GNOME 45: tlačítko Činnosti končí a aplikace mají flexibilnější rozhraní

GNOME Shell

Tlačítko Činnosti a nabídka aplikace končí

Nejviditelnější změna v GNOME Shellu se odehrála v levém horním rohu. Zmizely Činnosti, které tu své místo měly od přelomové verze 3.0, tedy dlouhých 12 let. Místo nich je indikátor toho, na které ploše se nacházíte. Jinak se nic nezměnilo, stále se jedná o tlačítko, které vás přenese do náhledu Činnosti.

Na jednu stranu je nový indikátor užitečnější než tlačítko s nápisem „Činnosti“, na druhou stranu je otázka, jak to bude s objevitelností. Jestli se noví uživatelé dovtípí, že se pod oním indikátorem něco skrývá.

Nový indikátor pracovních ploch místo Činností

Další změnou v této oblasti obrazovky je definitivní odstranění nabídky aplikace. Ta také přišla s verzí 3.0 a původně byla pevnou součástí GNOME Human Interface Guidelines. Měly se v ní nacházet volby, které se týkají aplikace jako celku, zatímco v samotném okně měly být jen volby, které jsou relevantní pro samotné okno.





Aplikace tuto nabídku ale příliš neadoptovaly a tak se v ní nacházely jen ty nejzákladnější volby jako zavření aplikace. Proto nabídka vypadla z GNOME HIG a už jednou se ji designéři pokusili odstranit, ale změna se nakonec odložila. Až v tomto vydání k ní konečně došlo. Nikdo po nabídce aplikace asi plakat nebude vzhledem k tomu, že už roky nebyla moc užitečná. Já ji používal jen jako rychlý způsob, jak aplikaci zavřít, když okno aplikace neodpovídalo.

Vylepšení rychlých voleb

Před rokem vývojáři přidali do nabídky uživatele vpravo nahoře rychlá nastavení. Od té doby je postupně rozšiřují a vylepšují. Nejinak je tomu i v tomto vydání. Přibylo nastavení podsvětlení klávesnice. To se dá typicky nastavit přímo z klávesnice, ale není tomu tak vždy, tak vývojáři tuto možnost přidali mezi rychlá nastavení.





Nastavení Bluetooth nyní v seznamu zobrazuje aliasy zařízení místo názvů. To je konzistentní s chováním v jiných částech GNOME a zároveň aliasy mají typicky lidštější podobu než názvy, které jsou často kryptické. Navíc si je uživatel může na rozdíl od názvů přepisovat dle vlastní potřeby.

Rychlá nastavení také mají nově klávesovou zkratku (Super+Q), takže se do nich můžete dostat rychle jen za použití klávesnice.

Indikátor webkamery

GNOME Shell taky dostal indikátor používání webkamery. Pokud nějaký klient přistupuje k webkameře přes PipeWire, zobrazí se v panelu vpravo nahoře žlutá ikona, aby uživatel věděl, že webkamera je aktivovaná. Bohužel zatím to je jen takové polovičaté řešení, protože pokud aplikace přistupují k zařízení přímo, žádný indikátor se nezobrazí.

To bohužel autoři změny nijak neovlivní, ale domnívají se, že by to mohlo vyvinout tlak na autory aplikací, aby začali podporovat přístup k webkameře přes rozhraní PipeWire, nad kterým má uživatel kontrolu. Dá se očekávat, že do budoucna bude toto rozhraní povinné alespoň pro aplikace ve Flatpaku.

Ikona ukazující, že se používá webkamera

Nový formát rozšíření pro GNOME Shell

GNOME Shell v tomto vydání taky přináší jednu nepříjemnost pro tvůrce rozšíření. Vývojáři se totiž rozhodli, že se pro jejich formát bude používat místo GJS standardní ECMAScript 6. Výhodou je, že GNOME Shell bude používat formát, který je standardní a v javascriptovém světě široce rozšířený, nevýhodou pak to, že všechna rozšíření vytvořená pro předchozí verze nebudou s tou aktuální fungovat.

Autoři rozšíření stále můžou podporovat různé verze GNOME Shellu, ale musí ho v takovém případě do repozitáře nahrát ve dvou formátech. K dispozici mají i podrobný návod, jak existující rozšíření přeportovat.

Nastavení

GNOME Control Center se jako každé vydání dočkal řady menších vylepšení. Zcela přepracovaná je část Soukromí, která už není podnabídkou s jednotlivými panely, ale nabídka se přesunula přímo do panelu, což je součást širší snahy podnabídky z Nastavení odstranit, aby orientace v nich byla přehlednější.

Přepracovaná nabídka nastavení soukromí

Modul Výchozí aplikace léta odolával změnám a už v Nastaveních působil poněkud zastarale. To se změnilo v tomto vydání, kdy byl přepsaný, aby používal nové widgety.

Modul O systému má méně položek a podrobnější informace a systému a hardwaru, na kterém běží, naleznete pod novou položkou „Podrobnosti o systému“.

Podrobnější informace o systému

Nový vzhled a adaptivní chování

Nová verze knihovny libadwaita přináší změny nejen ve vzhledu, ale i chování aplikací. Na první pohled si všimnete, že panely s nabídkami jsou nyní oproti zbytku aplikace šedší a barevné rozdělení jde i přes tzv. headerbar až ke kraji okna.

Změnilo se ale chování aplikaci při změně velikosti jejich okna, typicky se jedná o přizpůsobování malé obrazovce na mobilních zařízeních. Doteď byl hlavní trik v tom, že když měla aplikace rozhraní složené z několika panelů, při dostatečné velikosti okna, zobrazila všechny panely a když se okno zmenšovalo, jakoby je skládala na sebe a uživatel mezi nimi musel přepínat.

Nyní libadwaita dostala funkce, díky kterým to je o něco chytřejší. Aplikace třeba může zkusit jednotlivé panely trochu zúžit, než přistoupí k jejich překrytí. Nebo třeba prvek, který se u dostatečné velikosti okna nachází na straně, přesunout na mobilním zařízení dolů.

V tomto vydání byly na tyto novinky přeportované tyto aplikace: Konzola, Textový editor, Kalendář, Znaky, Hodiny, Kontakty, Baobab, Nautilus, Fonty, Web. Více se o těchto změnách můžete dočíst na blogu Alice Mikhaylenko.

Podívejte se na přizpůsobení aplikace Loupe na změnu šířky okna: video.

Aplikace

Software

Do správce softwaru dostala podpora pro ověřené aplikace z Flathubu. Ty, které pochází přímo od autora, jsou nyní označené fajfkou. V budoucnu by měl přibýt také filtr, který umožní zobrazit jen ověřené aplikace.

Pokud odinstalováváte aplikaci ve Flatpaku, Software se vás nově zeptá, zda chcete odinstalovat také uživatelská data aplikace uložená v domovském adresáři.

Software se nově ptá, zda chcete odinstalovat i uživatelská data aplikace

Opravená byla taky nepříjemná chyba, kdy se Software klidně na půl hodiny zasekl při načítání aktualizací. Jedná se o problém v PackageKitu, ale Software se ho naučil obejít, takže by k takovým prostojům už nemělo docházet. S největší pravděpodobností se této opravy dočkají také uživatelé GNOME 44.

Software nyní posílá upozornění nejen, když jsou aktualizace dostupné, ale také když se stáhnou, Umí lépe zobrazovat, které aktualizace obsahují bezpečnostní opravy a nestahuje aktualizace, když uživatel hraje hry (to pozná podle gamemod). Uživatelé si totiž stěžovali, že v takovém případě pozorují významné snížení FPS.

Nautilus

Výchozí správce souborů se dočkal řady menších vylepšení. Mezi ty patří různé optimalizace vyhledávání, což by se mělo pozitivně projevit na jeho rychlosti. Nově také podporuje AdwBreakpoint, což by zase mělo zlepšit přizpůsobování se malým obrazovkám. Hvězdičky u oblíbených souborů se nyní zobrazují také v zobrazení souborů v mřížce, nejen seznamu.

Prohlédněte si přizpůsobení Nautilu šířce okna: video.

Připojení

Klient pro vzdálenou obrazovku GNOME Connections (v překladu Připojení) umí nově u vzdálené obrazovky přes protokol RDP kopírovat a vkládat přes schránku text, obrázky a soubory.

Nové aplikace

Loupe

Nový prohlížeč obrázků Loupe se po jednom cyklu stráveném v inkubátoru konečně dočkal a na pozici výchozího prohlížeče obrázků nahrazuje letité Eye of GNOME. Opravdu letité, protože vzniklo v roce 1999. Loupe je napsané v Rustu, oproti Eye of GNOME používá na vykreslování obrázků modernější knihovny a mělo by být rychlejší.

Snapshot

Mezi aplikace GNOME se v tomto vydání dostal i Snapshot, který nahrazuje další letitou aplikaci Cheese. Ta vznikla v roce 2007 a už téměř deset let se aktivně nevyvíjí a je ve fázi údržby. Nepodporuje nové API pro přístup k webkameře přes PipeWire apod.

Snapshot je napsaný v Rustu a kromě práce s webkamerou na stolním počítači nebo notebooku je určený také jako aplikace pro kameru na mobilním telefonu, umí se tudíž na rozdíl od Cheese přizpůsobovat malým obrazovkám.

Rozhraní aplikace Snapshot

GNOME Circle

Přibylo také několik aplikací do GNOME Circle, který sdružuje aplikace, které nejsou přímo součástí vydání, ale jsou vyvíjeny podle GNOME HIG a souzní s filozofií projektu.

Telegraph – překládá text do a z morseovky.

Cartridges – spouštěč počítačových her, podporuje Steam, Lutris, Heroic a další.

Forge Sparks – zobrazuje notifikace z Githubu, Gitey a Forgejo.

Impression – vytváří z obrazů bootovatelné USB disky.

Errands – jednoduchá todo aplikace.

Lokalizace

Rozhraní GNOME 45 je jako již tradičně přeloženo do češtiny, chybí jen polovina překladů sysprof, což je nástroj pro vývojáře a překlady tam zase tolik nechybí. Překlady dokumentace se propadly z 97 na 91 %. U některých komponent chybí jen pár řetězců. Převážně nepřeložené jsou licence. Nepřeložená zůstává taky dokumentace k nové aplikaci Loupe.

Překlady do slovenštiny pokračují v setrvalém poklesu. Rozhraní je přeloženo z 84 % (minule 88 %), dokumentace zůstává na nule. Brzo se může dostat pod 80 %, což je hranice, pod kterou už se překlady nepovažují za dobré. Alespoň z 80 % je GNOME 45 přeloženo do 40 jazyků, což je stejně jako minule.

Na co se těšit

Vývojáři a designéři GNOME stále řeší, jak rozšířit základní dlaždicové (tiling) funkce. Diskutovalo se to dopodrobna na dubnovém hackfestu v Brně a na srpnové konferenci GUADEC v Rize začali rozvíjet nový režim správy oken, který pojmenovali „Mozaika“. Měl by kombinovat to nejlepší z dlaždic i režimu volně plovoucích oken. Zatím se jedná a vysoce experimentální věc, určitě se nedostane do dalšího vydání a je otázka, jestli se vůbec někdy dostane, protože jde o opravdu podstatnou změnu, jak uživatelé pracují s okny.

Je ale možné, že se tato myšlenka bude rozvíjet v podobě rozšíření, které si budou moct zájemci o vyzkoušení nainstalovat. Podrobněji se můžete o tomto problému dočíst na blogu Tobiase Bernarda.

V dalším vydání se také plánuje pokračovat v adaptabilních funkcích v libadwaita. Měly by například přibýt adaptabilní dialogy. Kdo někdy zkoušel GNOME a jeho aplikace na mobilu, ví, že právě dialogy jako ten pro výběr souboru jsou tam jedním z největších problémů. Samotná aplikace se přizpůsobí, ale pak otevře dialogové okno vykreslené GTK a to se na obrazovku nevejde.

Možná se také dočkáme oficiálně podporovaného světlého tématu pro GNOME Shell. To už je dostupné nyní, ale zatím je schované za nastavením skrytým v dconfu.

(Autorem obrázků je Jiří Eischmann.)