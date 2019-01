 »   »  GitHub nabízí soukromé repozitáře zdarma pro tři spolupracovníky

GitHub na svém blogu oznámil zajímavou novinku: soukromé repozitáře mohou nyní používat i neplatící uživatelé. Doposud bylo možné na GitHubu hostovat libovolné množství veřejných repozitářů, ale za ty soukromé bylo potřeba zaplatit. Nyní se situace mění a uživatelé dostávají skryté repozitáře i bez placení.

Přesto to má své omezení: na soukromém repozitáři mohou zdarma spolupracovat nejvýše tři vývojáři. Pro neomezený počet spolupracovníků je potřeba si pořídit alespoň minimální placený tarif v ceně 7 dolarů měsíčně. Veřejné repozitáře zůstávají beze změny a je možné mít u nich libovolný počet spolupracovníků.

Nově lze bez placení zakládat neomezený počet soukromých repozitářů

Přesto jde o užitečnou funkci, kterou část vývojářů ocení. Mnoho vývojářů používá soukromé repozitáře, když se ucházejí o práci, při vývoji soukromých projektů či na zkoušení nových věcí před jejich zveřejněním, píše se v oznámení.

Volba při vytváření nového repozitáře

GitHub je domovem pro obrovské množství open-source projektů, od těch obrovských až po malé výtvory jednoho člověka. Ty často bývají otevřené do světa jen proto, že GitHub neumožňoval zdarma vytvářet soukromé repozitáře. Byla to vlastně jednoduchá dohoda: můžeš službu používat zdarma, ale musíš sdílet svůj kód; pokud nechceš sdílet, musíš platit. To se teď mění.

GitHub tím dohání některé své konkurenty – například BitBucket nabízí vytváření soukromých repozitářů zdarma až pro pět spolupracovníků, GitLab má zdarma dokonce neomezený počet soukromých repozitářů bez omezení počtu spolupracovníků.

Kromě soukromých repozitářů mění GitHub také přístup k firemním účtům. Doposud se rozlišovaly ceny pro cloudovou službu (GitHub Business Cloud) nebo instalaci na vlastní infrastruktuře (GitHub Enterprise). Nyní je vše sjednoceno pod jednou střechou a organizace mohou využívat najednou oba přístupy a pomocí GitHub Connect je bezpečně a propojit.

Službu GitHub v červnu loňského roku koupila společnost Microsoft za 7,5 miliardy dolarů. Dnes na ní běží přes 100 milionů repozitářů, na kterých pracuje 31 milionů vývojářů z celého světa. Microsoft patří mezi největší přispěvatele do těchto projektů.