vbi_3.asm
|pohyb PMG realizovaný ve VBI (druhý způsob nastavení vektoru)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.asm
|236
|antic_vbi_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3_list.asm
|238
|antic_vbi_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.map
|
|
|
|
|239
|antic_vbi_dli_1.asm
|změna pozice PMG ve VBI, modifikace barvy herního pole v DLI
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.asm
|240
|antic_vbi_dli_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1_list.asm
|241
|antic_vbi_dli_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.map
|
|
|
|
|242
|antic_vbi_dli_2.asm
|dtto, ale s odstraněním nadbytečné instrukce RTS ve VBI
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.asm
|243
|antic_vbi_dli_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2_list.asm
|244
|antic_vbi_dli_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.map
|
|
|
|
|245
|antic_vbi_dli_3.asm
|přepis předchozího příkladu s využitím subrutin
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.asm
|246
|antic_vbi_dli_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3_list.asm
|247
|antic_vbi_dli_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.map
|
|
|
|
|248
|antic_vbi_dli_4.asm
|přepis předchozího příkladu s využitím maker
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.asm
|249
|antic_vbi_dli_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4_list.asm
|250
|antic_vbi_dli_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.map
|
|
|
|
|251
|antic_scrolling_1.asm
|příprava pro scrolling: dvojice hodnot ovládaných joystickem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.asm
|252
|antic_scrolling_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1_list.asm
|253
|antic_scrolling_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.map
|
|
|
|
|254
|antic_scrolling_2.asm
|příprava na scrolling, tisk horizontálního a vertikálního posunu na obrazovku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.asm
|255
|antic_scrolling_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2_list.asm
|256
|antic_scrolling_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.map
|
|
|
|
|257
|antic_scrolling_3.asm
|realizace vertikálního scrollingu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.asm
|258
|antic_scrolling_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3_list.asm
|259
|antic_scrolling_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.map
|
|
|
|
|260
|antic_scrolling_4.asm
|realizace horizontálního i vertikálního scrollingu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.asm
|261
|antic_scrolling_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4_list.asm
|262
|antic_scrolling_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.map
|
|
|
|
|263
|antic_playfield_1.asm
|úzké, standardní a rozšířené herní pole
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.asm
|264
|antic_playfield_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1_list.asm
|265
|antic_playfield_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.map
|
|
|
|
|266
|gtia_mode_1.asm
|základ pro další demonstrační příklady: monochromatický grafický režim 320×192 pixelů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.asm
|267
|gtia_mode_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1_list.asm
|268
|gtia_mode_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.map
|
|
|
|
|269
|gtia_mode_2.asm
|nastavení GTIA režimu 9 s vykreslením vzorku barev
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.asm
|270
|gtia_mode_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2_list.asm
|271
|gtia_mode_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.map
|
|
|
|
|272
|gtia_mode_3.asm
|nastavení GTIA režimu 9 s postupnou změnou základního odstínu barvy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.asm
|273
|gtia_mode_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3_list.asm
|274
|gtia_mode_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.map
|
|
|
|
|275
|gtia_mode_4.asm
|nastavení GTIA režimu 11 s vykreslením vzorku barev
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.asm
|276
|gtia_mode_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4_list.asm
|277
|gtia_mode_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.map
|
|
|
|
|278
|gtia_mode_5.asm
|nastavení GTIA režimu 11 s postupnou změnou intenzity barev
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.asm
|279
|gtia_mode_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5_list.asm
|280
|gtia_mode_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.map
|
|
|
|
|281
|gtia_mode_6.asm
|zobrazení barevné škály v režimu GTIA 10
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.asm
|282
|gtia_mode_6_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6_list.asm
|283
|gtia_mode_6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.map
|
|
|
|
|284
|gtia_mode_7.asm
|obrazovka s různými textovými režimy, přepnutí do „zobrazení“ GTIA
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.asm
|285
|gtia_mode_7_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7_list.asm
|286
|gtia_mode_7.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.map
|
|
|
|
|287
|gtia_mode_8.asm
|
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.asm
|288
|gtia_mode_8_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8_list.asm
|289
|gtia_mode_8.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.map
|
|
|
|
|290
|gtia_mode_9.asm
|zobrazení palety se šestnácti stupni šedi
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.asm
|291
|gtia_mode_9_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9_list.asm
|292
|gtia_mode_9.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.map
|
|
|
|
|293
|gtia_mode_A.asm
|rozšíření palety na 256 barev na jediné obrazovce
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.asm
|294
|gtia_mode_A_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A_list.asm
|295
|gtia_mode_A.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.map
|
|
|
|
|296
|gtia_mode_B.asm
|kombinace 256 barev na obrazovce se sprity
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.asm
|297
|gtia_mode_B_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B_list.asm
|298
|gtia_mode_B.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.map
|
|
|
|
|299
|rainbow_1.asm
|zobrazení duhy ve standardním textovém režimu GR.0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.asm
|300
|rainbow_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1_list.asm
|301
|rainbow_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.map
|
|
|
|
|302
|rainbow_2.asm
|scrollující duha zobrazená ve standardním textovém režimu GR.0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.asm
|303
|rainbow_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2_list.asm
|304
|rainbow_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.map
|
|
|
|
|305
|rainbow_3.asm
|dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.asm
|306
|rainbow_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3_list.asm
|307
|rainbow_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.map
|
|
|
|
|308
|rainbow_4.asm
|dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.asm
|309
|rainbow_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4_list.asm
|310
|rainbow_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.map
|
|
|
|
|311
|rainbow_5.asm
|změna barvy v průběhu zobrazení televizních řádků
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.asm
|312
|rainbow_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5_list.asm
|313
|rainbow_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.map
|
|
|
|
|314
|rainbow_6.asm
|změna barvy (duha) na obrazovce bez display listu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.asm
|315
|rainbow_6_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6_list.asm
|316
|rainbow_6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.map
|
|
|
|
|317
|sound_1.asm
|čistý tón komorního A
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.asm
|318
|sound_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1_list.asm
|319
|sound_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.map
|
|
|
|
|320
|sound_2.asm
|tón komorního A modulovaný šumem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.asm
|321
|sound_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2_list.asm
|322
|sound_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.map
|
|
|
|
|323
|sound_3.asm
|původní tón komorního A, ovšem nyní je frekvence snížena na 15kHz
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.asm
|324
|sound_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3_list.asm
|325
|sound_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.map
|
|
|
|
|326
|sound_4.asm
|nejnižší tón, který lze získat ze zvukového kanálu s osmibitovým děličem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.asm
|327
|sound_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4_list.asm
|328
|sound_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.map
|
|
|
|
|329
|sound_5.asm
|zázněje získané ze dvou zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.asm
|330
|sound_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5_list.asm
|331
|sound_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.map
|
|
|
|
|332
|sound_6.asm
|zázněje získané ze čtyř zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.asm
|333
|sound_6_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6_list.asm
|334
|sound_6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.map
|
|
|
|
|335
|sound_7.asm
|ukázka všech kombinací generátorů šumu (jeden kanál)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.asm
|336
|sound_7_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7_list.asm
|337
|sound_7.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.map
|
|
|
|
|338
|sound_8.asm
|ovládání osmibitové děličky zvukového kanálu pomocí joysticku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.asm
|339
|sound_8_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8_list.asm
|340
|sound_8.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.map
|
|
|
|
|341
|sound_9.asm
|ovládání šestnáctibitové děličky dvou spojených zvukových kanálů pomocí joysticku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.asm
|342
|sound_9_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9_list.asm
|343
|sound_9.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.map
|
|
|
|
|344
|sound_A.asm
|nastavení horní propusti pro první zvukový kanál
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.asm
|345
|sound_A_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A_list.asm
|346
|sound_A.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.map
|
|
|
|
|347
|sound_B.asm
|první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.asm
|348
|sound_B_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B_list.asm
|349
|sound_B.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.map
|
|
|
|
|350
|sound_C.asm
|první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku, změna generátoru šumu pro první kanál
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.asm
|351
|sound_C_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C_list.asm
|352
|sound_C.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.map
|
|
|
|
|353
|sound_D.asm
|přivedení generátoru šumu na horní propust
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.asm
|354
|sound_D_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D_list.asm
|355
|sound_D.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.map
|
|
|
|
|356
|sound_E.asm
|přímé ovládání reproduktoru (generuje se poškozený zvuk)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.asm
|357
|sound_E_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E_list.asm
|358
|sound_E.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.map
|
|
|
|
|359
|sound_F.asm
|přímé ovládání reproduktoru bez dalších přerušení
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.asm
|360
|sound_F_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F_list.asm
|361
|sound_F.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.map
|
|
|
|
|362
|rnd_1.asm
|tisk náhodných ATASCII znaků s hodnotami přečtenými z registru RANDOM
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.asm
|363
|rnd_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1_list.asm
|364
|rnd_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.map
|
|
|
|
|365
|rnd_2.asm
|vyplnění 48 obrazových řádků v grafickém režimu 80×48 pixelů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.asm
|366
|rnd_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2_list.asm
|367
|rnd_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.map
|
|
|
|
|368
|rnd_3.asm
|vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze bez maker)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.asm
|369
|rnd_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3_list.asm
|370
|rnd_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.map
|
|
|
|
|371
|rnd_4.asm
|vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze s makry)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.asm
|372
|rnd_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4_list.asm
|373
|rnd_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.map
|
|
|
|
|374
|paddle_1.asm
|příprava pro ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.asm
|375
|paddle_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1_list.asm
|376
|paddle_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.map
|
|
|
|
|377
|paddle_2.asm
|ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.asm
|378
|paddle_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2_list.asm
|379
|paddle_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.map
|
|
|
|
|380
|key_1.asm
|zobrazení stavu kláves START, SELECT a OPTION
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.asm
|381
|key_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1_list.asm
|382
|key_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.map
|
|
|
|
|383
|key_2.asm
|řízení barvy hráče (spritu) klávesami START, SELECT a OPTION
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.asm
|384
|key_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2_list.asm
|385
|key_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.map
|
|
|
|
|386
|key_3.asm
|přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.asm
|387
|key_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3_list.asm
|388
|key_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.map
|
|
|
|
|389
|key_4.asm
|využití systémové rutiny pro čtení kódu stisknuté klávesy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.asm
|390
|key_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4_list.asm
|391
|key_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.map
|
|
|
|
|392
|key_5.asm
|detekce stisku klávesy BREAK
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.asm
|393
|key_5_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5_list.asm
|394
|key_5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.map
|
|
|
|
|395
|cio_put_char.asm
|zápis jednoho znaku do kanálu číslo 0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.asm
|396
|cio_put_char_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char_list.asm
|397
|cio_put_char.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.map
|
|
|
|
|398
|cio_put_block.asm
|zápis bloku dat do kanálu číslo 0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.asm
|399
|cio_put_block_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block_list.asm
|400
|cio_put_block.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.map
|
|
|
|
|401
|cio_get_block.asm
|přečtení bloku z kanálu číslo 0
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.asm
|402
|cio_get_block_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block_list.asm
|403
|cio_get_block.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.map
|
|
|
|
|404
|cio_modify_block.asm
|přečtení bloku, jeho modifikace a zpětný zápis (tisk)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.asm
|405
|cio_modify_block_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block_list.asm
|406
|cio_modify_block.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.map
|
|
|
|
|407
|cio_print_1.asm
|zápis textových dat či binárních dat? první varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.asm
|408
|cio_print_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1_list.asm
|409
|cio_print_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.map
|
|
|
|
|410
|cio_print_2.asm
|zápis textových dat či binárních dat? druhá varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.asm
|411
|cio_print_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2_list.asm
|412
|cio_print_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.map
|
|
|
|
|413
|cio_write_to_c.bas
|zápis několika bajtů na kazetu ve standardním formátu (Atari Basic)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_write_to_c.bas
|414
|cio_write_to_d.bas
|zápis několika bajtů do souboru uloženého na disketě (Atari Basic)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_write_to_d.bas
|415
|cio_write_to_h.bas
|zápis několika bajtů do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_write_to_h.bas
|416
|cio_print_to_h.bas
|zápis textové zprávy do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_print_to_h.bas
|417
|cio_read_from_h.bas
|přečtení textové zprávy ze souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_read_from_h.bas
|418
|cio_write_to_h_2.bas
|zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_write_to_h_2.bas
|419
|function_sin_plot_bmp.bas
|uložení screenshotu do souboru ve formátu BMP (TurboBASIC XL)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/curves/explicit/function_sin_plot_bmp.bas
|
|
|
|
|420
|cio_write_byte_1.asm
|práce se zařízeními přes CIO v assembleru – kostra programu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.asm
|421
|cio_write_byte_1_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1_list.asm
|422
|cio_write_byte_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.map
|
|
|
|
|423
|cio_write_byte_2.asm
|práce se zařízeními přes CIO v assembleru – funkční řešení
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.asm
|424
|cio_write_byte_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2_list.asm
|425
|cio_write_byte_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.map
|
|
|
|
|426
|cio_read_file.asm
|přečtení obsahu souboru (jeden textový řádek) přes CIO
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.asm
|427
|cio_read_file_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_list.asm
|428
|cio_read_file.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.map
|
|
|
|
|429
|cio_read_file_2.asm
|přečtení obsahu celého souboru přes CIO
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.asm
|430
|cio_read_file_2_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2_list.asm
|431
|cio_read_file_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.map
|
|
|
|
|432
|cio_print_3.asm
|zápis s kontrolou výsledku operace (korektní provedení)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.asm
|433
|cio_print_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3_list.asm
|434
|cio_print_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.map
|
|
|
|
|435
|cio_print_4.asm
|zápis s kontrolou výsledku operace (provedení vede k chybě)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.asm
|436
|cio_print_4_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4_list.asm
|437
|cio_print_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.map
|
|
|
|
|438
|cio_write_to_h_3.bas
|zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic), realizace přes XIO
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_write_to_h_3.bas
|
|
|
|
|439
|cio_plot.bas
|vybarvení pixelu přes CIO operace
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_plot.bas
|440
|cio_drawto.bas
|kreslení úseček s využitím XIO
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_drawto.bas
|441
|cio_fill_1.bas
|kreslení polygonu s využitím XIO (bez zarážky)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_fill_1.bas
|442
|cio_fill_2.bas
|kreslení polygonu s využitím XIO (se zarážkou)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/cio_fill_2.bas
|
|
|
|
|443
|cio_write_byte_3.asm
|kontrola chyby po zápisu bajtu na zvolené zařízení
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3.asm
|444
|cio_write_byte_3_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3_list.asm
|445
|cio_write_byte_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3.map
|
|
|
|
|446
|cio_null_device.asm
|definice „nulového“ zařízení, které pro všechny operace hlásí úspěšné provedení
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device.asm
|447
|cio_null_device_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_list.asm
|448
|cio_null_device.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device.map
|
|
|
|
|449
|cio_null_device_err.asm
|definice „nulového“ zařízení, které pro všechny operace hlásí chybu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err.asm
|450
|cio_null_device_err_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err_list.asm
|451
|cio_null_device_err.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err.map
|
|
|
|
|452
|cio_custom_device.asm
|zařízení, které vypisuje informace o své činnosti na obrazovku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device.asm
|453
|cio_custom_device_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device_list.asm
|454
|cio_custom_device.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device.map
|
|
|
|
|455
|g_device.asm
|zařízení pro ovládání spritu/spritů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device.asm
|456
|g_device_list.asm
|„listing“ vygenerovaný assemblerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device_list.asm
|457
|g_device.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device.map
|
|
|
|
|458
|g_device.bas
|komplexní demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic), realizace přes CIO
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/g_device.bas
|459
|g_device_1.bas
|demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic): otevření a zavření
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/g_device_1.bas
|460
|g_device_2.bas
|demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic): práce s více zařízeními
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/g_device_2.bas
|
|
|
|
|461
|PRG1.asm
|jednoduchý program se třemi instrukcemi (bez komentářů)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/PRG1.asm
|462
|listing1.asm
|listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/listing1.asm
|463
|PRG2.asm
|jednoduchý program se třemi instrukcemi (s komentáři)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/PRG2.asm
|464
|listing2.asm
|listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/listing2.asm
|465
|sprites.asm
|zobrazení spritů, ovládání horizontální pozice prvního hráče joystickem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/sprites.asm
|466
|listing3.asm
|listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/
|
|
|
|
|467
|prg1.asm
|nastavení barvy okraje obrazovky, varianta pro MAC-65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg1.asm
|468
|prg1_list.asm
|listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg1_list.asm
|469
|prg2.asm
|nastavení barvy okraje obrazovky, přidání přepínače pro překlad do paměti, varianta pro MAC-65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg2.asm
|470
|prg2_list.asm
|listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg2_list.asm
|471
|prg3.asm
|nastavení barvy okraje obrazovky, přidání podmíněných skoků
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg3.asm
|472
|prg3_list.asm
|listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg3_list.asm
|473
|sprites.asm
|zobrazení spritů, ovládání horizontální pozice prvního hráče joystickem, varianta pro MAC-65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/sprites.asm
|474
|sprites_list.asm
|listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/sprites_list.asm
|475
|macro.asm
|definice jednoduchého makra bez parametrů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/macro.asm
|476
|macro_list.asm
|listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/macro_list.asm
|
|
|
|
|477
|hello.act
|program typu „Hello, world!“ naprogramovaný v jazyku Action!
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/hello.act
|478
|color1.act
|nastavení barvy pozadí s využitím proměnné uložené na určitém místě v paměti
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color1.act
|479
|color1.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color1.asm
|480
|color2.act
|nastavení barvy pozadí s využitím proměnné uložené na určitém místě v paměti
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color2.act
|481
|color2.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color2.asm
|482
|sprite1.act
|zobrazení spritu s nastavením jeho horizontální pozice a barvy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite1.act
|483
|sprite1.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite1.asm
|484
|sprite2.act
|horizontální pohyb spritu s čekáním na dokončení zobrazení snímku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite2.act
|485
|sprite2.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite2.asm
|486
|sprite3.act
|horizontální pohyb spritu řízený joystickem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite3.act
|487
|sprite3.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite3.asm
|488
|inc.act
|překlad operace inkrementace hodnoty pro proměnné různých typů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/inc.act
|489
|inc.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/inc.asm
|490
|rsh.act
|překlad operace pro posun doprava pro proměnné různých typů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/rsh.act
|491
|rsh.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/rsh.asm
|492
|lsh.act
|překlad operace pro posun doleva o větší počet bitů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/lsh.act
|493
|lsh.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/lsh.asm
|494
|multiply.act
|překlad součinu obsahu proměnné s konstantou
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/multiply.act
|495
|multiply.asm
|výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/multiply.asm
|
|
|
|
|496
|Makefile
|make soubor pro překlad příkladů překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/Makefile
|497
|poke.c
|změna barvy pozadí textu s využitím makra POKE
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.c
|498
|poke.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.asm
|499
|poke.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.map
|500
|background_color.c
|změna barvy pozadí textu přes struktury namapované na přesné adresy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.c
|501
|background_color.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.asm
|502
|background_color.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.map
|503
|sprite1.c
|vykreslení spritu s využitím makra POKE
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.c
|504
|sprite1.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.asm
|505
|sprite1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.map
|505
|sprite2.c
|vykreslení spritu přes struktury namapované na přesné adresy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.c
|506
|sprite2.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.asm
|507
|sprite2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.map
|508
|sprite3.c
|pohybující se sprite, řešeno přes struktury namapované na přesné adresy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.c
|509
|sprite3.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.asm
|510
|sprite3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.map
|511
|sprite4.c
|pohybující se sprite, řešeno čtením z paměti přes ukazatele
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.c
|512
|sprite4.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.asm
|513
|sprite4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.map
|514
|sprite5.c
|pohybující se sprite, řešeno přes makro PEEK
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.c
|515
|sprite5.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.asm
|516
|sprite5.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.map
|
|
|
|
|517
|sprite6.c
|využití lokálních proměnných označených jako register
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.c
|518
|sprite6.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.asm
|519
|sprite6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.map
|520
|sprite7.c
|přímý přístup k akumulátoru z céčka
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite7.c
|521
|sprite7.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite7.asm
|522
|sprite6.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.map
|523
|print_1.c
|zápis do obrazové paměti: idiomatická varianta psaná v céčku
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.c
|524
|print_1.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.asm
|525
|print_1.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.map
|526
|print_2.c
|počitadlo smyčky i ukazatel uložený v nulté stránce paměti
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.c
|527
|print_2.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.asm
|528
|print_2.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.map
|529
|print_3.c
|využití makra POKE pro zápis do obrazové paměti
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.c
|530
|print_3.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.asm
|531
|print_3.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.map
|532
|print_4.c
|kombinace céčka a assembleru
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.c
|533
|print_4.asm
|kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.asm
|534
|print_4.map
|mapa paměti; soubor vytvořený linkerem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.map
|
|
|
|
|535
|hello_1.bas
|Hello world ve Fast Basicu, nekorektní varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/hello_1.bas
|536
|hello_2.bas
|Hello world ve Fast Basicu, korektní varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/hello_2.bas
|537
|add.bas
|součet hodnot dvou proměnných
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/add.bas
|538
|add.asm
|součet hodnot dvou proměnných po překladu do assembleru
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/add.asm
|539
|fact_1.bas
|výpočet faktoriálu, celočíselná varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/fact_1.bas
|540
|fact_2.bas
|výpočet faktoriálu, FP varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/fact_2.bas
|541
|fact_3.bas
|výpočet faktoriálu, přepis z Turbo BASICu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/fact_3.bas
|542
|gfx_01.bas
|vykreslení kříže ze dvou barev
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/gfx_01.bas
|543
|gfx_02.bas
|vykreslení vlajky, výplň části plochy
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/gfx_02.bas
|544
|pmg1.bas
|zobrazení prvního hráče na obrazovce
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/pmg1.bas
|545
|pmg2.bas
|řízení prvního hráče joystickem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/pmg2.bas
|546
|pmg3.bas
|řízení prvního hráče joystickem, kratší varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/pmg3.bas
|
|
|
|
|547
|snowcrash.bas
|benchmark: vyplnění bloku paměti náhodnými hodnotami
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/snowcrash.bas
|548
|bubble_sort_fp.bas
|benchmark: seřazení prvků pole (FP varianta)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/bubble_sort_fp.bas
|549
|bubble_sort_int.bas
|benchmark: seřazení prvků pole (celočíselná varianta)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/bubble_sort_int.bas
|550
|move.bas
|benchmark: vertikální posun spritu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/move.bas
|
|
|
|
|553
|snowcrash.bas
|benchmark: vyplnění bloku paměti náhodnými hodnotami (Atari BASIC)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/snowcrash.bas
|554
|bubble_sort.bas
|benchmark: seřazení prvků pole (Atari BASIC)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/bubble_sort.bas
|555
|move.bas
|benchmark: vertikální posun spritu (Atari BASIC)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BASIC/move.bas
|
|
|
|
|556
|snowcrash.bas
|benchmark: vyplnění bloku paměti náhodnými hodnotami (Atari BASIC)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Turbo-Basic%20XL/snowcrash.bas
|557
|bubble_sort.bas
|benchmark: seřazení prvků pole (Atari BASIC)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Turbo-Basic%20XL/bubble_sort.bas
|558
|move.bas
|benchmark: vertikální posun spritu (Atari BASIC)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Turbo-Basic%20XL/move.bas
|
|
|
|
|559
|add.fs
|součet dvou celočíselných hodnot ve FORTHu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/add.fs
|560
|rpn.fs
|příklady výpočtů s využitím obrácené polské notace
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/rpn.fs
|561
|cmp1.fs
|porovnání hodnoty s nulou
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/cmp1.fs
|562
|cmp2.fs
|zjištění, zda je hodnota záporná
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/cmp2.fs
|563
|cmp3.fs
|nové slovo pro test na nenulovou hodnotu
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/cmp3.fs
|564
|cmp4.fs
|nové slovo pro test na nenulovou hodnotu (odlišné od předchozího slova)
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/cmp4.fs
|
|
|
|
|565
|drop.fs
|manipulace se zásobníkem: slovo DROP
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/drop.fs
|566
|dup.fs
|manipulace se zásobníkem: slovo DUP
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/dup.fs
|567
|swap1.fs
|manipulace se zásobníkem: slovo SWAP
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/swap1.fs
|568
|swap2.fs
|manipulace se zásobníkem: dvě slova SWAP
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/swap2.fs
|569
|over1.fs
|manipulace se zásobníkem: slovo OVER
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/over1.fs
|570
|over2.fs
|manipulace se zásobníkem: slovo OVER použité dvakrát
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/over2.fs
|571
|rot1.fs
|manipulace se zásobníkem: slovo ROT
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/rot1.fs
|572
|rot2.fs
|manipulace se zásobníkem: dvě slova ROT
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/rot2.fs
|573
|rot3.fs
|manipulace se zásobníkem: tři slova ROT se stejnými prvky
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/rot3.fs
|574
|tuck.fs
|manipulace se zásobníkem: slovo TUCK
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/tuck.fs
|
|
|
|
|575
|s_dot.fs
|výpis obsahu zásobníku operandů slovem S.
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/s_dot.fs
|576
|print1.fs
|definice slova PRINT
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/print1.fs
|577
|print2.fs
|definice slova PRINT a test tohoto slova
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/print2.fs
|578
|mocnina1.fs
|výpočet druhé mocniny
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/mocnina1.fs
|579
|mocnina2.fs
|výpočet druhé mocniny + slovo PRINT
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/mocnina2.fs
|580
|sgn1.fs
|definice slova SGN v neúplné variantě
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/sgn1.fs
|581
|sgn2.fs
|definice slova SGN v úplné variantě
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/sgn2.fs
|
|
|
|
|582
|loop1.fs
|základní varianta smyčky DO-LOOP
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/loop1.fs
|583
|loop2.fs
|slovo s implementací smyčky DO-LOOP
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/loop2.fs
|584
|loop3.fs
|tisk hodnoty počitadla smyčky
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/loop3.fs
|585
|loop4.fs
|smyčka typu WHILE-REPEAT
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/loop4.fs
|586
|loop5.fs
|smyčka typu WHILE-REPEAT se zapsanými konstantami
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/loop5.fs
|587
|gcd1.fs
|výpočet největšího společného dělitele, základní varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/gcd1.fs
|588
|gcd2.fs
|výpočet největšího společného dělitele, varianta se slovem TUCK
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/gcd2.fs
|589
|gcd3.fs
|výpočet největšího společného dělitele s tiskem mezivýsledků
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/gcd3.fs
|590
|gcd4.fs
|výpočet největšího společného dělitele, úprava pro fig-FORTH
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/gcd4.fs
|591
|gcd5.fs
|výpočet největšího společného dělitele, test dalších vstupů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/gcd5.fs
|
|
|
|
|592
|constants1.fs
|základní práce s konstantami
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/constants1.fs
|593
|constants2.fs
|základní práce s konstantami
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/constants2.fs
|594
|variables1.fs
|deklarace proměnných, zápis hodnot do proměnných, čtení hodnot uložených do proměnných
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/variables1.fs
|595
|variables2.fs
|zjednodušený tisk hodnoty proměnných
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/variables2.fs
|596
|variables3.fs
|nepatrně složitější příklad využití proměnných
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/variables3.fs
|597
|array1.fs
|přístup k prvkům pole přes ručně zadaný offset
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/array1.fs
|598
|array2.fs
|přístup k prvkům pole přes offset vypočtený s využitím cells
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/array2.fs
|599
|cells.fs
|ukázka výpočtu velikosti buňky nebo bloku (pole) buněk slovem cells
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/cells.fs
|600
|factorial1.fs
|výpočet faktoriálu, čistě rekurzivní varianta
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/factorial1.fs
|601
|factorial2.fs
|výpočet faktoriálu, první rekurzivní varianta kompatibilní s GForthem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/factorial2.fs
|602
|factorial3.fs
|výpočet faktoriálu, druhá rekurzivní varianta kompatibilní s GForthem
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/factorial3.fs
|603
|factorial4.fs
|výpočet faktoriálu, varianta založená na programové smyčce
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/factorial4.fs
|604
|factorial5.fs
|výpočet faktoriálu, ověření výpočtů
|https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FORTH/factorial5.fs