 »   »  Fuze4 Nintendo Switch: Jsi chytřejší než páťák?

Možná si vzpomenete na soutěžní pořad, který vysílali v tuzemské TV a který se snažil soutěžící zaskočit otázkami z učiva 1.stupně ZŠ. Fuze4 je programovací aplikace pro Nintendo Switch určená dětem pro výuku programování, ale učit se s ní mohou i dospělí.

Ta výzva spočívá v tom, že se vám dostane do ruky nástroj, ve kterém můžete poměrně jednoduše pochopit základy programování, naučit se a pobavit se u tvorby nějaké počítačové hry, kterou si pak můžete spustit na vaší herní konzoli Nintendo Switch. Ano čtete dobře – je to vlastně IDE speciálního programovacího jazyka navrženého pro snadnou tvorbu her a programů pro herní konzoli přímo na konzoli samotné. A nemusím zdůrazňovat, že ve světě herních konzolí se jedná o něco velmi unikátního.

IDE

Když jsem před nějakou dobou připravoval recenzi na Nintendo Switch (hardware a software) zmínil jsem, že pokud chcete vaše dítě s herní konzolí nejenom zabavit, ale i poučit, máte unikátní možnost – pořiďte si aplikaci Fuze4 Nintendo Switch od FUZE Technologies. Své počátky programování datuji do osmdesátých let minulého století, konkrétně k programovacímu jazyku Karel, později k jazyku BASIC a zejména k jeho variantě známé jako Atari BASIC. Dnešní „potěr“ má spoustu jiných možností, jak se naučit základům programování a Fuze je jedním z nich. Když se začnete zabývat tím, co je k dispozici, asi skončíte u platformy Scratch (alias Snap), SGP Baltík 3 nebo zkuste něco z Kids Codr.

My ale máme před sebou herní konzoli, se kterou se nedá nic kloudného dělat. Tedy do jisté chvíle se s ní nedalo nic kloudného dělat (pokud jako zodpovědný rodič nepovažujete neustále „paření“ za skvělý rozvoj svého dítěte), což se změnilo v srpnu 2019. To se totiž objevila první verze již zmiňované aplikace Fuze4 Nintendo Switch (dále jen F4NS). Když jsem se na konci roku 2019 pídil po tom, jak to celé funguje a jestli to má nějaký význam, poměrně rychle jsem skončil u toho, že aplikace je placená a úplně nevím, jestli chci „utratit“ skoro třicet britských liber (nebo skoro 40 amerických dolarů) za něco, co nebude úplně ono.

Začal jsem zkoumat celé podhoubí a zjistil, že jde o poměrně dobře propracovaný záměr, který čítá kompletní prostředí v konzoli, s mnoha výukovými materiály ať již v psané formě nebo i formou video tutoriálů pokrývající standardní programátorské „špílce“ typu Hello world! aplikace až po poměrně sofistikovaný návrh plošinovky. Navíc je to společnost se sídlem ve Spojením království, která část svého businessu točí na spolupráci s britskými školami, kam dodává komplety Nintendo Switch + předinstalovaný Fuze4 Nintendo Switch včetně lektorských materiálů a plné podpory a poměrně obsáhlým diskuzním fórem. Tohle mi v podstatě potvrdilo, že to nebude jen nějaká aplikace, která je jen jakýmsi experimentem s jepičím životem.

Jsem člověk poměrně zvědavý a rozhodl jsem se, že do nákupu půjdu. K mému velkému překvapení jsem po vložení aplikace do košíku zjistil, že od počátku února došlo k poměrně zásadní změně – k redukci ceny. Aplikaci tak pořídíte za fajnových skoro třináct liber (tj. necelých 400 Kč) a tohle pro mne byl ten poslední impulz.

Poznámka: Pro nákup herního/aplikačního obsahu na Nintendo Switch můžete využít klasické herní cartridge zakoupené v kamenných obchodech nebo klasických internetových obchodech s IT nebo digitální nákup skrz Nintendo e-shop. A to jak v libovolném internetovém prohlížeči na PC nebo mobilu ale i pohodlně přímo z prostředí herní konzole.

Za svých třináct liber si domů přinesete zhruba 4 GB dat, ze kterých ihned po nainstalování můžete začít tvořit. Buď úplně od začátku nebo si můžete vzít jako základ jednu z již hotových aplikací a začít se zkoumáním zdrojového kódu.



Úvodní obrazovka Fuze4 Nintendo Switch

První šťouravci hned poznamenají, že je to přece fajn, ale jak chcete na herní konzoli psát nějaký kód, když máte k dispozici jen herní ovladače, zde zvané Joy-Con? A tady se ukázala genialita tvůrců aplikace, kteří si byli vědomi toho, s jakým zařízením mají tu čest. Jakkoliv se vám to může zdát divné, ovládání aplikace je velmi dobře promyšlené. Pokud si vyndáte konzoli z docku, máte k dispozici dotykovou obrazovku a aplikace vám zobrazí virtuální klávesnici, na které můžete začít psát. Navíc jde řada funkcí ovládat i skrz ovladače!



Virtuální klávesnice ve Fuze4 Nintendo Switch

A šťouravá duše zase začne hlodat – já nechci klepat na dotykovou obrazovku a na virtuální klávesnici! Já chci psát na klávesnici jako každý normální programátor! Navíc špatně vidím, takže výstup na monitor/TV se hodí. Teď je tedy ten správný čas podívat se na dokovací stanici, kterou u Nintenda Switch máte. Jsou na ní celkem tři USB sloty (dva přístupné zvenku a jeden schovaný v útrobách). Pokud do jednoho z nich připojíte libovolnou drátovou USB klávesnici, můžete ji použít s F4NS. A dokonce mi fungují i bezdrátové klávesnice, tedy poté co vložím jejich dongle do příslušného USB slotu. Nedokážu říct, jestli mám tolik štěstí, ale zkoušel jsem dvě a obě fungovaly. Bohužel ale nemám možnost otestovat klasickou Bluetooth klávesnici, ale papírově by také měla fungovat.