Fuchsia OS oficiálně vydána, Sailfish OS podporuje Sony Xperia 10 II

Sailfish OS přidává podporu pro Sony Xperia 10 II

Finská společnost Jolla, která vyvíjí svobodný operační systém s linuxovým jádrem pro chytré telefony Saifish OS oznámila vydání jeho nové verze 4.1.0 s kódovým označením „Kvarken“. Mezi jeho hlavní novinky patří podpora pro telefon s kvalitním OLED displejem Sony Xperia 10 II.

Samozřejmostí je, že nově tento systém podporuje i nejnovější zařízení od firmy Jolla. Kromě toho ještě aktualizuje podporu pro aplikace určené pro operační systém od Googlu na úroveň Android 10 API.

Sailfish OS na Xperia 10 II

Google oficiálně vydal Fuchsia OS

Operační systém vyvinutý firmou Google na zelené louce Fuchsia byl oficiálně vydán. Fuchsia je zvláštní tím, že na rozdíl od Androidu nebo Chrome OS nepoužívá linuxové jádro, ale své vlastní s názvem Zircon.

Společnost Google tento otevřený systém vyvíjí už od roku 2016. Měl by být použitelný na celé škále zařízení a spekuluje se nad tím, že by do budoucna měl nahradit Android.

Fuchsia OS

antiX přidává nové volby do instalátoru

Ultralehká linuxová distribuce bez systemd antiX 19.4 je k dispozici ke stažení. Ten je založený na Debian GNU/Linux 10 „Buster“ a na jeho fanoušky čeká nejnovější prostředí IceWM 2.3.4, linuxové jádro 4.9.0–264, kancelářský balík LibreOffice 7.0.4 nebo webový prohížeč Mozilla Firefox 78.10.0.

Kromě toho přidává nové volby do instalačního programu systému jako je například možnost nainstalovat antiX na zašifrovaný diskový oddíl.

antiX 19.4

Etnroware Poseidon je nabušené linuxové PC

Britská společnost Entroware, která se specializuje na zařízení s předinstalovanou linuxovou distribucí Ubuntu uvolnila do prodeje svůj nový model stolního počítače. Ten se jmenuje Poseidon a k dnešnímu datu je to nejvýkonnější PC s procesorem do Intelu.

Můžete si jej nakonfigurovat s Intel Core i9–11900, 128 GB RAM a 16 TB pevným diskem, který kombinuje HDD a SSD. Základní konfigurace je ovšem o poznání skromnější a nabízí procesor Intel Core i5–11400, 8GB paměti DDR4 a 250 GB SSD disk. Jeho cena pak začíná na 760 britských librách (22 500 Kč).

Entroware Poseidon

Nově vydáno

Otevřený Unixový operační systém NetBSD vyšel ve verzi 9.2. Tomáš Kelemen oznámil vydání Lakka 3.0, na LibreELEC založené lehké linuxové distribuce. Distribuce optimalizovaná pro audiovizuální tvorbu AVLinux oznámila vydání nové verze 2021.05.22. Společnost Red Hat oznámila vydání nové aktualizace Red Hat Enterprise Linuxu s číslem 8.4.